Tom Schwartz: el mundo del boxeo está aterrorizado tras juzgar la broma – boxeo

Unos minutos después de que se dictó el veredicto del escándalo, Tom Schwartz, de 27 años, volvió a tener la boca abierta. Con sus puños teatrales alzados al cielo, el boxeador gritó al salir del juzgado local de Burg (Sajonia-Anhalt): “Hoy vi todas las mentiras”.

El ex oponente del campeón mundial de peso pesado Tyson Fury (fue noqueado en el segundo asalto en junio de 2019) ha sido acusado de infligir daños corporales graves, pero sigue siendo un hombre libre. En lugar de tener que ir a prisión hasta diez años, se paralizó el proceso a cambio de un pago de 2.500 euros a la Hacienda Pública.

¡una broma! Y esto a pesar de que durante la operación se comprobó que le rompió la mandíbula a su ex prometida, Tessa S. (28) Tres veces de un solo golpe en una fiesta el 31 de mayo de 2020.



La víctima negra tuvo que ser ejecutada tres veces, su mandíbula sujeta con cuatro placas y 16 clavos.Foto: privada



La estrella de DSDS Annemarie Eilfeld, de 31 años, que fue pareja con Schwarz de 2014 a 2015 y siguió el proceso como espectadora, estaba horrorizada.

“Esta decisión es una vergüenza. 2.500 euros por romperte la cara una vez. Ella ha pasado por mucho dolor”, dijo la cantante a BILD, quien tuvo malas experiencias con la ex campeona del mundo junior y no recibió más que una bofetada en la espalda. dedo.



Anne-Marie Elfield habla en el juicio de su ex boxeador Tom SchwartzFoto: IMAGEN EN VIVO



Elfield: “A veces ocultaba mis moretones con chaquetas de mezclilla mientras filmaba videos musicales. Ahora, cuando estaba en el proceso, pensaba todo el tiempo, está bien, podrías ser tú algún día”.

Silencio también con Tessa S.



Tessa S. está sentada. En el tribunal de distrito de Burg (cerca de Magdeburgo) en el banco de la Fiscalía de DistritoEn la foto: Ronnie Hartmann



“Él es un maestro del puño volador y no un maestro de la palabra hablada. El golpe podría y debería haberse hecho de manera diferente, y como boxeador profesional deberías poder dosificarlo. Pero incluso la ex novia no cubrió ella misma con la fama “.

Leopold le creyó a un testigo que afirmó que Tessa había seguido a Schwartz hasta su Range Rover después de que lo empujara al suelo y lo golpeara con fuerza allí.



El juez penal Winfried Leopold detuvo la golpiza después de cuatro horas y media.En la foto: Ronnie Hartmann



Black invocó la “legítima defensa” a través de su abogado defensor. Para evitar largos seguimientos, el abogado Stefan Konin se ofreció a patrocinar la contratación de la empresa por dinero en efectivo.

La fiscalía y el tribunal intervinieron sin mucha resistencia. Por cierto: la longitud de los leones es de 1,97 metros, y la longitud de su víctima es de solo 1,62 metros …



Era obvio que Tom Schwartz estaba de buen humor ayer.En la foto: Ronnie Hartmann



En mayo, Schwartz tuvo que pagar una multa de 2.000 euros por insultar a los agentes de policía durante un control de tráfico. ¡Hasta ahora 500 euros solo por una triple fractura de mandíbula!



Por su pelea perdida contra Tyson Fury, se dice que Black recaudó un estimado de € 700,000Foto: Picture Alliance / Newscom



¡Horror también en la escena del boxeo!

El promotor de caja Wilfried Sauerland (80): “Ejecución del veredicto. No fue hace mucho tiempo que Black estaba en el ring. Es una vergüenza para el boxeo”.

Ex campeón mundial Sven Utke (54): “Sin sentencia. No es lo que harías para golpear a una mujer. Por lo general, las cosas salen de manera diferente, Black tuvo mucha suerte. Por lo general, conduce a una suspensión de por vida y una suspensión de carrera”.

Magdeburger Schwarz regresará a los tribunales el 18 de noviembre. En un accidente en junio, él era un pasajero en el automóvil. Después del incidente, se dijo que había intimidado y golpeado de nuevo …