Tony Arbolino es el nuevo líder del campeonato mundial tras la victoria

(Motorsport-Total.com) – Doble victoria de Tony Arbolino: En Argentina, el piloto de Calex del equipo Marc VDS solo ganó contra Alonso López, rival de Bosco scero desde hace mucho tiempo. Con esta victoria, Arbolino también avanzó al primer puesto del Campeonato Mundial.

Tony Arbolino ganó en Argentina para tomar el liderato del campeonato

López terminó segundo en la carrera del sábado desde la pole position. El piloto de Asper, Jake Dixon, quien ayer se convirtió en un padre orgulloso, completó el podio en tercer lugar.

“Estoy muy feliz”, dijo Arbolino en el Parque Fermil. “Antes de venir a Argentina, mi objetivo era abrirme paso hasta la cima de la Copa del Mundo. Funcionó bien. Muchas gracias a mi equipo. Saluda a mi familia en casa, creo que ellos también están muy felices”.

López admitió: “Mi salida fue muy mala. Al principio pensé que había activado el control de velocidad del pit lane, pero no fue así. Cuando volví a mirar, los semáforos ya estaban apagados, así que perdí mucho”. de lugares.”

“Luego me fue muy bien. Mi sensación sobre la moto era buena. Pero tuve algunos problemas con los frenos. No pude alcanzar a Tony al final, pero dadas las condiciones me valió la pena”.

Dixon estaba emocionada después del nacimiento de su hija y pensó directamente en su familia mientras estaba sentada en el escenario: “Feliz hogar, Sarah. Espero estar pronto en casa”. En la carrera, Britt luchó con su máscara. “No podía ver correctamente ocho vueltas antes del final”.

“Es por eso que abrí los ojos un poco. En general, fue una carrera muy dura. Es genial que hayamos terminado en el podio”.

Una carrera más corta en una pista mojada

La carrera estaba originalmente programada para dar 21 vueltas, pero se redujo a 14 debido al clima. A cambio, a los pilotos se les dio más tiempo para una inspección previa ya que no condujeron en una pista mojada durante la práctica.

Ai Ogura, subcampeón mundial del año pasado, anunció su retiro antes del inicio de la carrera. El equipo Honda Asia dijo que no quiere correr ningún riesgo dadas las condiciones adversas. El japonés todavía sufre una lesión en la muñeca izquierda y ya se perdió el primer partido de la temporada.

El colocador de la pole, López, se quedó atrás después de no tener un buen comienzo. Aaron Gannett tomó la delantera, pero Dixon lo superó en velocidad después de algunas curvas. El ganador Pedro Acosta de Portimao cayó al puesto 18 después de perder la primera ronda.

López se recuperó rápidamente de su mal comienzo y tomó la delantera en la segunda vuelta, renunciando tanto a Gannett como a Dixon. Mientras tanto, Gannett consiguió una vuelta larga doble para un buen comienzo.

Pero lo supo aprovechar al máximo, tras dos penalizaciones se situó inicialmente en la séptima plaza, pero inmediatamente superó a dos corredores más para acabar de nuevo quinto.

Por delante, López marcaba el ritmo y ya había abierto un pequeño hueco. Detrás de ellos, Arbolino encontró su ritmo y pasó a Dixon en su persecución. El novato Darrin Binder, siempre un competidor bajo la lluvia, fue cuarto pero ya estaba rezagado y finalmente fue superado por Canet.

López comete errores, Arbolino hace bien

En la sexta vuelta, tras un error de López, los líderes volvieron a acercarse un poco más. El piloto de Boscoscuro ha podido mantener su ventaja por el momento. Pero Arbolino siguió presionando. Con tres vueltas para el final, se benefició de otro error de López y cruzó la meta en quinto lugar.

Una vez en cabeza, Arbolino puso unas décimas entre él y López. No pudo acercarse, pero mantuvo a Dixon en el segundo lugar. Canet tuvo una penalización y era poco probable que subiera al podio después de terminar cuarto.

Binder mostró una fuerte recuperación ante su compañero de equipo Sergio García, quien perdió el quinto lugar en las etapas finales. Después de un accidente el sábado, se clasificó solo en el puesto 24 y también recibió una penalización por vuelta larga. Pero eso no le impidió llegar al top 5 al final.

Detrás de Binder en la segunda mitad del top 10 estaban Philip Salak, Somkiat Sandra, Albert Arenas y Sam Lowes. Perdió una posición ante Chandra Salak después de cruzar la línea de meta por violar los límites de la pista en la última vuelta.

Para Acosta, tras su pésima salida, la carrera aún terminó en puntos. Ajo Driver terminó duodécimo. Es tercero en el campeonato mundial detrás de Arbolino y Gannett.