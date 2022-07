Tuve corona – los síntomas fueron, por supuesto, muy graves

a: jennifer colin

Estar infectado con Omikron BA.5 no es divertido. Nuestra escritora Jennifer Colin no está en forma ni siquiera 10 días después de Corona. © Jennifer Colin

Nuestra autora pensó que nunca se contagiaría de coronavirus. Ahora lo tengo todo. Informe de campo sobre el período de incubación, síntomas y pruebas gratuitas.

Hamburgo – Lo admito: has agotado demasiado mi destino. Sin infección por corona durante dos años; luego, en los días de Omikron BA.5 en Berlín, voy primero a un concierto, luego a un bar y luego a un club. Como periodista científico, debería haberlo sabido mejor. Después de todo, he estado escribiendo sobre Corona, el período de incubación, por supuesto, los síntomas, los refuerzos todos los días durante dos años. Mis colegas incluso me llamaron en broma Doctor Omicron, así que realmente debería saber Qué tan contagioso es Omikron BA.5.

Durante toda la noche, les grité a mis amigos a todo volumen: “Si no lo entendemos ahora…”. Cuatro días después me desperté sintiéndome como si me hubiera “atropellado el camión”. Mi cabeza está caliente, parece que algo perfora la parte superior de mi cráneo (al menos así lo siento), me duele cada movimiento. Hasta me duele el pelo desde la raíz cuando lo toco. Esto es diferente a todo lo que he tenido antes. Debería ser: Esto es Corona.

Omikron BA.5: Tuve corona – el ciclo y los síntomas fueron muy severos

¡Dos años y medio después del estallido de la epidemia, pensé que era una de esas personas que no se contagiaron de corona! Tipo de sangre 0 posiblemente, o inmune a los virus del resfriado. Ejército de Liberación de Baluch. Usted ya sabe. Además, a mediados de los años treinta, un atleta, fue vacunado tres veces. Bien. Pero hice los cálculos sin Omikron BA.5.

Esta pequeña perra es altamente contagiosa.

Aunque estoy muy contento de haber recibido tres disparos, incluidos los refuerzos, y no fue un delta. Seguro que me hubiera ido peor, con peores síntomas. Tan mal como estaba con Omikron BA.5, podría haber sido mucho peor sin una vacuna. Es por eso que todavía estoy agradecido por mi progreso. La salud es lo más importante en la vida. Aquí está mi informe de experiencia.

Omicron BA5 – Día 0 a 1: Este es el período de incubación para el subtipo corona

Estoy en Berlín un sábado por la noche. Un martes por la noche estoy tan cansada y con tanto frío que en junio duermo con una bolsa de agua caliente debajo de dos mantas. Y el miércoles por la mañana me golpeó duro. los Período de incubación en Omicron BA.5 Así que tarda cuatro días en salir. Esto coincide con la información oficial sobre el período de incubación de Omikron BA.5. En un rango de tiempo de tres a seis días, todo es posible con la nueva variante corona.

Omicron BA.5 – Día 1-3: Dolor de cabeza, fiebre y tos – síntomas del subtipo corona

Como ya se ha descrito: el primer día con Omicron BA.5 Me despierto con síntomas graves sobre mí. No puedo dormir por la fiebre, y tiro las sábanas hasta que me despierto. Termómetro clínico dice: 38,5 grados. Solo cuando sigo poniéndome almohadillas frescas en la cara, la fiebre desaparece lentamente y me siento un poco mejor. Más ibuprofeno para dolores de cabeza horribles y punzantes (nunca antes había tenido) y dolores corporales, puedo dormir.

De hecho, el primer día con Corona, me sentí muy, muy, muy miserable. Y no estoy descontento. La tos (sin dolor) es el menor de los problemas. Lo peor era la fiebre, los dolores corporales y de cabeza, pero sobre todo el cansancio. Siento que por fin. Además, a veces siento náuseas y tengo un sarpullido en el estómago. Eh, después de investigar un poco en Internet, resulta que estos también son los síntomas de Omikron BA.5. Estos podrían ser:

Omicron BA.5: Síntomas de la variante Corona

Fiebre

Tos

cansancio o fatiga

dolor de cuerpo

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

nariz tapada o que moquea

Anorexia

Diarrea

náuseas

sarpullido (generalmente solo en niños)

Infección con Omikron BA.5: Estos medicamentos me ayudaron a combatir Corona

Una llamada telefónica con mi hermana muestra: Ella tenía exactamente el mismo Síntomas en Omicron BA.5. loca. “Realmente necesitas un Grippostad”, me dijo. No te levantarías de la cama sin ella. Así que tomo ibuprofeno y gribostad alternativamente para tratar los síntomas de la corona, almohadillas refrescantes para la fiebre, pastillas y té de miel para la garganta. Este era él. Porque todavía no hay medicamento contra Corona y Omicron BA.5 para comprar en la farmacia.

Omikron BA.5 – Día 2 a 10: Prueba de corona positiva

Aunque me sentí mal el miércoles, mi prueba rápida de corona solo dio positivo el jueves. En un segundo, la línea roja en el campo T se enciende en la autoprueba de corona. Así que aquí están, los dos divisores. Así es como se ve una prueba positiva. Multa.

En los próximos días me estaré probando todos los días, siempre el mismo escenario. El campo de prueba se ilumina como si quisiera comenzar a parpadear y gritar en voz alta: “¡Sí, es tu culpa, Jennifer! ¡No quieres eso de otra manera! “No volví a obtener un resultado negativo de la prueba de corona hasta dia 10

Una vez que la prueba de corona se vuelve negativa, nuestro autor conduce al Elba. ¡tienes que cuidarte! © Jennifer Colin

Día 10 con Omikron BA.5: sobreviví oficialmente a Corona, y todavía no puedo subir las escaleras

La prueba de corona negativa me hizo sentir totalmente eufórico después de días en el sofá y en la cama. Los últimos días no han sido buenos por decir lo menos. A partir del cuarto día con Omikron BA.5 ya no tenía fiebre (antes la temperatura era de 38,5 grados todas las mañanas), pero estaba muy débil. Aparte de las redes sociales, ver películas y estar acostado en la cama, nada ha funcionado.

Además, estuve unos días de tan mal humor que incluso se puede hablar de semidepresión. Una encuesta del círculo de amigos mostró que muchos sentían lo mismo. Sin embargo, no hubo indicios de anorexia. El segundo día, tenía ganas de una hamburguesa y papas fritas. Gracias al servicio de entrega, fue entregado en la puerta.

Después de la infección con corona con Omicron BA.5: ¡No exagere!

Así que ahora puedo salir oficialmente. Y que un amigo en su cumpleaños me lleve en su moto. Navegamos a través de Hamburgo hacia el Elba, soplando aire fresco alrededor de mi nariz embotada y enferma. ¡Fabuloso! Estoy tan emocionada a orillas del Elba que pedí el Aperol Spritz. Saludos por Navidad. por la libertad. Esto toma represalias de inmediato. Al día siguiente, estaba tan cansado por los efectos de Corona y el alcohol que ya no podía subir escaleras. No me levanto los lunes a pesar de que suena la alarma y me quedo dormido en el trabajo. Estoy totalmente afectado.

Nuevos síntomas de la variante Corona Omikron BA.5: recopilación de datos de personas infectadas en una aplicación para teléfonos inteligentes cansancio extremo agotamiento sudores nocturnos Sueños intensos y vívidos. pesadillas sueño lúcido revista electrónica libro de ajuste Hace poco mencioné de Nuevos síntomas en Omicron BA.5que ocurrió en pacientes después de la infección con la variante corona. Además de la fatiga mencionada anteriormente, que era particularmente grave como fatiga, los sudores nocturnos en personas con Covid-19 con la variante corona también se encontraban entre los nuevos síntomas de Omicron BA.5.

y piensa en mi Entrevista con el experto en Long Covid Jördis FrommholdQue a menudo enfatizaba: “Con Corona, el cuerpo pasa por una enfermedad viral aguda sin medicación. Él tiene que lidiar con eso él mismo. ¡Tienes que cuidar tu cuerpo incluso después de Corona! De lo contrario, aumenta el riesgo de contraer Long Covid “. Definitivamente no quiero. Estaré callado durante al menos otras dos semanas. Me prometo a mí mismo, esta vez estoy muy atento.

Porque un nuevo estudio muestra que puede volver a infectarse con omicron después de solo 28 días. Muchas de las personas que se recuperaron también se infectaron nuevamente con Omikron BA.5 después de un corto tiempo.. Una Las infecciones BA.1 y BA.2 no protegen contra omicron BA.5.