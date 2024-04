Ubisoft cancelará las licencias adquiridas sin reemplazarlas

Hace casi dos semanas, el editor Ubisoft cerró los servidores del juego de carreras de acción The Crew y retiró el título de la plataforma de distribución Steam. Esto significa que The Crew no se puede comprar ni jugar a través de los canales oficiales, incluido el modo para un jugador, que requiere una conexión al servidor debido a un compromiso permanente.

Antecedentes: Ubisoft está cerrando The Crew y los juegos siguen muriendo

Las esperanzas de que la comunidad al menos pueda mantener vivo el juego de carreras a través de servidores privados se han desvanecido actualmente: como Portal jugador de PC Según se informa, Ubisoft está cancelando actualmente las licencias compradas para los jugadores. Como resultado, The Crew ya no aparecerá regularmente en la biblioteca de Ubisoft Connect. En cambio, el juego se trasladará a una nueva área llamada “Juegos inactivos”. Además de la entrada de The Crew, también hay un mensaje: “Ya no puedes acceder a este juego. ¡Pero pasa por la tienda para continuar tu aventura!

Contenido editorial recomendado Aquí encontrarás contenido externo de [PLATTFORM] . Para proteger sus datos personales, las integraciones externas solo se mostrarán si lo confirma haciendo clic en “Cargar todo el contenido externo”: Descargar todo el contenido externo Acepto mostrarme contenido externo. Esto significa que los datos personales se transfieren a plataformas externas. Lea más sobre nuestra política de privacidad.

Según los informes de los usuarios, los intentos de iniciar The Crew desde el directorio de instalación respectivo también fallan. Para las instalaciones de Steam, se te pedirá que ingreses la clave del producto; de lo contrario, deberás iniciar el juego en modo de demostración. No es sorprendente que las reacciones en la publicación de Reddit anterior muestren una imagen de una pesadilla hecha realidad. Según un comentarista, el comportamiento de Ubisoft es “realmente repugnante y ya no debería ser legal”.

Las primeras contramedidas ya están en marcha: por ejemplo, el popular YouTuber de Half-Life Ross “Accursed Farms” lanzó la campaña “Stop Killing Games” en respuesta a las acciones de Ubisoft, cuyo objetivo es “prevenir” y, con suerte, investigar ese comportamiento. Fin.” Esta cuestión se ha convertido en unos días en una cuestión política y ahora ha llegado al Parlamento de la Unión Europea, al que se le ha pedido que se pronuncie sobre la situación.