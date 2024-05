Tratamiento del herpes labial: Warentest verifica tratamientos efectivos

El herpes labial puede ser molesto. Las ampollas hormiguean y duelen y no es bueno mirarlas mientras todavía están puestas. Muchos tratamientos prometen un rápido alivio de los síntomas. ¿Pero es esto cierto? Stiftung Warentest ha probado productos contra el herpes.

Los labios pican, la piel hormiguea, la piel se siente tensa y luego aparecen los pequeños y desagradables herpes labiales. No sólo duele, sino que también tiene mala pinta. Se necesita algún tiempo para deshacerse de él, generalmente de una a dos semanas. El herpes labial es un problema molesto para los afectados. Según el proveedor, las cremas, parches y bolígrafos térmicos deberían provocar una curación rápida. Fundación Warentest Quería saber si los productos cumplían lo prometido y probó 26 tratamientos para el herpes. El resultado es realista.

El herpes labial es causado por los virus del herpes simple. La mayoría de las personas, alrededor de 90 de cada 100, portan estos virus en sus cuerpos. La posibilidad de infección aumenta con la edad. Pero esto no significa que todos los portadores del virus también tengan que luchar contra los molestos granos. Se estima que la infección provoca herpes labial en sólo entre el 20 y el 40 por ciento de los infectados.

Sin embargo, muchos pacientes experimentan labios gruesos varias veces al año. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de propagar la infección. Estos incluyen, entre otros, un sistema inmunológico débil y estrés. Pero demasiado sol también puede ser un desencadenante. Los pacientes con herpes dependen de productos disponibles en las farmacias para aliviar sus síntomas. ¿Pero qué tan efectivo es realmente?

Herpes labial: no existe ningún tratamiento que ayude rápidamente

No tanto como muchos de los afectados esperarían. Esto se aplica al menos a los 26 remedios de venta libre para el herpes labial de la comparación de Stiftung Warentest. Ya sean sueros, parches, bolígrafos térmicos, cremas o geles, todos estos productos son “inadecuados para aliviar significativamente los síntomas y acortar significativamente el tiempo de recuperación”. Esto a pesar de que los proveedores a veces anuncian explícitamente asistencia rápida como “recuperación en 24 horas”.

Resultado de la prueba: las cremas que contienen los ingredientes activos aciclovir o penciclovir acortan el tiempo de sufrimiento como máximo entre medio día y un día, mientras que los productos que contienen silicona, como parches o geles, también acortan los síntomas solo aproximadamente medio día, según la prueba. resultados. Para estudios. No cabe duda de una rápida recuperación.

Los parches contra el herpes pueden ser útiles

Sin embargo, puede tener sentido utilizar parches para herpes y algunos sueros. Los parches hidrocoloides, así como el suero Hairpatch, garantizan que las zonas estén cubiertas y protegidas de la contaminación, como los gérmenes. Sin embargo, no todo el yeso es adecuado. Según Warentest, no se recomienda utilizar el parche Pharmadoct con aceite de árbol de té. Se critica que no hay evidencia de sus beneficios medicinales y que el aceite de árbol de té puede provocar reacciones alérgicas en la piel.

