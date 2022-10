Tras el derrumbe: el mundialmente famoso telescopio de Arecibo no será reconstruido

El telescopio de Arecibo que colapsó hace dos años no será reconstruido. Esto se deriva de una declaración de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), que opera el observatorio. En cambio, se construirá un nuevo “centro de aprendizaje interdisciplinario” en el sitio en Puerto Rico. Un portavoz de la revista de investigación estadounidense “Nature” confirmó que la medida está en línea con las recomendaciones científicas. Promete que el nuevo enfoque actuará como catalizador. Sin embargo, no está claro cómo los investigadores, estudiantes y educadores pueden llegar a un lugar donde no existe una herramienta comparable.

Decepción en Puerto Rico

El legendario telescopio de Arecibo fue destruido el 1 de diciembre de 2020 cuando la gran plataforma de observación cayó en el enorme plato de la antena. Incluso antes de eso, el daño al sistema fue tan grande que el telescopio quedó fuera de servicio. Actualmente, el sistema se está desmantelando y aún no está claro si habrá un sucesor. En el sitio, se tomó una decisión a su favor. El telescopio fue motivo de orgullo para el área más grande y remotamente poblada de Estados Unidos. El astrónomo Héctor Ars dice ahora que muchos verán en la decisión otro trato injusto al territorio colonial de Puerto Rico. en naturaleza.

La situación podría ser peor, dice el astrónomo Abel Mendes, que trabaja en el sitio: “Pero también podría ser mucho mejor”. La decisión final fue devastadora, dice Desiree Coto Figueroa de la Universidad de Puerto Rico. Por lo tanto, es al menos dudoso que la Fundación Nacional de Ciencias realmente logre establecer allí una institución educativa de clase mundial sin un observatorio comparable. “¿Cómo se podría hacer eso sin investigadores, ingenieros y herramientas de clase mundial?”, pregunta la científica planetaria Anne Verke. Eso es exactamente lo que está pidiendo NSF ahora está pidiendo sugerenciasEs una oportunidad para repensar las posibilidades.

El telescopio de Arecibo fue uno de los instrumentos científicos más famosos del mundo que, a pesar de su antigüedad, fue insustituible para la comunidad investigadora. Terminado en 1963, fue el radiotelescopio más grande del mundo hasta 2016. El observatorio ha estado involucrado en muchos descubrimientos científicos y se actualiza constantemente. Muchas carreras científicas también comenzaron allí. Además de esto, también es famosa como fondo en películas y series, como James Bond 007 – GoldenEye y Contact. Ha sobrevivido a muchos huracanes y terremotos, pero con el tiempo el daño se ha vuelto bastante significativo. Todavía se utilizan pequeños dispositivos en el sitio. La nueva instalación, llamada Centro de Arecibo para la Educación e Investigación STEM, está programada para abrir en 2023.

