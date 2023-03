¿Tratar el hígado graso con café? explica el medico

nutrición saludable

Por Julián Gutman

Las enfermedades hepáticas como el hígado graso se encuentran entre las quejas más comunes en todo el mundo. Debería ser fácil proteger el hígado. ¿El té y el café juegan un papel importante?

Dificultad para concentrarse, cansancio y picor: signos que pueden indicar una enfermedad hepática. Raros son el hígado graso e incluso la cirrosis del hígado, la hepatitis. Según lo informado por Internists Online, la enfermedad hepática representa uno de los mayores problemas de salud en todo el mundo y es responsable de una de las causas más comunes de muerte en humanos, se dice. Solo en Alemania, más de cinco millones de personas padecen enfermedades hepáticas agudas o crónicas y sus consecuencias.

El hígado graso es particularmente frecuente. Según la Fundación Alemana del Hígado, alrededor de un tercio de los adultos ya tienen un hígado agrandado debido a los depósitos de grasa, y esta tendencia va en aumento. También preocupante: se dice que uno de cada tres niños con sobrepeso también sufre de hígado graso. Si no se trata, esto puede provocar hepatitis y la subsiguiente insuficiencia orgánica.

¿Cómo se desarrolla el hígado graso? Según la Fundación Alemana del Hígado, un estilo de vida poco saludable combinado con una mala alimentación, falta de ejercicio, obesidad, consumo excesivo de alcohol o diabetes actual promueve el desarrollo de enfermedades hepáticas como el hígado graso.

Café para el hígado graso: De tres a cinco tazas son buenas para el hígado

Un estilo de vida saludable con mucho ejercicio y una dieta saludable protege el hígado. Se dice que el café y el té tienen efectos curativos reales. Pero en términos de salud del hígado, tal vez solo el café pueda mejorarla.

READ ¿Corona o frío? Así es como los síntomas se diferencian entre sí Una visión general de los efectos positivos del café y el té. Los investigadores han descubierto que el té verde protege el sistema cardiovascular y, por lo tanto, también protege contra los accidentes cerebrovasculares. Investigadores húngaros dijeron que el café también tiene efectos para prolongar la vida al reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca fatal. Un equipo de investigación de la Universidad Semmelweis de Budapest dirigido por el Dr. Judith Simon, del Centro Cardiovascular de la Universidad, examinó cuántas tazas de café al día comienzan a tener un efecto de prolongación de la vida. Su conclusión, que los investigadores presentaron en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de 2021: Beber hasta tres tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca fatal.

¿Te gusta tomar café? El hígado se beneficia de esto. © William Perugini / Imago

Según el Prof. D. Christian Trautwein, Director de la 3.ª Clínica Médica de la RWTH Aachen, citado por el Pharmaceutical Zeitung (PZ). De tres a cinco tazas de café al día son buenas para el hígado, como recomienda PZ. El café descafeinado también es efectivo, pero el té verde no lo es.

Los componentes del café son incluso efectivos contra el cáncer de hígado

Un antiguo estudio de Italia llegó a la conclusión de que el café protege contra el cáncer de hígado. Un equipo dirigido por Carlo LaVecchia del Instituto de Investigación Farmacéutica Mario Negri en Milán investigó cómo el consumo de café afectaba el riesgo de cáncer de hígado. El cáncer de hígado fue un 40 por ciento menos común en el grupo de bebedores de café. La revista médica informó. Los investigadores ven una serie de sustancias bioactivas en el café, que tienen un efecto protector sobre el hígado, como explicación.

Los malos hábitos pueden dañar tu hígado El deporte apoya el metabolismo y puede descomponer la grasa en el hígado. El hígado graso aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Las enfermedades cardiovasculares también son promovidas por el hígado graso. © Ángel Santana García / Imago El hígado descompone algunos medicamentos, como el paracetamol. Por lo tanto, si está tomando medicamentos, estudie siempre el prospecto interno del paquete. Especialmente si sufre fatiga, pérdida de apetito o incluso dolor abdominal superior como resultado de comerlo. Luego debe acudir a su médico y hacerse revisar para ver si puede ser por la medicación. © Imago El sobrepeso suele tener graves consecuencias para la salud: desde diabetes y enfermedades cardiovasculares hasta hígado graso. Porque el exceso de grasa no solo se almacena en depósitos subcutáneos por falta de espacio, sino también alrededor de los órganos internos. Según los estudios, se dice que la llamada grasa visceral es muy activa y puede provocar inflamación del hígado y el hígado. Sin embargo, si hace ejercicio regularmente, previene la obesidad y, por lo tanto, el daño hepático. © Óscar Carrascosa Martínez / Imago Los puedes encontrar en hamburguesas, galletas o incluso en la margarina muy saludable: las grasas trans. Estas son las grasas artificiales en los alimentos altamente procesados, que pueden conducir rápidamente a la obesidad si se consumen en grandes cantidades. Ahora los nutricionistas también se han dado cuenta de esto: han tenido una mala reputación desde entonces. Entonces, si desea prescindir de él en el futuro, siempre preste atención a la lista de ingredientes del producto. Finalmente, las grasas trans deben identificarse con la frase “…aceite parcialmente hidrogenado”. © Imago Las colas, las gaseosas y compañía han tenido durante mucho tiempo la mala reputación de hacerte engordar. Además, a menudo contienen fructosa, que se supone que es saludable. Pero demasiado de algo bueno más cualquier aumento de peso conduce a una doble toxicidad para un hígado sobrecargado. El resultado: hígado graso no alcohólico. Si este también se inflama, puede haber riesgo de cirrosis. © Michael Gstettenbauer / Imago A diferencia de la glucosa, la fructosa, también conocida como fructosa, primero debe convertirse en el hígado para que pueda estar disponible para las células como fuente de energía. Sin embargo, según los estudios, cualquiera que coma mucha fructosa en forma de fruta corre el riesgo de desarrollar hígado graso. Por ello, los expertos recomiendan un máximo de 25 gramos de fructosa al día. A modo de comparación: ya hay unos seis gramos de fructosa en 100 gramos de manzanas. © Imago

El café siempre ha tenido una imagen negativa en lo que respecta a la salud. No estoy de acuerdo y me refiero a los muchos estudios científicos. En cualquier caso, recomiendo un consumo equilibrado y, además, una dieta y un estilo de vida saludables”, explica Markus Bauer, médico jefe de Medicina Interna y Gastroenterología del Hospital Helios Mittelweiser.El efecto antioxidante de varios componentes del café ahora ha sido bien estudiado. Mientras tanto, también se ha demostrado científicamente que el consumo de café está asociado con concentraciones séricas más bajas de varias enzimas hepáticas y otros valores específicos del hígado. Comunicado de prensa del Hospital Helios. Esto muestra indirectamente que el café puede proteger contra el daño de las células hepáticas y tiene un efecto regenerador en el hígado.

Bauer recomienda el café como parte de un estilo de vida saludable. Porque la única opción de tratamiento contra la propagación del hígado graso es cambiar los hábitos: reducir el exceso de peso, hacer más ejercicio, dejar el alcohol y no fumar.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.