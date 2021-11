Trump furioso: 13 republicanos le trajeron a Biden el truco; estaban abrumados por el odio: ‘Rompe tu cuello’

deAnna Katharina Ahnfeld Cerrar

Con la ayuda de varios republicanos, Joe Biden pudo obtener uno de sus proyectos clave en el Congreso de los Estados Unidos. Están pagando un precio muy alto ahora.

WASHINGTON, DC – El tira y afloja estresante por un paquete de infraestructura de mil millones de dólares en el Congreso de los Estados Unidos terminó recientemente. Este es un “gran paso adelante”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de meses de difíciles negociaciones. La Cámara de Representantes había votado anteriormente a favor del proyecto de 1,2 billones de dólares. Esto implica miles de millones en inversiones en carreteras, puentes, túneles, tuberías de agua e internet de banda ancha.

Es un éxito ganado con esfuerzo para el gobierno de Biden, que ha estado acompañado de una intensa guerra de trincheras interna con el ala izquierda del partido. Sin embargo, los demócratas de la Cámara solo pudieron asegurar una mayoría para el paquete de infraestructura con el apoyo de varios republicanos. Y estos trece están actualmente en el ojo de la tormenta de odio provocada, entre otras cosas, por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump se enfurece: 13 republicanos trajeron a Biden el truco: están abrumados por el odio

Adam Kinzinger, uno de los pocos republicanos que se ha opuesto públicamente a Trump en el pasado, debería “pudrirse en el infierno”. Por lo tanto, insultó a la persona que llamó, amenazando con cortarle el cuello. A uno de los trece se le pidió que se cayera por las escaleras y se rompiera el cuello. Otro político tuvo que soportar insultos como “traidor”. Esto fue informado por muchos medios estadounidenses.

Todo porque votaron por un programa de infraestructura muy necesario en los Estados Unidos. Muestra cuán profundas son las diferencias entre el Partido Republicano y los Demócratas. Después de todo, la inversión en infraestructura se consideraba uno de los últimos pilares en los que se podía llegar a un acuerdo entre los partidos. Pero incluso esos tiempos se acabaron después de la era Trump. Inmediatamente después de que se conoció el apoyo de los 13 republicanos, Donald Trump se enfureció y se refirió a ellos como “RINOs” (republicanos solo de nombre) que deberían estar “avergonzados”.

1. Mi oficina, mi personal y yo recibimos llamadas llenas de odio, amenazas de muerte y deseos todo el tiempo, pero la diferencia es que provienen de la izquierda disfuncional, no de los republicanos. Recibí excelentes llamadas de los republicanos. Pero todas las amenazas de muerte deben ser investigadas. Seguirhttps://t.co/ay8rysPjHk – Marjorie Taylor Green 🇺🇸 (@mtgreenee) 13 de noviembre de 2021

El representante de Michigan Fred Upton, uno de los 13 republicanos, dijo Los New York Times. “Nuestro país ya no puede tolerar este desequilibrio partidista”. Él y su familia también han recibido numerosas amenazas de muerte. Marjorie Taylor Green, una diputada republicana de Georgia, también es responsable. Una fanática partidaria de Trump publicó los números de teléfono de sus compañeros de partido en las redes sociales y afirmó: Apoyan la “toma comunista de Estados Unidos por Joe Biden”, como apoyó la revista estadounidense. océano Atlántico Citado.

Programa de infraestructura de Biden a través del Congreso de los Estados Unidos: Donald Trump insulta a los líderes de las minorías republicanas

Para empeorar las cosas, mencioné Los New York TimesQue los que llamaban enojados no sabían que los 13 republicanos iban a votar por el programa de infraestructura, pero no por un segundo paquete legislativo que incluye inversiones en beneficios sociales y protección climática. Se pospuso la votación. Entre otras cosas, proporciona mayor cuidado de niños, cuidado de ancianos y seguro médico obligatorio, recortes de impuestos para familias y $ 555 mil millones para políticas climáticas. Pero aun así, los hechos parecen secundarios para muchos, simplemente tienen que ver con el hecho de que los republicanos apoyan absolutamente a uno de ellos. Biden– Votaría la ley.

Donald Trump, el ex presidente de Estados Unidos, habla con los periodistas después de una sesión informativa sobre seguridad fronteriza con el gobernador de Texas, Abbott. © Brandon Bell / dpa

Mientras tanto, Donald Trump criticó a los legisladores republicanos en una ocasión y también trató adecuadamente al líder de la minoría Mitch McConnell. “¿Por qué el viejo Mitch McConnell votó por un terrible plan de infraestructura socialdemócrata y consiguió que otros en su partido hicieran lo mismo? ¿Traer?” Trump no señaló que él mismo torpedeó políticamente tal proyecto. El periódico local informó que McConnell dijo que Programa de infraestructura La infraestructura fue un “regalo del cielo” para su estado WKYT mencionado.

El incidente actual debería traer recuerdos. Incluso después de que una turba enojada ingresó al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, atacando así el sistema democrático, los pocos republicanos que votaron a favor del proceso de juicio político de Trump fueron clasificados. Resulta que el ex presidente de Estados Unidos todavía tiene el control del Partido Republicano. (También conocido como)

Rubriklistenbild: © Brandon Bell