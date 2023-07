¿Transmisión también en tv gratis? ver tenis gratis

Los torneos de tenis más populares del mundo están de vuelta en la televisión y la transmisión. Aquí puedes saber si la transmisión de Wimbledon 2023 también está disponible en Free TV.

No solo es el torneo de tenis más prestigioso, sino también el torneo de tenis más antiguo del mundo: Wimbledon entra en su edición número 136. Durante dos semanas volverá a haber tenis regular, las competiciones se extenderán hasta el 16 de julio de 2023.

Tú también lo quieres todo Wimbledon experimentado en 2023? ¿Dónde se retransmitirá el torneo de tenis? ¿Se pueden ver los partidos en TV gratis además de la transmisión en vivo? Encontrarás toda la información aquí.

Wimbledon 2023: ¿Hay TV gratis?

Si no quieres perderte ningún partido del calendario de Wimbledon 2023, puedes acudir al proveedor cielo The Undo: cerca de 400 horas de reportajes en vivo trabajados durante cinco horas cieloCanales en paralelo. Wimbledon en cielo Es parte del paquete Sports y actualmente cuesta 20 € al mes por una suscripción anual, luego 28 € al mes. Antes de eso, ya hubo una clasificación entre el 26 y el 29 de junio en la transmisión en vivo gratuita en skysport.de o en cielo Deportes aplicación para ver. en cielo tenis deporte Todos los partidos en vivo, resúmenes, análisis y entrevistas se pueden ver diariamente hasta los cuartos de final inclusive. El torneo de tenis no se emitirá este año en TV abierta.

Ver en vivo Wimbledon 2023

Además de retransmitir por TV cielo Los partidos de tenis también se juegan en la emisora ​​especial. Transmisión en vivoY Sin embargo, este también será el caso para este cielo– Se requiere suscripción.

Alternativamente, algunos juegos también están disponibles por primera vez en Transmisión en vivo desde imagen Y foto deportiva Veamos, gratis. Se debe transmitir un juego por ronda para que cada jugador pueda ser visto exactamente una vez. El partido inaugural de Alejandro Zverev es la primera cita para imagen-mudándose.

Wimbledon 2023 vivir en televisión y transmisión: horario

Aquí encontrarás todos los partidos de Wimbledon 2023 en el calendario. Así funcionan los juegos en TV y streaming:

fósforo fecha tiempo televisión /fluir Elegible lunes, 26 de junio de 2023 a partir de las 12:00 deportes de cielo .Delaware, cielo Deportes aplicaciones y cielo Deportes YouTube canal Elegible martes, 27 de junio de 2023 a partir de las 12:00 deportes de cielo .Delaware, cielo Deportes aplicaciones y cielo Deportes YouTube canal Elegible miércoles 28 junio 2023 a partir de las 12:00 deportes de cielo .Delaware, cielo Deportes aplicaciones y cielo Deportes YouTube canal Elegible jueves, 29 de junio de 2023 a partir de las 12:00 deportes de cielo .Delaware, cielo Deportes aplicaciones y cielo Deportes YouTube canal 1 ronda lunes, 3 de julio de 2023 11:45 – 22:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes 2-5 1 ronda martes, 4 de julio de 2023 11:45 – 22:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes 2-5 Segundo round miércoles, 5 de julio de 2023 11:45 – 22:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes 2-5 Segundo round jueves, 6 de julio de 2023 11:45 – 22:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes 2-5 Tercera ronda viernes, 7 de julio de 2023 11:45 – 22:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes 2-5 Tercera ronda sábado, 8 de julio de 2023 11:45 – 22:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes 2-5 cuarta ronda domingo, 9 de julio de 2023 11:45 – 22:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes 2-4 cuarta ronda lunes, 10 de julio de 2023 11:45 – 22:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes 2-4 Cuartos de final martes, 11 de julio de 2023 13:45 – 20:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes cielo Deportes 2 + 3 Cuartos de final miércoles, 12 de julio de 2023 13:45 – 20:00 cielo Deportes Tenis Y cielo Deportes cielo Deportes 2 + 3 Rondas de semifinales femeninas jueves, 13 de julio de 2023 14:15 – 19:00 cielo Deportes Tenis Rondas de semifinales masculinas viernes, 14 de julio de 2023 14:15 – 20:00 cielo Deportes Tenis Final femenina + final de dobles masculino sábado, 15 de julio de 2023 14:45 – 20:15 cielo Deportes Tenis (El epílogo también cielo Deportes UHD) Final masculina + final dobles femenina sábado, 16 de julio de 2023 14:45 – 21:00 cielo Deportes Tenis (El epílogo también cielo Deportes UHD)

Wimbledon 2023: Información general sobre torneo de tenis

Wimbledon se celebra todos los años y dura unas dos semanas. El torneo se jugó por primera vez el 9 de julio de 1877, en un terreno en Worple Road en Wimbledon, Londres. Así es como el evento deportivo obtuvo su nombre.

En 1937 se realizó la primera retransmisión televisiva de los campeonatos de Wimbledon, que en ese momento contaba con unos 15.000 espectadores en la pista central. Hasta el día de hoy, la tradición se valora en las competiciones: alrededor del 90 por ciento de la ropa de los jugadores debe ser blanca. Los tenistas alemanes más famosos que han ganado Wimbledon hasta ahora son Boris Becker y Stevie Graf. A continuación encontrará toda la información sobre Wimbledon 2023 de un vistazo: