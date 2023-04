Ucrania dijo que los mercenarios de Wagner y los soldados rusos se disparaban unos a otros

Página principal Política

Debido a la falta de éxitos militares en la guerra de Ucrania, se dice que hubo un sangriento tiroteo entre los mercenarios de Wagner y los soldados rusos.

MUNICH / LUHANSKE – Se dice que más de 187.000 soldados están sirviendo ahora Rusia En el guerra de ucrania Perdido por muerte o lesión. Al menos, esto es lo que escribió el Estado Mayor de Ucrania en su informe del 24 de abril.

Guerra de Ucrania: ¿tiroteo entre soldados rusos y mercenarios de Wagner?

Esto no se puede verificar de forma independiente. Ni si los mercenarios de Wagner asesinados estaban incluidos entre las víctimas. Líder de escuadrón de mercenarios Yevgeny PrigozhinEl ejército ruso ha criticado repetidamente los reveses militares en Donbass en las últimas semanas.

Debido a que se dijo que las dos partes no estaban de acuerdo, se dice que hubo un intercambio de fuego sangriento entre los soldados rusos y los mercenarios de Wagner. El Estado Mayor de Ucrania también escribe eso, sin especificar la fuente de su información.

Tumba de un mercenario Wagner cerca de San Petersburgo. (imagen icónica) © IMAGO / Celestino Arce Lavin

“En ausencia de éxitos notables en el campo de batalla, las Fuerzas Armadas rusas y los representantes de Wagner están tratando cada vez más de encontrar a los responsables”, se lee en una publicación de Facebook del Estado Mayor General de Kiev sobre el error de cálculo táctico y las bajas.

Guerra de Ucrania: ¿diferencias entre el ejército ruso y los mercenarios de Wagner?

En Stanytsia Luhanska, región de Luhansk, hubo una batalla entre miembros de las Fuerzas Armadas rusas y los mercenarios de Wagner, que se convirtió en un tiroteo. “El conflicto cobró vidas en ambos lados”, dijo el ejército ucraniano. Este informe tampoco se puede verificar de forma independiente. No hubo comentarios inmediatos de Moscú o del jefe de Wagner, Prigozhin.

En los últimos meses, los servicios de inteligencia y expertos occidentales han informado repetidamente sobre supuestas discrepancias entre el jefe de Wagner, Prigozhin, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. El experto militar Marcus Kube, por ejemplo, explicó que “la batalla por Bashmut no se trata principalmente de lograr objetivos militares, sino más bien de una lucha de poder en el liderazgo ruso”. T en línea. Esta lucha de poder continúa entre el jefe de “Wagner”, Prigoshine, y Shoigu, supuestamente “enemigos”.

El empresario Prigozhin, quien está siendo castigado por Occidente por su participación, hizo lo mismo. Según la agencia de noticias Agencia de prensa de Francia Insistió en que no tenía la intención de “desacreditar” a nadie con sus críticas al ejército ruso. Prigozhin dijo: “Solo digo la verdad. Por supuesto, cualquiera puede ser encarcelado, y yo también. Pero en este caso, no debemos olvidar que 146 millones de rusos también pueden ser encarcelados. Y es un camino que no conduce a ninguna parte”. .

Guerra de Ucrania: ¿Rusia está buscando alternativas al Grupo Wagner?

¿Hay una pelea? El Ministerio de Defensa británico escribió recientemente en una de sus actualizaciones de Ucrania que Se dice que el Kremlin está buscando alternativas al Grupo Wagner. “Rusia Es probable que esté ansioso por nutrir y desarrollar compañías militares privadas alternativas para reemplazar al Grupo Wagner en su importante papel de combate en Ucrania. Pero eso no es todo: el Ministerio de Defensa británico también alertó sobre esto Indultos para exconvictos de las filas del Grupo Wagner Podría convertirse en un gran problema para el pueblo ruso.

Quizás Rusia esté interesada en (…) reemplazar al Grupo Wagner en su importante papel de combate en Ucrania.

Claramente, este no es el único desafío, según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de EE. UU. El bombardeo de un café en San Petersburgo que se cree que pertenece a Prigozhin, un conflicto interno ruso. Eso vino en su lugar Ucrania puede lanzar su propio contraataque cerca de Lugansk ¿Está planeando, de todos los lugares, allí en el Donbass para la próxima escalada interna rusa? (noche)