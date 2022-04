Ucrania ‘lucha por nosotros también’: Habeck: SPD prefiere detener las entregas de armas

La cuestión del volumen y tipo de envíos de armas a Ucrania divide el semáforo. Mientras que el Partido Democrático Libre y el Partido Verde apoyan los envíos de equipos militares pesados, el SPD duda. El vicecanciller Habek ahora acusa al partido del canciller de negarse por completo a transmitir en el futuro.

El Ministro Federal de Economía y Vicecanciller, Robert Habeck, está presionando para que aumenten los envíos de armas a Ucrania. “Tienen que venir más armas”, dijo el político verde a los periódicos de Funk Media Group. No podemos dejar a Ucrania sola en la guerra. Están luchando por nosotros. Ucrania no debe perder y Putin no debe ganar. Es deber de Alemania apoyar con las armas al pueblo de Ucrania que resiste con coraje y voluntad de sacrificio.

“Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de no convertirnos en un objetivo para nosotros mismos. Este es el marco dentro del cual ofrecemos todo lo que es posible”. Hasta ahora, este marco no ha incluido grandes tanques y aviones de combate. “Por supuesto, la brutalización de la guerra también significa un aumento en la cantidad y calidad de la entrega de armas”. Esto debería discutirse con los socios europeos y de la OTAN. Nadie puede evaluar seriamente si Putin se adherirá a este marco.

“Por lo tanto, solo podemos actuar de acuerdo con nuestro conocimiento y creencia, de acuerdo con la realidad. Esta es nuestra responsabilidad”. Según el informe, el canciller, el SPD, preferiría no entregar más armas. Cuando se le preguntó si su ministerio aprobaría la exportación de tanques de batalla Leopard 1 del grupo de armamento Rheinmetall a Ucrania, Habeck dijo que estos tanques no están actualmente listos para su uso. Tarda meses en procesarse. Cuando se trata de apoyo a corto plazo, debe recurrir a las existencias de otros ejércitos. Esto solo se puede discutir en la Unión Europea y la OTAN”.

Hofreiter: “El problema de la Cancillería”

Los Verdes se habían separado previamente de Críticas al diputado Anton Hofferter Se distanció del canciller Olaf Schultz. El jefe del Comité para Europa acusó al político del SPD Schulz de falta de liderazgo en la crisis de Ucrania. El líder del partido, Omid Nuribur, dijo en Berlín que esta no era la “línea Bündnis90/Die Grünen”. La Alianza se encuentra muy cerca una de la otra para enfrentar los formidables desafíos actuales.

Habeck también rechazó las críticas de Hofriter a la Cancillería. Al margen de una campaña electoral en Kiel, Habeck dijo que estaba abiertamente en desacuerdo con Hofriter. “El gobierno trabaja en conjunto. En tiempos como estos, es muy importante que Alemania no permita que se divida”. En este sentido, consideró falsa la afirmación de Hofriter.

Hofriter había llamado anteriormente a Schulz para que actuara en la crisis de Ucrania. “El problema está en la cancillería”, dijo el miércoles por la noche en el programa RTL Direkt. “Ahora finalmente debemos comenzar a suministrar a Ucrania lo que necesita, y esto incluye armas pesadas”. Alemania también debe dejar de bloquear el embargo energético, especialmente para el petróleo y el carbón. Hofriter ha pedido más liderazgo de Schultz en varias entrevistas. Hofriter viajó recientemente a Ucrania con otros dos políticos de Traffic Light Coalition y habló con parlamentarios ucranianos en Lviv.