Torneo de Copa de Alemania: el seleccionador nacional Nagelsmann – Reanudación del juego bajo presión de tiempo

A partir de: 18 de marzo de 2024 a las 19:40

Ha comenzado el último entrenamiento de la Federación Alemana de Fútbol antes del inicio de la Eurocopa 2024. El seleccionador nacional Julian Nagelsmann ha realizado muchos cambios en la plantilla. El jugador de 36 años tendrá que moderar el atractivo de su equipo bajo la presión del tiempo.

El inicio de esta semana laboral en la Federación Alemana de Fútbol fue inicialmente cómodo para Julian Nagelsmann. Mientras sus jugadores nacionales se alojaban el lunes (18 de marzo de 2024) en un hotel de Neu-Isenburg, el seleccionador nacional viajó con el director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, ​​Rudi Föller, al estado federado de Renania-Palatinado para animar a los jóvenes aficionados a prepararse para el partido. Campeonato de Europa 2024. en la escuela primaria de Isenheim.

Mientras Fuller sudaba a chorros firmando autógrafos, Nagelsmann estaba visiblemente satisfecho con el entusiasmo mostrado por los jóvenes aficionados al fútbol a 83 días del inicio de la Eurocopa en casa. “Espero que después de este ciclo termine como comenzó hoy”. dijo el hombre de 36 años.

Thomas Kattenbeck, programa deportivo, 14 de marzo de 2024, 14:19

esto solo Principio de rendimiento Aplicable

Sin embargo, los desafíos que tiene por delante Nagelsmann no son precisamente pequeños. Y no se trata sólo de los próximos partidos de prueba contra rivales famosos como Francia (sábado a las 21:00 horas en Lyon) y Holanda (martes a las 20:45 horas en Frankfurt). Se nota la tensión en el ambiente en torno al equipo de la Federación Alemana de Fútbol.

Por un lado, están los recientes malos resultados contra Austria (0-2) y Turquía (2-3), que siguen afectando la percepción pública. Nagelsmann, por el contrario, rara vez tiene en cuenta a los grandes nombres a la hora de formar su equipo. El seleccionador nacional utilizó únicamente el principio de rendimiento como guía.

fechas de selecciones nacionales fecha Descuento ubicación 23/03/24 Francia Lyon 26/03/24 Holanda Francfort 14/06/24 Escocia Múnich (EM) 19/06/24 Hungría Stuttgart (EM) 23/06/24 Suiza Fráncfort (EM)

Jugadores sin experiencia a nivel internacional.

Se trata de una medida que a primera vista parece lógica después de los malos resultados de la DFB en los meses anteriores, pero que también conlleva riesgos. Nagelsmann debe reunir de la mejor manera posible a este equipo recién formado en muy poco tiempo y con sólo unos pocos entrenamientos.

tabla de euros

Flecha correcta

Con Aleksandar Pavlovic (infección grave, probablemente viaje más tarde), Maximilian Mittelstadt, Waldemar Anton, Jan-Niklas Best, Maximilian Pierre y Deniz Undav, hay seis titulares en la selección nacional que están en su mejor momento en la Bundesliga y no tienen jugadores internacionales o Tienen muy pocos jugadores internacionales. pericia. Chris Fuhrich no puede evitar señalar su breve aparición con el uniforme nacional contra Estados Unidos en octubre pasado.

“No se trata de tener a los 20 mejores jugadores de los clubes más populares, sino a los 20 que mejor encajan”. dijo Nagelsmann mientras presentaba a su equipo muchas incógnitas.

Acción defensiva y jerarquía.

Además, el profesor de fútbol tiene que formar un mediocampo alrededor del regreso de Toni Kroos que pueda marcar el tono de ataque, pero al mismo tiempo sea lo suficientemente estable en defensa para poder competir al más alto nivel internacional. Especialmente el trabajo defensivo de la DFB ha sido motivo de gran preocupación en los últimos tiempos.

Además, a lo largo de los ocho días del torneo habrá que crear algo así como una nueva jerarquía, sobre todo porque el capitán Ilkay Gundogan tiene en Kroos a un compañero muy experimentado y muy premiado.

Nueva energía a través una carrera

Julian Nagelsmann ha anunciado una nueva competición para las ligas nacionales europeas y en las próximas horas y días deberá empezar a canalizar el exceso de energía de los jugadores en los canales deportivos correspondientes.

Para el seleccionador nacional no es probable que en los próximos días las cosas sean tan relajadas y tranquilas como en la escuela primaria de Isenheim.