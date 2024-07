Trump está enojado tras la renuncia de Biden: Kamala Harris “será peor”

Página principal Política

Donald Trump está enojado. Después de que Joe Biden se retirara de la carrera presidencial, el republicano reaccionó con enojo.

Actualización del 22 de julio a las 20:30 horas: Noticias de Donald Trump: En Truth Social, el expresidente criticó una vez más a Joe Biden y a su eventual sucesora, Kamala Harris. Si bien Biden pasará a la historia como el “peor presidente” de la historia de Estados Unidos, Kamala sólo empeorará las cosas. “¡Este horrible e incompetente agente de la Patrulla Fronteriza sería aún peor!”, escribió Trump. Parece que Trump ha dado marcha atrás en su plan de adoptar un tono más conciliador tras el atentado contra su vida.

Actualización del 22 de julio a las 13:53: Un día después de que Joe Biden se retirara, Donald Trump sigue repartiendo. El expresidente estadounidense escribió en el sitio web Truth Social: “¡Es un nuevo día y Joe Biden no recuerda haberse retirado ayer de la carrera!”. Exige su plan de campaña y organiza conversaciones con los presidentes Xi (China) y Putin (Rusia) sobre el posible inicio de la Tercera Guerra Mundial.

“Pierde el debate dramáticamente, luego entra en pánico y comete un error tras otro. Luego le dijeron que no podía ganar. Decidieron votar por otro candidato, quizás Harris. Le robaron la carrera a Biden después de que la ganó en las primarias, ¡por primera vez! ¡Estas personas son el verdadero peligro para la democracia!”, escribió Donald Trump sobre los últimos acontecimientos en la política estadounidense.

Después de la retirada de Joe Biden: Trump puede competir contra Harris en las elecciones estadounidenses

Actualizado el 22 de julio a las 12:02 p.m.: Para Trump, la retirada de Joe Biden probablemente iniciará un nuevo capítulo en la campaña electoral estadounidense. Poco después de las declaraciones de Biden, el republicano desahogó su enfado y criticó a su antiguo rival. Él, a su vez, intentó nombrar a Kamala Harris como su sucesora. Análisis actual de las encuestas realizadas por cnn Mientras tanto, ve una carrera reñida entre Trump y Harris si los dos políticos compiten entre sí en las elecciones estadounidenses de 2024.

CNN descubrió que el promedio de las últimas seis encuestas le daría a Trump el 48% de los votos. Harris, a su vez, recibirá el 47%. El experto político David Sirakov cree que las posibilidades de los demócratas en las elecciones presidenciales estadounidenses han mejorado significativamente después de que Joe Biden dimitiera como candidato. “La retirada tiene lo necesario para cambiar las reglas del juego. Es una oportunidad para que los demócratas vuelvan a abordar las cuestiones políticas”.

Trump responde a la retirada de Biden: “Es una amenaza a la democracia”

Actualizado el 22 de julio a las 10:43 a. m.: Donald Trump sigue enojado después de que Biden se retirara de la carrera electoral estadounidense de 2024. En el sitio web Truthsocial, volvió a criticar a su antiguo rival y escribió: “¿Quién dirige nuestro país en este momento? No es ‘Joe el corrupto’. dónde está. Si no puede, ¡¡¡Si no se postula para presidente, no podrá gobernar nuestro país!!!” Mientras tanto, Trump dijo: “Biden no tenía Covid. ¡Es una amenaza para la democracia!”.

Mientras tanto, a raíz de los recientes acontecimientos en la política estadounidense, el favorito republicano también cree que necesita una “compensación” después de gastar dinero en la campaña electoral contra Biden.

Impacto de la retirada de Biden: el mercado de valores y Bitcoin reaccionan – Trump con confianza

Actualización del 22 de julio a las 9:40 a. m.: La retirada de Joe Biden y la búsqueda de un sucesor para presentarse a las elecciones estadounidenses de 2024 es el tema dominante en Estados Unidos. Actualmente no hay ningún oponente oficial para Donald Trump. En estos tiempos turbulentos, el mercado de valores estadounidense comenzó la nueva semana con un revés. Por otro lado, la criptomoneda Bitcoin subió significativamente: el precio subió a más de 68.000 dólares el lunes, su nivel más alto en más de un mes. Anoche, la criptomoneda más antigua y popular se negoció temporalmente a poco menos de $68,500 en la plataforma de operaciones Bitstamp.

Según el analista Timo Emden de Emden Research, en el mercado de las criptomonedas todavía se supone que Donald Trump ganará las próximas elecciones presidenciales y regresará a la Casa Blanca como presidente. Trump apoya la reducción de la regulación y, en general, se le considera partidario de criptomonedas como Bitcoin.

Donald Trump responde a la retirada de Biden antes de las elecciones en EE.UU. y se siente “fraudulento”

Actualización del 22 de julio a las 5:45 a. m.: Después de que Joe Biden se retira, Donald Trump está claramente enojado. Su equipo de campaña invirtió tiempo y dinero en “la lucha contra el delincuente Joe Biden”. “Ahora tenemos que empezar de nuevo”, escribió Trump en la plataforma online Truth Social. El hombre de 78 años propuso a los republicanos una compensación por este “fraude” a su partido.

Actualización del 21 de julio a las 22:30 horas: Aproximadamente una hora después de su primera reacción, Donald Trump se vengó del presidente estadounidense Joe Biden tras su retirada de la campaña electoral. “El corrupto Joe Biden es, con diferencia, el peor presidente de la historia de nuestra nación. “Ha hecho todo lo que estuvo a su alcance para destruir nuestro país, desde nuestra frontera sur hasta el dominio energético, la seguridad nacional, la posición internacional y mucho más”, escribió Trump en otra publicación en Truth Social.

Trump continuó, refiriéndose al fallido debate televisivo: “Fue destruido en un debate trascendental, y ahora los demócratas corruptos y extremistas lo están arrojando al mar”. “No era apto para el deber desde el principio, pero las personas que lo rodeaban le mintieron a Estados Unidos sobre su total y completo deterioro mental, físico y cognitivo. “Todo lo que la izquierda proponga ahora será más de lo mismo”.

La reacción de Trump ante la retirada de Biden de la campaña electoral estadounidense

Primer informe del 21 de julio: WASHINGTON, D.C. – Esto ha sido especulación durante mucho tiempo, pero finalmente sucedió el domingo por la noche. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha retirado su candidatura para las elecciones estadounidenses previstas para 2024 tras aumentar las críticas en sus filas. Quiere centrarse en sus deberes como presidente y propone a su compañera de fórmula, Kamala Harris, como nueva candidata demócrata. Donald Trump, el candidato presidencial republicano, no tardó en responder.

El candidato presidencial republicano Donald Trump aprovechó ampliamente su primera aparición de campaña desde el intento de asesinato para burlarse de los problemas de su rival Joe Biden. © Katie Boomer/Saginaw News/AP/dpa

Trump responde a la retirada de Biden: “No apto para servir”

“El corrupto Joe Biden no es apto para postularse para presidente y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!”, escribió Trump en su servicio de SMS Truth Social. El expresidente continuó: “Sólo consiguió el cargo de presidente mediante mentiras, noticias falsas y sin salir de su sótano”. El entorno de Biden sabía que el presidente no estaba lo suficientemente apto para el cargo, y Trump continúa con sus afirmaciones y ataca a los médicos de Biden y a los medios de comunicación en particular.

Trump escribió que Estados Unidos ha sufrido “un gran daño” por la presidencia de Biden, pero que él y su equipo “repararán el daño muy rápidamente” después de que concluya su declaración de reelección con el lema “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Trump reacciona a la retirada de Biden: el vicepresidente Vance también pide su dimisión inmediata como presidente de los Estados Unidos

Desde que anunció su candidatura, Trump ha atacado a Biden por su edad y su supuesta falta de aptitud mental. Después de la mala actuación de Biden en un duelo televisivo en directo contra Donald Trump, cada vez más voces del Partido Demócrata se alzaron contra el presidente de Estados Unidos y le privaron de su elegibilidad para presentarse de nuevo.

J.D. Vance, compañero de fórmula de Trump, había pedido la retirada de Biden apenas unas horas antes. Afirmó que si el presidente estadounidense retira su candidatura, también deberá renunciar a su cargo. “No buscar la reelección sería una admisión clara de que el presidente Trump siempre tuvo razón al creer que Biden no estaba mentalmente lo suficientemente preparado para servir como comandante en jefe”, escribió Vance en X.

La reacción de Trump ante la retirada de Biden de la campaña electoral estadounidense – declaración textual

“El delincuente Joe Biden (Crook Joe Biden) no es apto para postularse para presidente y ciertamente no es apto para ocupar un cargo, ¡y nunca lo fue!» Sólo llegó a la presidencia a través de mentiras, noticias falsas y sin salir nunca de su sótano. Todos los que lo rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era apto para ser presidente, y no lo era, y ahora miren lo que le ha hecho a nuestro país, a millones de personas, que han cruzado nuestras fronteras, completamente fuera de sus fronteras. de control y sin controles, muchos de ellos desde prisiones e instituciones médicas psicológicas y un número récord de terroristas. Sufriremos mucho bajo su presidencia, pero repararemos el daño que ha causado muy rápidamente. ¡Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande! (fd)