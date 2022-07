Tormenta en Stubaital in Tirol: Buscando al sacerdote desaparecido (60) seleccionado actualmente

Tormenta en Stubaital in Tirol el 22 de julio © imagen alianza / dpa / APA | Foto de periódico en / Daniel Label

Personas resultaron heridas en tormentas en Austria. En Fulpmes en Stupetal, cerca de Innsbruck, dos personas fueron arrastradas por un deslizamiento de tierra en su automóvil, luego los bomberos las liberaron del automóvil y las llevaron a una clínica. El Centro de Control del Tirol de la Agencia Africana de Noticias (APA) confirmó informes de prensa similares.

Actualización, 7:27 a. m. – Poca esperanza de perder al pastor (60)

El alcalde Johan Deutschmann describe el estado de ánimo en Fulpmes to Tyroler Tageszeitung el sábado por la tarde: “Todo el pueblo está en estado de shock”. No solo por la devastación causada por la tormenta el viernes por la noche. Los residentes de Stubai también están preocupados por su pastor, cuyo automóvil Suzuki blanco arrasó con un flujo de lodo de 100 metros de ancho en la autopista B183 en la región de Midraz. “Nuestro sacerdote sigue desaparecido. No hay esperanza, quizás deberíamos esperar lo peor”, dice Deutschmann, sobre todo porque el coche desaparecido quedó completamente destruido y varias partes rotas.

Cerca de 200 tiroteos se registraron el sábado por la noche debido a las tormentas, principalmente en la región de Innsbruckland. Se han demolido puentes más pequeños y los edificios también se han visto afectados. El sábado se realizó una búsqueda en Fulpmes de otras posibles víctimas porque testigos presenciales reportaron haber visto dos vehículos en la zona del flujo de escombros.

Sábado (24 de julio):

Actualización, 9:03 p. m.: la búsqueda del sacerdote desaparecido (60) está actualmente en espera

Comunicado de prensa completo:

Durante la búsqueda del sacerdote desaparecido de 60 años, solo se pueden encontrar artículos especiales (Biblia, documentos, tarjetas de visita, etc.) del Servicio de Rescate Acuático de Innsbruck en el distrito Fulpmes de Ruetzbachufer. Actualmente se encuentra pendiente su búsqueda. La búsqueda solo puede continuar después de que el agua se haya calmado.

Se espera que la vía municipal reubicada en el área industrial sea transitable en ambos lados nuevamente hoy. Se puede pasar la B 183 en un carril usando semáforos. No se esperan retrasos significativos como resultado.

Además, se supo hoy a las 15:00 horas que ayer, alrededor de las 21:30 horas, en Mieders, un automóvil se estrelló contra los montones de escombros en Mühltalbach. Según sus declaraciones, el conductor logró escapar del auto a tiempo. Luego, el automóvil se vio abrumado en Ruetzbach. Una parte de los restos de la camioneta completamente destruida aún emerge de las aguas en el área de Kirchbrook. El conductor no estaba herido.

A pesar de las condiciones adversas y peligrosas, nadie resultó herido.

Comunicado de prensa de la Dirección de Policía Estatal del Tirol

el primer informe

Formato comunicado de prensa:

estúpido – Debido a las tormentas en Stubaital con fuertes lluvias y granizo, el 22 de julio, alrededor de las 21.15 horas, se produjeron varios deslizamientos de tierra de gran magnitud, inundaciones y daños por agua en edificios de apartamentos e instalaciones de alojamiento en las áreas del municipio de Fulpmes, Neustift. Santo y Rector:

Municipio de Fulpmes:

yoEn el municipio de Fulpmes, en el Midraz-Industrial District, ha caído un gran flujo de lodo, desde Stubaitalstraße B 183, en StrKm 8.9 con una longitud de unos 100 m, así como la carretera municipal “Industriegelände Zone A” bajo la cual se encuentran enterrado. Producto de este evento, al menos dos vehículos chocaron y quedaron sepultados por bloques de agua y rocas.

El primer coche y sus dos ocupantes fueron empujados unos metros barranco abajo. Los pasajeros, un eslovaco de 26 años y un austriaco de 24, fueron rescatados con heridas no especificadas y trasladados a la clínica UNI en Innsbruck.

Parte del segundo automóvil fue encontrado en el río Ruetz y recuperado. El conductor austriaco de 60 años que viajaba solo se encuentra actualmente desaparecido.

Si otros vehículos o personas fueron golpeados por este flujo de escombros es objeto de más investigaciones y no se puede descartar. El proceso de búsqueda actual con los equipos de búsqueda está en marcha. Actualmente no hay notificaciones establecidas para la salida.

El puente allí también resultó dañado por la afluencia de escombros. Otro puente fue demolido en el sitio de la zona industrial sobre Margaretenbach. La ruta alternativa Medraz / Gemeindestraße – Zona industrial A está completamente cerrada.

Stubaitalstrasse en esta área está cerrada hasta las 2:20 am hasta que se despeje el carril. A partir de este punto, la vía es transitable desde un solo carril – se ha instalado un sistema de semáforos.

Neustift i. Calle.:

En el municipio de Neustift i. St., con motivo de dichos hechos iniciales, se produjeron afectaciones y cierres de vías y caminos públicos:

Bloqueos de carreteras municipales: Mühlenweg, Oberberg, Bichl, Obergasse

Oberbergtal se vio profundamente afectado. Hubo muchos deslizamientos de tierra a gran escala.

Además, se produjeron fugas de agua o daños por agua en 20 viviendas, cinco de las cuales eran instalaciones residenciales en las áreas de Dorf, Campbell y Winder. El agua que penetraba era bombeada por comida a cambio de trabajo.

También hubo apagones generalizados en muchas áreas de Neustift i. Calle.

Área del municipio de Meders:

En el municipio de Mieders, Stubaitalstraße B 183 fue reubicada por un flujo de escombros a 4,8 a 5 kilómetros de distancia y solo se permitió parcialmente hasta alrededor de la 1 am.

Todo el FFW en Stubaital, el centro de rescate de montaña “Vorderes Stubaital”, un gran contingente de miembros de la Cruz Roja, el servicio de rescate acuático en Innsbruck, el personal de “Tinetz” y el departamento de geología del estado, los empleados de Matrei am Departamento de Mantenimiento de Carreteras de Brenner y empresas constructoras locales con excavadoras en servicio.

La gestión de operaciones en el sitio fue coordinada por el Equipo de Operaciones de Crisis formado con el Comandante de Distrito, los alcaldes locales responsables y el Comandante de Policía del Distrito junto con las organizaciones de luz azul.

La búsqueda en 6.166 Fulpmes, a lo largo del camino del deslizamiento de tierra en Medraz y río abajo en Ruetz se interrumpió durante la noche debido al riesgo de nuevos deslizamientos de tierra e inundaciones de Ruetz y ha continuado desde la mañana de hoy. “

Resumen policial

Debido a que los procesos mencionados no fueron eventos superpuestos respecto de los límites municipales, en Neustift i. Formaron su propio grupo de trabajo en Fulpmes.

Como se mencionó anteriormente, el área más afectada por la tormenta fue en Neustift 1. St. im Oberbergtal. Aquí se lavaron grandes porciones de la carretera municipal desde la parte de Barnbad hasta el Oberst. Incluso la facción Seduck ya tenía garantizado el acceso a los servicios de emergencia. Desde Seduck, los trabajos de restauración de la carretera municipal duran como mucho 1-2 semanas. El daño a la propiedad estimado en la cantidad superior de seis dígitos en euros ocurrió solo aquí. Debido a la falta de opciones de desvío, las fracturas de Stöcklen y Oberriss actualmente no son accesibles por carretera.

Esto da como resultado los siguientes problemas:

Aproximadamente 30 vehículos propiedad de los visitantes de la cabaña están estacionados actualmente en el estacionamiento de Oberriss y deben permanecer allí hasta que se restablezca la carretera.

Había alrededor de 120 invitados en Franz-Senn-Hütte, que no podían salir del valle a pie hasta Seduck. Los caminos a las cabañas adyacentes y el sendero estaban intransitables debido a los deslizamientos de tierra. Por esta razón, 65 personas fueron trasladadas por las tripulaciones de los helicópteros BMI “Libelle Tirol” y “Libelle Vorarlberg” el 23 de julio de 2022. Las personas restantes serán evacuadas el 24 de julio de 2022. Los vuelos de evacuación, transporte y catering continuaron hasta 15:50

Hay muchas vacas lecheras en los pastos alpinos allí. Las líneas eléctricas que conducían al valle fueron demolidas, por lo que no se pudo ordeñar las vacas. Por esta razón, los generadores de emergencia tuvieron que ser transportados al valle por helicópteros BMI.

Misceláneas:

Casi no hay viviendas principales en el área afectada. Se aseguró el cuidado de las personas que allí vivían y la crianza de los animales.

Se trabaja en la restauración de la vía del municipio con máxima prioridad.

Ningún personal de emergencia resultó herido durante la operación.

Miembros de FFW Neustift i. St. y BFI Innsbruck, varias patrullas policiales de la zona, incluido un policía alpino, socorristas de montaña, como se mencionó, dos helicópteros BMI “Libelle Tirol” y “Libelle Vorarlberg”, personal de “Tinetz” y control de avalanchas y torrenciales en el trabajo.

Las barreras de abajo permanecen.

Comunicado de prensa de la Dirección de Policía Estatal del Tirol