Ucrania-Noticias: ++ Kiev pide que Tauro sea entregado nuevamente – Sumy está nuevamente bajo el fuego ruso ++

sRusia tiene, según la administración militar regional Volvió a atacar la región ucraniana de Sumy, cerca de la frontera con Rusia.. La administración militar de Sumy dijo en Telegram que la región del noreste de Ucrania estuvo expuesta a nueve incendios durante el día.

ser total Se registraron 51 explosiones. Agregó que dos casas resultaron dañadas en el municipio de Seredina Buda. Inicialmente, no hubo reportes de heridos. La información no se puede verificar de forma independiente.

El ejército ruso volvió a bombardear Zaporizhia Fuente: Global Images Ucrania a través de Getty Images / Global Images Ucrania

Ucrania quiere deseado Misiles de crucero de Alemania y Estados Unidos. Después de las garantías del Ministro de Relaciones Exteriores Dmytro Kuleba No se usa contra tierras rusas.. Se necesitan desesperadamente armas de largo alcance, escribió Koleba en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el viernes. añadió: “Cuanto mayor sea el alcance, más corta será la guerra”. La guerra de agresión de Rusia contra la vecina Ucrania se ha prolongado durante un año y medio.

Mientras tanto, según el Ministerio de Defensa en Moscú, las Fuerzas Armadas rusas tuvieron uno el sábado por la noche. Un ataque con aviones no tripulados por parte de Kiev sobre la península anexionada del Mar Negro de Crimea ha sido repelido. Ucrania atacó Crimea con 20 vehículos aéreos no tripulados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el sábado por la mañana que “el fallido ataque terrorista no provocó víctimas ni daños”. En consecuencia, se dijo que la defensa aérea destruyó 14 drones. Seis más fueron prohibidos. La información no se puede verificar de forma independiente. Las defensas antiaéreas se habían activado previamente en partes de Crimea durante la noche.

Todas las novedades en la transmisión en vivo:

11:18 – El Ministro de Defensa ruso visita las fuerzas en el Ártico

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó a las tropas estacionadas en el Ártico. Como anunció su ministerio el sábado en el servicio en línea Telegram, Shoigu inspeccionó las “guarniciones remotas de la Flota del Norte en el Ártico” y ofreció ejercicios defensivos en el área importante para Moscú. El ministro visitó con el jefe de la empresa nuclear estatal rusa Rosatom un sitio de prueba de armas nucleares.

Rusia aumentó su capacidad militar en el Ártico en los años previos al conflicto en Ucrania. Se han rehabilitado bases que estaban abandonadas desde la época soviética y se ha desplegado armamento de última generación como los sistemas antiaéreos S-400. Además de sus grandes yacimientos de hidrocarburos, la región también es interesante para Moscú como paso nororiental entre Asia y Europa.

10:52 am – la situación actual en Ucrania

La situación actual en Ucrania Fuente: Infografía Mundo

10:16 – muerto en un ataque en el óblast de Zaporizhia

El gobierno ucraniano informó que un oficial de policía murió en un ataque ruso contra la ciudad de Orekyev en el óblast de Zaporizhia. El ministro del Interior, Ihor Klimenko, dijo en el servicio de mensajes cortos Telegram que 12 personas también resultaron heridas. Entre los heridos había cuatro policías. Las fuerzas rusas utilizaron una bomba aérea guiada. La mayor parte del óblast de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, limita directamente con la línea del frente.

10:05 am – Irán y Rusia acuerdan cooperación de medios

Rusia e Irán se están acercando entre sí en el sector de los medios. La agencia de noticias estatal rusa Tasnim informó el sábado que habían acordado trabajar juntos. Tasneem es el portavoz de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán. En consecuencia, los representantes de las dos empresas de medios firmaron un acuerdo de cooperación durante el intercambio de videos. Los medios rusos habían informado previamente sobre esto.

Tasneem no explicó cómo sería la colaboración concretamente. El informe indicó que está previsto “fortalecer la cooperación en las actividades de los medios en el escenario mundial”. El jefe de noticias Abdullah Abdullah acogió esta cooperación como un paso importante para contrarrestar la “hegemonía occidental”.

El transmisor Sputnik fue prohibido en la Unión Europea después de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Ante las sanciones internacionales, Irán y Rusia han ampliado su cooperación económica y militar. Según información occidental, la República Islámica también apoya a Moscú en la guerra contra Ucrania con los llamados drones kamikaze. Teherán lo niega.

09:26 – una mujer fue asesinada en un ataque en Kharkiv

Una mujer ha muerto en un ataque ruso en el óblast de Kharkiv, según fuentes ucranianas. El gobernador de la región de Kharkiv en el noreste de Ucrania, Oleh Sinhopov, dijo en el SMS Telegram que temprano en la mañana fue bombardeada la aldea de Kobyansk-Voslovyj en la región de Kobyansk. “Se dañó un edificio residencial. Murió una mujer de 73 años”. Las partes orientales de Kharkiv están directamente en la línea del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado de un aumento de los ataques rusos allí en las últimas semanas.

Las autoridades regionales ya han anunciado que evacuarán a los civiles de los asentamientos más cercanos a la línea del frente en la región de Kobyansk. Rusia ha negado repetidamente haber atacado a civiles. Miles de personas murieron en la guerra de 18 meses. Millones de ucranianos tuvieron que abandonar sus hogares y muchos huyeron al extranjero. Muchos pueblos y aldeas de Ucrania fueron destruidos.

8:25 a. m.: Lituania impulsa el estacionamiento de soldados del ejército alemán

Lituania pidió al gobierno federal que acelerara el estacionamiento prometido de 4.000 soldados de las fuerzas armadas alemanas en el flanco oriental de la OTAN. “Ahora debemos centrarnos en acordar un cronograma rápido y ambicioso para el despliegue completo”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Jonas Survilla, a Welt am Sonntag. Agregó que Vilnius estaba lista para hacer “inversiones significativas en la infraestructura necesaria para acomodar a las fuerzas alemanas”.

El político hizo una comparación histórica en relación con la guerra en Ucrania. “Hoy nos sentimos como Berlín Occidental durante la Guerra Fría: rodeados de vecinos agresivos tanto del Oeste, Kaliningrado y Rusia, como del Este, Bielorrusia”, dijo Cervela.

05:16 – Francia condena el ataque con misiles rusos contra civiles

Francia condenó el ataque con misiles rusos que mató a un niño de ocho años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo que los recientes ataques con misiles rusos que mataron a un niño en el oeste de Ucrania “constituyen crímenes de guerra y no deben quedar impunes”. “Estos ataques una vez más se dirigieron a la infraestructura civil, incluidas las áreas residenciales, en flagrante violación del derecho internacional humanitario”, agregó. Francia, en estrecha cooperación con sus socios, fortalecerá su apoyo militar a Ucrania, en particular en el fortalecimiento de sus capacidades de defensa aérea. Moscú niega haber atacado deliberadamente a civiles.

03:24 – Kiev insiste en entregar a Tauro

Según el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, Ucrania no quiere usar misiles de crucero ordenados desde Alemania y Estados Unidos contra territorio ruso. Se necesitan desesperadamente armas de largo alcance, escribió Koleba en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el viernes. “Cuanto más largo sea el alcance, más corta será la guerra”, agregó. La guerra de agresión de Rusia contra la vecina Ucrania ya ha durado casi un año y medio.

Ucrania espera adquirir misiles de crucero Taurus con un alcance de hasta 500 km de Alemania y un sistema de armas ATACMS similar de los EE. UU. Copella prometió que “ambos solo se utilizarán dentro de nuestras fronteras”. Ucrania necesita las armas para alejar las bases rusas y las líneas de suministro del frente. El gobierno alemán teme que también puedan ser atacados objetivos en suelo ruso.

Ucrania ha estado repeliendo una invasión rusa durante más de 17 meses. La administración militar regional en la región de Sumy de Ucrania informó recientemente de otro ataque ruso. La administración militar dijo en Telegram el viernes por la noche que la región en el noreste de Ucrania fue afectada por nueve incendios durante todo el día. Se registraron un total de 51 explosiones. Agregó que dos casas resultaron dañadas en el municipio de Seredina Buda. Inicialmente, no hubo reportes de heridos. La información no se puede verificar de forma independiente.

21:35 – Los gobernantes de Bielorrusia quieren ponerse en contacto con el gobierno polaco

En medio de la escalada de tensiones entre Polonia y Bielorrusia, el gobernador de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, ha anunciado que tiene la intención de establecer contactos con Varsovia. “Tenemos que hablar con los polacos. Le he dado instrucciones al primer ministro para que se ponga en contacto con los polacos”, dijo Lukashenko a la agencia estatal de noticias Belta. Ambos países son vecinos y “no puedes elegir a tus vecinos”, agregó.

Las relaciones entre Minsk y Varsovia se encuentran actualmente en su punto más bajo. El jueves, el gobierno polaco anunció que enviaría miles de tropas más -un total de 10.000 efectivos- a la frontera oriental con Bielorrusia como “disuasivo”. El gobernador bielorruso dijo que Polonia quería “escalar la situación”. De cara a las próximas elecciones parlamentarias de octubre, el gobierno de Varsovia quiere demostrar que el país está suficientemente armado.

