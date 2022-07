Tour de Francia – Etapa 6 Vive en el Strip: Van Aert con la palanca: persecución a alta velocidad en la etapa más larga

primoz roglic (Jumbo-Visma), uno de los favoritos para ganar ayer el Tour de Francia, se retiró tras una caída.

El esloveno tuvo que dislocarse el hombro y ahora está a 2:36 minutos del líder de la general, Wout Van Aert. Tadej Pojjakar (Equipo de Emiratos Árabes Unidos) y jonas fingergaard Jumbo Visma resultó ileso ayer en el escenario de adoquines.

Con el maillot amarillo, Van Aert vuelve a liderar la sexta etapa. La tercera punta de lanza de Jumbo-Visma también defendió el maillot amarillo en el partido de vuelta de Lille Metropole a Arenberg, aunque su equipo luchó en el frenético escenario de adoquines.

Eurosport.de acompaña la sexta etapa del Tour de Francia justo en la franja.

40 km – Simmons muestra lentamente la distancia

Van Aert y Simmons todavía dividen bien el trabajo de su gestión. Pero está claro que el estadounidense sufre un poco más que eso. Eso sí, solo tiene 21 años. Todavía faltan algunos kilómetros de vida en las piernas.

Actualmente, el dúo lidera en una cancha fuera del centro a escala 1:40, que todavía está liderada por Bora-Hansgrohe con Nils Polit, así como Alpecin-Deakoninc y el equipo de Emiratos Árabes Unidos.

54 km – Van Aert y Simmons vuelven a ampliar la ventaja

Una vez que se descubre Fuglsang, la brecha entre los líderes y el dominio principal vuelve a ensancharse un poco. Son dos minutos en el reloj otra vez.

65 km – Fuglsang atrás

La persecución principal, que redujo la diferencia a menos de dos minutos, tiene sobre todo un motivo: Jakob Fuglsang. El danés ahora se ha dado cuenta de esto. Él ya no ve el punto de desperdiciar poder cuando finalmente la atrapan, y ahora está muy atrás. Solo Van Aert y Simmons están ahora 1:40 por delante en el pelotón.

74 km – carrera media: 1º Van Aert – 4º Philipsen, 5º Jakobsen

Por supuesto, Wout Van Aert sumaba 20 puntos en la carrera intermedia de Carignan en el grupo de cabeza. En el campo principal hay un sprint por el cuarto lugar y Jasper Philipsen derrotó a Fabio Jacobsen. Van Aert amplía así su ventaja en la batalla por el green en nueve puntos hasta los 61 puntos sobre Jacobsen.

82 km – 2:45 minutos solamente – controlado por pelotón

Las cosas se calmaron un poco en la carrera, incluso si la velocidad no disminuyó realmente. La prisa se ha ido y parece que el pelotón ahora está bajo control. La distancia hasta la cima se ha reducido a 2:45 minutos.

97 km – Varios equipos se involucran en la persecución

Bora – hansgrohe y EF Education – EasyPost y Alpecin – Fenix ​​​​está ahora ayudando al equipo de los EAU a trabajar a un ritmo acelerado en el pelotón. Entonces, el respeto por Fuglsang está ahí después de todo. No tienes que darle demasiado tiempo a un danés en las montañas. Así que dejar que el trío siga adelante con un gran avance sería completamente imprudente.

102 km – alimenta pelotón

Los pilotos que quedaron atrás están de vuelta en el pelotón. Respira hondo con Walshed, pero sobre todo respira hondo con Team Emirates.

115 km – 4 minutos para triatlón

Van Aert, Simmons y Vogelsang están ahora cuatro minutos por delante de Peloton. ¡Es sorprendente que alguien como Jacob Vogelsang se haya quedado tan lejos! Pero el camino aún es demasiado largo para tres.

Por cierto: en el grupo que quedó atrás, a unos dos minutos del pelotón, los jugadores emiratíes George Bennett y Mark Hershey viajaban junto a Max Walshed. ¡Aparentemente, el equipo asistente de Tadej Pogacar tiene problemas!

130 km – Clasificación montaña Simmons – 2:30 min campo atrás

Quinn Simmons llega primero a la cima de la montaña de Cote-des-Mauriers, por delante de Jacob Vogelsang y Wute van Aert. El trío ahora lidera a las 2:30 a.m. en el pelotón liderado por el equipo Emirates de los Emiratos Árabes Unidos.

135 km – Van Aert se encuentra fuera de la cadena

Breve momento de conmoción: Al ascender a la primera clasificación de montaña en la Cote des Mazures, el hombre del maillot amarillo falló. Tuvo que bajarse de la bicicleta, volver a poner la cadena frenéticamente y luego poner el pie en el suelo para volver con sus amigos lo más rápido posible.

Demasiada presión en el pedal: Van Aert se cae de la cadena

148 km – Van Aert por 1.000ª vez

Wout Van Aert lanza otro ataque. Y esta vez incluso puede diferenciarse de la competencia con Quinn Simmons y Jacob Vogelsang. ¡Este es un trío muy caliente ahora mismo!

156 km – todo vuelve a estar junto

Y de nuevo el pelotón se cierra junto. Los diez fugitivos fueron devueltos.

165 km – hace solo 20 segundos

El primer grupo de diez jugadores lucha por el liderato, pero el pelotón aguanta. Incluso después de casi diez kilómetros, todavía hay solo 20 segundos de ventaja en el reloj.

173 km – diez nuevos líderes con Geschke, Zimmermann y Vlasov

Otro grupo se separa, y esta vez son diez hombres. ¡Esto parece más prometedor! Simon Geschke y George Zimmermann están allí, al igual que Magnus Kurt Nielsen y Mads Pedersen o Christophe Laporte. Pero: Laporte no conduce.

177 km – triple set, comienza de nuevo

Los tres desertores volvieron al campo y tras 40 kilómetros la carrera vuelve a empezar desde el principio. El ataque continúa todo el tiempo.

184 km – una y otra vez Van Aert – Trio pierde terreno

Los ataques continúan, y una y otra vez es Wout Van Aert quien pasa a la ofensiva. Yellow ejerce presión sobre los concursantes y ahora está perdiendo su poder. El agujero se redujo de 1 minuto a 24 segundos.

192 km – ¿Está el grupo de pie?

El trío superior está ahora un minuto por delante. Pero en el campo, la ofensiva activa continúa. Siguió un ataque tras otro, y en el medio siempre hay un momento de silencio para respirar profundamente.

204 km – Trio se aleja

Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroen), Thomas Scoggins (Trek-Segafredo) y el segundo clasificado Taco van der Horn (Intermarche-Wante-Jobert) ahora están fuera de la cancha y tienen 13 segundos de ventaja. Pero el campo aún no estaba tranquilo – Wout Van Aert (Jumbo – Visma) atacó de nuevo…

206 km – Pelotón juntos de nuevo

Van Aert se da cuenta de que Pogacar está delante y levanta las piernas porque Jonas Vingegaard no ha llegado al frente. Enrolle el campo de nuevo. ¡Pero la carrera continúa!

208 km – ¡cuidado! ¡Borde de viento!

El campo para los jinetes está dividido en la parte superior donde un fuerte viento sopla de repente en el campo desde un lado. El primer grupo se divide con Wout Van Aert, Quinn Simmons y Marco Haller en la parte superior. ¡Al final del grupo se sienta Tadej Pojakar!

212 km – Van der Poel y Martin se quedan atrás

El alto ritmo inicial en el pelotón sorprendió a algunos y ahora los mejores corredores ya se quedaron atrás, incluidos: Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) y Guillaume Martin (Cofidis).

Ambos parecen estar sufriendo. ¿La gira realmente terminó para uno de ellos hoy? Van der Poel habló ayer públicamente de no sentirse en forma.

213 km – Nombres notables en el crimen

Estos son delanteros interesantes: el ex campeón mundial Mads Pedersen (Trek – Segafredo) acaba de atacar, y ahora está probando el maillot amarillo: Wout Van Aert (Jumbo – Visma). Sin embargo, nadie ha sobrevivido todavía.

¡La conducción libre comienza a los 220 km!

¡Se ha alcanzado el kilómetro 0 y los primeros ataques comienzan a desmoronarse inmediatamente! Hoy, sin embargo, el pelotón seguro que no dejaría que el primer grupo que llega por la carretera condujera de inmediato. Porque esta sexta etapa es la primera división que tiene muy buenas posibilidades de romperse desde el principio, después de que ayer se produjeran huecos en la clasificación.

12:05 p. m. – Estamos rodando por Binche – sin sistema operativo

La salida neutral se produce en Binche y el pelotón pasa por la eliminatoria. Aproximadamente a las 12:15 en el kilómetro 0, debería ocurrir la salida brusca.

Después de la caída de ayer, Jack Haig, Michael Google y Daniel Oss ya no están involucrados. Los dos primeros no terminaron ayer, Oss no comenzó hoy.

Tour de Francia – Sexta etapa a partir de las 12:00 horas en la cinta en directo

La sexta etapa del Tour de Francia del jueves es la sección más larga y una vez más brindará emoción con su desafiante final. Desde la salida en Binche en Bélgica, casi 220 kilómetros hasta Longwy, tres clasificaciones de montaña, una carrera promedio y una dura recta final esperan a los pilotos. Wout Van Aert exhibirá con orgullo su maillot amarillo en su Bélgica natal. En la clasificación general podría haber cambios nuevamente hoy debido a las brechas aún pequeñas, después de todos los segundos adicionales que esperan a los tres primeros pilotos al final de la corta subida. Algunos expertos creen que Tadej Pogacar quiere vencer hoy al mallot amarillo antes de terminar mañana la primera montaña. Luego, su auto de equipo estará al frente del desfile, lo que siempre es una ventaja en situaciones de carreras agitadas.

