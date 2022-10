Together Forever ahora también disponible para Xbox y Microsoft Store • JPGAMES.DE

Incorporar al editor E-Home Entertainment y Softstar Espada y hada: juntas para siempre Para Xbox Series, Xbox One y PC (Microsoft Store). El lanzamiento está previsto para el 3 de noviembre.

Together Forever siempre ha estado disponible en PC Steam y recientemente recibió un soplo de aire fresco con su primer lanzamiento de consola en PS4 y PS5. La serie Chinese Sword and Fairy es larga, en Steam el juego también se llama Sword and Fairy 7.

Sumérgete en una historia compleja arraigada en la mitología china y conoce personajes interesantes, cada uno con sus propios antecedentes, motivaciones y personalidad. Varios clanes de humanos, dioses y demonios están a punto de librar una guerra masiva. En esta situación tensa, el heroísmo y la villanía son a menudo una cuestión de perspectiva, y no hay respuestas blancas o negras a las cuestiones morales.

El lanzamiento comercial prometido de PlayStation aún está muy lejos. Aquí trabaja con Serenity Forge y Los fanáticos del toque deberían anotar a principios de 2023 se paciente

