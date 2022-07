Tour de Francia en vivo en el bar: la última oportunidad para los fugitivos: la etapa plana anuncia la última etapa

A pesar de dos clasificaciones de montaña, el experto en escalada alemán Simon Geschke probablemente no lanzará otro asalto en la penúltima sección de la gira de este año.

El corredor de Cofidis tuvo que vestir el maillot de montaña que llevaba desde la novena etapa Fue entregado al general en jefe Jonas Weinggaard el jueves. . Geschke está muy atrás para poder contraatacar en la lucha por la camiseta de lunares. Sin embargo, Geschke también usará el maillot de montaña de la etapa 19, colocándolo sobre su pecho como agente del peli amarillo Vingegaard.

Parecía que el duelo por el liderato de la general ya estaba decidido. Vingegaard dio un minuto más a Tadej Pogacar tras un soberbio intercambio de golpes en el dominio esquiable de Hautacam y lidera la clasificación por 3:26.

El saque inicial es a las 13:05. Eurosport.de acompaña la etapa 19 directamente en la cinta.

31 km – Trio se aleja

Fred Wright (Bahrain victorioso), Jasper Steuvin (Trek-Segafredo) y Alexis Jugerd (B&Bs – KTM) despegan ahora del pelotón sobre las olas, ganando unos 20 segundos. ¡Ahora los equipos de velocistas del pelotón deben tener cuidado!

33 km – ¡Pogacar ataca!

¡No por la preparación para el sprint! ¡Ahora Tadej Pojakar ha atacado de nuevo en una de las colinas cortas! El hombre de blanco hace un hueco, pero luego Wout Van Aert viene detrás de él, el esloveno se da la vuelta, ve al hombre de verde y baja la cabeza. ¿Fue realmente un ataque serio? ¿O Pogacar siempre tiene ganas de jugar?

¡Sorpresa! Pogacar no se cansa y ataca en el escenario llano

35 km – Hillclimb gana contra Simmons

Queen Simmons consigue el último punto de montaña del día y el penúltimo de todo el recorrido. Tras la clasificación de montaña, terminó para los estadounidenses y fue empujada por el pelotón. ¡Hasta ahora se están realizando 35 kilómetros de preparativos enemigos!

36 km – Jacobsen y Pedersen de vuelta en Peloton

Casi todos los que quedaron atrás están de vuelta en el pelotón, que actualmente está a 15 segundos del líder Simmons. El estadounidense sube actualmente 1,6 kilómetros hasta la segunda y última subida del día en Cote de Saint-Denis.

43 km – defectuoso en Pojacar!

Ahora, en esta etapa frenética, ¡Tadej Poojakar debe detenerse! El segundo general está defectuoso y ahora está en el convoy entre los dos campos de pilotos. El segundo campo ya tiene más de un minuto de retraso. Todos sus compañeros han parado y ahora intentan empujar de nuevo al esloveno hacia adelante. Sin embargo, Pogacar lidera más que sus asistentes, y pronto el cuarteto de los Emiratos Árabes Unidos regresó al pelotón.

49km – Peloton llorando tras bajarse – Simmons solo delante

Después de dejar Lauzerte, Mohoric de repente ya no está con Simmons. El esloveno se queda atrás y luego Peloton se lo traga con van der Horn y Honoré.

Pero eso, a su vez, ahora se ha dividido en dos, y Fabio Jacobsen y el ex campeón mundial Mads Pedersen están al final del segundo set, que ahora está perdiendo terreno rápidamente. Simon Geschke también está allí. Jacobsen y Pedersen parecen estar perdiendo sus oportunidades de ganar hoy.

53 km – Ataques de Simmons en Ciudad Medieval

Quinn Simmons atacó con fuerza mientras subía por Lauserte y solo Matej Mohoric va con el estadounidense. El dúo se distingue de Honoré y van der Hoorn. Poco antes de la cumbre, el Mohoric pasa por Simmons y llega a la punta de la montaña. Pero ese no era el punto aquí. Los dos probablemente querían deshacerse de sus camaradas en primer lugar.

62 km – 10 km para el primer premio de montaña

¿De Dinamarca a Dinamarca? Las imágenes del primer premio de la montaña de hoy en Losert nos recuerdan los primeros días del Tour de Francia 109. Porque en el centro hay muchos fanáticos daneses que llevan banderas danesas para celebrar a Jonas Weinggaard con el maillot amarillo.

Dos kilómetros al 6,2 por ciento, subí cuesta arriba a través de una ciudad medieval hasta el Premio Montaña en la Clase 4.

77 km – a través del río Garona hacia el noreste

El pelotón acaba de cruzar el río Garona y ahora se dirige al noreste de Tarn-et-Garonne. Después de 25 kilómetros vuelve un poco a la montaña con dos trofeos de montaña en 4ª categoría. El pelotón redujo la distancia con los líderes a 45 segundos.

88 km – 46,5 km/h en las dos primeras horas de carrera

Hoy volamos hacia el destino. Los cuatro líderes rodaron a una media de 46,5 km/h en las dos primeras horas de la carrera de hoy. Esto nos coloca por encima del promedio más rápido según el horario de caminata y podemos esperar llegar antes de las 5:15 p. m.

100 km – 1 minuto – todo es igual

Sigue igual: Lotto Soudal, TotalEnergies, Alpecin-Deceuninck, DSM y BikeExchange-Jayco siguen compartiendo la acción principal en el pelotón con un hombre cada uno, a un minuto de la cabeza de carrera.

110 km – la distancia aumenta de nuevo a 45 segundos

De hecho, poco ha cambiado en el estado de la carrera, pero quizás el pelotón ha tenido menos miedo a una ruptura desde que Paulette abandonó el grupo de cabeza. Por eso los equipos de velocistas se relajan un poco y la brecha vuelve a ensancharse un poco.

123 km – Bullitt abandona la carrera

La ventaja del grupo de cabeza se redujo a unos diez segundos y Nils Bullitt miró a su alrededor. Levanta las piernas y luego vuelve a caer en el pelotón mientras Mikkel Honoré corre al frente. Simmons, Mohoric y van der Hoorn hacen lo mismo, por lo que el cuarteto vuelve a estar fuera durante 25 segundos, solo que ahora sin Politt.

127 km – solo quedan 20 segundos para los fugitivos

El pelotón ya se está acercando mucho más a la cima. Es temprano en la etapa, pero parece que la fuga de Nils Bullitt & Co pronto se convertirá en historia. Solo quedan 20 segundos para el pentatlón.

136 km – un poco para llegar a lo más alto – ¿no?

Los equipos de velocidad del pelotón redujeron la ventaja de los cinco líderes a un minuto. No es de extrañar: este quinteto es muy fuerte, con cinco pilotos que pueden empujar muy bien en pistas niveladas y pueden sobrevivir bastante tiempo solos en la final. Por supuesto que no querrás dejarlos demasiado lejos. Así que no se deje engañar por la pequeña brecha entre el primer plano y el pelotón.

150 km – Simmons toma el medio sprint

Quinn Simmons rápidamente corre al frente del grupo en la mitad de la carrera y lidera el pentatlón al otro lado de la línea. 1.500 euros para el fondo del equipo en Trek – Segfredo. Pero nadie se opuso. El pelotón lidera 1:25 minutos detrás de Jasper Philipsen frente a Wout Van Aert.

13:50 – Continuamos en dirección a Ouch!

Pasaron cinco, seis o siete minutos como máximo antes de que pudiera continuar la carrera. Los cinco líderes vuelven a recuperar velocidad y pronto el pelotón vuelve a moverse.

Por cierto, lleva cinco minutos a través de la ciudad de Osh, donde espera el enemigo promedio. También es el hogar del director deportivo de Ineos, Nicholas Portal, quien falleció hace dos años, y hoy se celebra con muchos carteles.

156 km – Asedio del Tercer Camino

Tras la etapa de Megeve y la etapa de Carcassonne, ya con 30 km de carrera, asistimos a la neutralización de la carrera con una protesta por tercera vez en el transcurso de este Tour. El grupo de cabeza logró cruzar, pero el camino hacia el pelotón volvió a cerrarse. Todos se detienen, se toman un descanso para orinar y esperan a que la policía saque a los manifestantes de la calle.

Bullitt y compañía se detuvieron al frente para esperar al pelotón. Después de un breve descanso, es probable que sean eliminados nuevamente con una diferencia de 1:15.

163 km – Bala mejor puntuada

3 horas 7 minutos 13 segundos: así de lejos está Nils Polit del maillot amarillo en la clasificación general. Pero eso en realidad lo convierte en el mejor de los cinco fugitivos. Entonces, por supuesto, Jumbo-Visma no tiene ninguna razón para justificar la búsqueda de este campo aquí. Los equipos de velocidad lo hacen hoy, y en este momento Lotto Soudal está trabajando para Caleb Ewan, Alpecin-Deceuninck para Jasper Philipsen, DSM para Alberto Dainese y BikeExchange-Jayco para Dylan Groenewegen.

176 km – 1 minuto de ventaja

El quinteto sigue destacándose unos de otros, mientras que el campo principal se ha calmado un poco. Pero realmente no puedes estar seguro de que este grupo permanecerá allí por tanto tiempo.

185 km para conducir – 5 conductores se establecen – construido allí

No pasó mucho tiempo, y el grupo disidente ya existía. Quintetos separados en torno a Nils Polit (Bura-Hansgrohe). Además del alemán, en cabeza están Matej Mauric (Bahrain Victorious), Mikel Honoré (Quick Step Alpha Fennel), Taco van der Horn (Intermarche – Wanti – Joubert) y Quinn Simmons (Trek – Segafredo).

13:10 – Salida libre en Castelnau-Magnoac

La decimonovena etapa está en marcha y el inicio agudo ha disminuido después de una neutralización muy breve.

INFORMACIÓN – Hola

Hola y bienvenidos a la transmisión en vivo del Tour de Francia. Hoy, tras tres apasionantes etapas, por fin damos la espalda a los Pirineos y poco a poco dirigimos nuestra atención a París. Nos esperan condiciones planas en la decimonovena etapa, que debe estar en manos de expertos en fugas y especialistas enemigos en el pelotón en particular. En la lucha por las camisetas de rating, los resultados están algo sellados. Simon Geschke tuvo que ceder el maillot de montaña a Jonas Vingegaard el día anterior y no tiene posibilidades de volver en las restantes clasificaciones de montaña. Por otro lado, es probable que Tadej Pojjakar, por otro lado, abandone la lucha por el amarillo, ya que cedió otro minuto a la cuenta final en la etapa 18. El pistoletazo de salida del tramo de 188 kilómetros entre Castelnau-Magnoac y Cahors es a las 13:05 horas. Eurosport.de acompaña los eventos de carreras en vivo en la cinta. ¡Que te diviertas!

