Tormenta de nuevo! Nueva advertencia para Hamburgo y el Norte

Primero “Nadia”, ahora “Filin”: la costa del Mar del Norte ya está amenazada por la próxima tormenta después de la caída del Atlántico Norte este fin de semana. El viento volverá a empujar las aguas del Mar del Norte contra los diques y hacia la desembocadura del río Elba. Hay aviso de tormenta en la costa y en Hamburgo.

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) advirtió vientos de hasta diez (89 a 102 kilómetros por hora) este martes. Sin embargo, en promedio, debe permanecer con una fuerza de viento de siete a ocho. La velocidad del viento será de entre 50 y 74 kilómetros por hora. Un meteorólogo dijo que el núcleo de la depresión se está moviendo sobre el sur de Escandinavia. Sin embargo, la tormenta es especialmente notable en el norte de Alemania.

Advertencia: se espera otra tormenta en Hamburgo

Según las previsiones de la Agencia Federal Marítima e Hidrográfica (BSH), habrá otra tormenta en el Mar del Norte y en Hamburgo el miércoles por la noche. El nivel del agua en la región del Elba de Hamburgo puede estar entre dos y dos metros y medio por encima del nivel de una inundación normal. Un portavoz dijo que las áreas bajas, como el mercado de pescado, estarían bajo el agua. Las grandes compuertas de acero contra inundaciones solo se cerrarán en caso de una tormenta severa. Sin embargo, el agua no debería subir tan alto.

Directamente en la costa y en las islas de Frisia del Norte, la pleamar debe ser de uno y medio a dos metros más alta que la pleamar promedio. La cumbre se espera después de la 1 am en el Mar del Norte y alrededor de las 5 am en Hamburgo. El FBI espera otra tormenta el próximo fin de semana, y su extensión aún no está clara.

Cae nueva tormenta: una advertencia también para Baja Sajonia

Las laderas de la tormenta también pueden provocar una tormenta leve en la costa del Mar del Norte en Baja Sajonia el miércoles por la noche. Los expertos de la Oficina de Gestión del Agua, Protección Costera y Conservación de la Naturaleza (NLWKN) del estado en el norte predicen que las inundaciones del miércoles por la noche con una fuerza de viento promedio de 7 desde el noroeste tienen niveles de agua más altos. Según el Servicio de Alerta de Marejada Ciclista Responsable de la autoridad, el agua puede acumularse de un metro y medio a un metro y tres cuartos de la altura promedio de la marea. Entonces, las playas, los promontorios y los puertos pueden inundarse de agua.

Entonces, la policía de Bremerhaven pidió a los automovilistas el martes que retiren los vehículos estacionados de las áreas en riesgo de inundación, como Old Outport y Geestmole Süd.

El huracán “Nadia” había causado graves daños

Según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD), el clima permanecerá ventoso hasta el miércoles por la noche. En el Mar del Norte, los meteorólogos esperan ráfagas de 8 a 9 en la escala de Richter y velocidades del viento de 65 a 85 kilómetros por hora. A veces también son posibles vientos fuertes de 10, hasta 95 kilómetros por hora.

Y el fin de semana, el huracán “Nadia” arrasó el norte y el este de Alemania, acompañado de peligrosos fogonazos y en algunos casos causó graves daños. Hubo dos tormentas violentas en Hamburgo. Según BSH, el nivel del agua estaba entre dos y medio y tres metros por encima del nivel medio alto del agua. (dpa/ncd)