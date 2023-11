Transmisión del juego: Call of Duty está disponible en Geforce Now

Tres juegos del universo Call of Duty ahora también están disponibles mediante transmisión de juegos a través de Geforce Now de Nvidia. En concreto, ahora existe la escena multijugador gratuita Warzone, Modern Warzone 2, lanzado a finales de 20022, y Modern Warfare 3, lanzado en noviembre de 2023 (campaña probada en Golem.de). Los tres títulos se comercializan como Call of Duty HQ.













El lanzamiento de Warzone en Geforce Now en particular debería ser bien recibido por una parte de la comunidad. La versión para PC tiene requisitos de sistema muy altos; A pesar del retraso causado por la transmisión de juegos, las batallas rápidas aún pueden ser más fluidas que en hardware más antiguo; al menos vale la pena intentarlo.

La versión para PC de Call of Duty no está disponible actualmente a través de juegos en la nube. Ahora los tres juegos son los primeros en aparecer en Geforce Now como parte de un acuerdo entre Microsoft y Nvidia.