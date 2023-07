Toto Wolfe sobre Lance Stroll: “¡Debería poder conducir!”

(Motorsport-Total.com) – Para Lance Stroll, el cuarto lugar en una carrera de F1 en Spielberg fue un gran golpe. Después de ser contado por última vez por expertos como Ralf Schumacher (“Si sigue así, su padre no puede evitar preocuparse”), el canadiense de 24 años debe haber salido como el aceite, liderando la carrera del sábado a 0,4 segundos de Fernando Alonso. terminando

Lance Stroll se ha enfrentado recientemente a algunas duras críticas.

“Eso es muy bueno, porque últimamente ha estado bajo muchas críticas”, dice el director del equipo Aston Martin, Mike Crack. “Y estoy muy feliz de que haya podido demostrar hoy que no estaba justificado”.

Lo cual, por cierto, fue un trabajo duro. Mientras que otros cambiaron de compuestos intermedios a slicks a medida que la pista se secaba, Aston Martin condujo a través de compuestos intermedios. Al final, Nico Hulkenberg empujó desde atrás, pero Stroll y Alonso pudieron dejar atrás a Haas, que era mucho más rápido debido a los neumáticos.

Su ingeniero de carrera le preguntó varias veces a Stroll en un tono severo que debería prestar más atención a la protección de los neumáticos. Al pasar, y por delante de Alonso en ese momento, Stroll sintió un peso en el pecho: “Las llantas crujen al final. Estas suelas están fuera”, gritó por la radio.

Pit Radio: No hay solicitudes estables por salida

Durante la carrera, exigió una orden firme desde el puesto de mando: “Dile a Fernando que no debemos perder tanto tiempo peleando”. El deseo no resultó en un mensaje de radio explícito a Alonso. Se acordó antes de empezar que habría un pacto de no agresión en tal situación.

Así que no tenías que decirle a Alonso que no atacara a Stroll. En cambio, hubo un ligero indicio de que debería vigilar sus neumáticos. Al cruzar la línea de meta, Alonso fue elogiado indirectamente por su cooperación: “Recuperamos tres puntos para Ferrari y ocho para Mercedes. ¡Buen trabajo!”.

Para Stroll, que partió séptimo en la parrilla, fue “una carrera sólida. Estaba especialmente feliz con mi primera vuelta. A medida que la pista se secaba, la atención se centró en el manejo de los neumáticos. El equipo evaluó eso bien y tomó la decisión correcta. Cuarto y quinto son un buen resultado para nosotros”.

¿Cuánto maneja Stroll en efectivo?

Uno que personalmente necesita con urgencia para enfrentar la presión del exterior. Antes de la carrera de F1 de Spielberg, Stroll solo había terminado una carrera por delante de Alonso en Barcelona. Quizás Alonso podría haber conducido más rápido que allí, pero en circunstancias similares el sábado en Spielberg se abstuvo de atacar a su compañero de equipo. (Estadísticas: ¡Duelos por equipos de Fórmula 1 en 2022!)

Sin embargo, a Krack supuestamente nunca le preocupó que las críticas externas pudieran dañar a Stroll down: “Porque trabajamos con nuestros pilotos todos los días. Sabemos si hubo un problema con el auto o con la estrategia. No hubo ningún punto en el que dudamos”. “En Lance, creo que lo demostró hoy”.

Esto suena un poco a charla de relaciones públicas. Porque incluso si los equipos hablan con los jóvenes pilotos de carreras y tratan de protegerlos de los informes críticos de los medios, todavía afecta a algunas personas cuando tienen que tomar su teléfono inteligente y leer críticas en las plataformas relevantes.

“Eso puede ser difícil”, admite Krack. “No he hablado con Lance sobre si lee o no cada pieza. Pero demuestra lo luchador que es. Fue fácil dejarlo ir y darse por vencido, pero él asume él está en contra y pelea. Estoy muy feliz por él porque está dando una buena actuación este fin de semana”.

Y, por cierto, otros jefes de equipo también lo notan. Por ejemplo, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, responde a la pregunta de cuándo Lawrence Stroll debería comenzar a no ser esencialmente un padre para su hijo y protegerlo, sino a pensar en los intereses de Aston Martin: “¡Hoy el hijo venció a Fernando!”

“Debe poder conducir un automóvil”, asegura Wolf. No acepta el argumento de que Spielberg es la excepción y no la regla durante la temporada para evitar a Stroll jun. Debe ser cuestionado principalmente porque: “Aunque sea extraño, significa que este talento está escondido en alguna parte”.