Trotz Niederlege de Holanda: Hockey-Damen im Viertelfinale de Argentina

Der Olympia-Dritte von Rio comenzó nervus and war im viertel fast nur in der Defensive beschftigt. Torfrau Julia Sonntag hielt, was zu halten war and muste trotzdem zwei Gegentore hinnehmen. Erst Filschte Hannah Granitzki nach einer Strafecke den Schuss von Frederique Matla (8. Minuto) ab, dann vollendete Lidewij Welten (14.) nach einer schnein Combinación con Niederlinder.