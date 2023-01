Ucrania Noticias ++ Al menos cuatro muertos en los ataques rusos en Chersonesos y Kharkiv ++

BAl menos cuatro personas han muerto en ataques aéreos rusos en ciudades del este y sur de Ucrania, según Kyiv. El domingo, en la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, tres personas murieron y otras seis resultaron heridas, dijeron las autoridades locales. Según las autoridades, una mujer murió en un ataque ruso contra un edificio de apartamentos en Kharkiv.

Destrucción en Chersonesos después de un ataque ruso Crédito: AFP / Zhenya Savelov

En la ciudad de Kharkiv, en el este de Ucrania, el ejército ruso bombardeó un edificio de apartamentos de cuatro pisos, según el gobernador Oleg Synigubov. Una anciana murió en el ataque.

Bomberos de Járkov Fuente: Reuters

En la región de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, cuatro empleados ferroviarios también murieron en un ataque a un puente ferroviario, según un funcionario instalado por Rusia. Culpó a Ucrania por el ataque. Junto con Chersonesos, Donetsk y Luhansk, Zaporizhia es una de las regiones ucranianas parcialmente ocupadas por Rusia y anexadas el año pasado. Además, Moscú anexó la península de Crimea en el Mar Negro en violación del derecho internacional en 2014.

La situación actual en Ucrania Fuente: Infografía Mundo

Todas las novedades en la transmisión en vivo:

7:14 a. m. – “Sin embargo, el canciller no hizo amigos en Washington”

El presidente de la Conferencia de Seguridad de Munich, Christoph Heusgen, acusó al canciller Olaf Scholz (SPD) de enojar a Estados Unidos con su comportamiento en el debate sobre los tanques de batalla. El gobierno de EE. UU. esperaba que Alemania tomara la delantera con los Panthers, pero el canciller no lo aceptó. “El canciller ciertamente no hizo ningún amigo en Washington”, dijo Heusgen a los periódicos Rheinisch Post y General Anzeiger.

El gobierno federal quiere entregar tanques Leopard 2 a Ucrania y también permite que los aliados lo hagan. Los críticos lamentan que esta decisión se haya tomado tan a regañadientes.

“Estados Unidos ha entregado diez veces más armas a Ucrania que las que ha entregado Alemania. No sé dónde estaríamos los europeos apoyando a Ucrania sin los estadounidenses, o dónde estarían los rusos ahora”. Por lo tanto, definitivamente podría entender si el lado estadounidense estaba molesto por eso.

Christoph Heusgen, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich Fuente: dpa / Jörg Carstensen

En términos de política de seguridad, Europa debe valerse por sí misma. “Pero Europa y Alemania deben hacer más por este asunto, especialmente porque la potencia líder en la OTAN, Estados Unidos de América, se está moviendo más hacia la región del Indo-Pacífico”, dijo el presidente de la Conferencia de Seguridad de Munich. Sin embargo, en el futuro previsible, Europa seguirá confiando en los Estados Unidos de América como potencia protectora.

Heusgen sostuvo que Alemania, como el país económicamente más poderoso de Europa, tenía que desempeñar un papel de liderazgo, incluso militarmente. “Pero eso no es lo que vemos ahora. El liderazgo no puede significar ser siempre el último en hacer lo que es absolutamente necesario: ver tanques de batalla. Alemania no está a la altura de sus medios y expectativas”.

5:26 a. m. – Un funcionario ruso descartó conversaciones de paz

Según el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, Rusia actualmente descarta conversaciones con el gobierno de Kyiv y Occidente. La agencia de noticias RIA citó a Ryabkov diciendo que después de que Estados Unidos se comprometiera a suministrar a Ucrania los principales tanques de batalla, no tenía sentido hablar con Kyiv o sus “titiriteros”.

03: 42 – Jens Stoltenberg pidió apoyo militar de Corea del Sur

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Corea del Sur que aumente el apoyo militar a Ucrania. “Si no queremos que la tiranía y la tiranía ganen, entonces (los ucranianos) necesitan armas, esa es la verdad”, dijo Stoltenberg en un discurso en el Instituto Chi en Seúl. El presidente de Corea del Sur, Yoon Sok-yul, dijo que la ley le impide suministrar armas a países involucrados en conflictos militares.

Stoltenberg señala países como Alemania, Suecia y Noruega que han tenido políticas similares pero que desde entonces las han cambiado. Corea del Sur ha firmado acuerdos por cientos de tanques, aviones y otras armas para Polonia, miembro de la OTAN, y ha enviado ayuda humanitaria a Ucrania desde que comenzó la guerra.

En la región de Zaporizhia, donde ha habido pocos cambios de frente durante varios meses, Ucrania usó un lanzacohetes múltiple Himar para atacar un puente ferroviario sobre el río Molochnaya, dijo en redes en línea el jefe regional designado por Moscú, Yevgeny Paletsky. Cuatro empleados ferroviarios murieron y otros cinco resultaron heridos.

Según Paletsky, el puente está ubicado en un pueblo al norte de la ciudad de Melitopol, controlada por Rusia, y está siendo reparado.

Rusia afirma haber anexado las regiones de Zaporizhia y Kherson, así como otras dos regiones en el este de Ucrania, sin controlar completamente estas regiones.

1:01 am – ‘Un minuto’ – Putin lo amenazó personalmente, según Boris Johnson

Según el ex primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente ruso, Vladimir Putin, lo amenazó personalmente poco antes del comienzo de la guerra en Ucrania. “Me amenazó en un momento y dijo: ‘Boris, no quiero lastimarte, pero con un misil solo tomará un minuto’ o algo así”, dijo Johnson a la agencia de noticias PA del Reino Unido. El documental debe ser emitido el lunes 14 de mayo.

Johnson continuó: “Dado el tono frío y la calma que mostró, debe haber estado manipulando mis intentos para que negociara”. Al igual que otros líderes occidentales, el entonces primer ministro trató de desviar a Putin poco antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022. Se dice que se hicieron estas declaraciones.

