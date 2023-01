¡Ucrania teme un nuevo frente ruso! – “Ya estarán bastante locos” | Política

de: Julian Röpcke (actualmente en Lemberg)

Se convierte en el gobernante del Kremlin. Vladimir Putin (70) ¿Atacar de nuevo el norte de Ucrania y tal vez incluso el oeste del país?

Durante semanas han estado circulando rumores de que Rusia está planeando una nueva ofensiva en la primavera. Con ese fin, el Kremlin pasó seis meses entrenando a 250.000 reclutas convocados el otoño pasado y 100.000 reservistas movilizados.

el miedo: Rusia Podría ser norte y oeste Ucrania La ofensiva tenía como objetivo aislar la capital, Kyiv, y los campos de batalla del este de los envíos masivos de armas occidentales ahora prometidos.

¿Qué tan probable es que ocurra tal ataque?

BILD aprendió de un oficial de alto rango en el ejército ucraniano: Kyiv considera bastante posible una ofensiva en el noroeste del país. “Estarían lo suficientemente locos como para intentarlo”, dijo el oficial a BILD.

Sin embargo, el oficial también creía que las posibilidades de éxito de tal ataque serían muy escasas. Según la oposición bielorrusa, Rusia tiene actualmente solo 12.000 hombres estacionados en el país vasallo. “Incluso si hubiera 30.000, no tendrían ninguna posibilidad contra nuestra defensa”, dijo a BILD el oficial familiarizado con el asunto. “Hemos fortalecido tanto las defensas en las regiones de Rivne y Volyn que aplastaremos cualquier fuerza de invasión rusa allí”.

Además, el “terreno difícil” del área ayuda a los defensores ucranianos. En ambas áreas hay grandes áreas boscosas, así como pantanos y otras cosas inmanejables por las que solo pasan unos pocos caminos angostos. Si Rusia decide atacar con tanques y fuerzas terrestres, tendrá que tomar esta misma ruta, que está minada y encriptada como coordenadas en piezas de artillería ucranianas en el área.

Sin embargo, el oficial ucraniano cree que es posible un ataque: “Y si solo pueden afirmar que han abierto otro frente, entonces los rusos ya han atacado otras áreas sin un plan y sin ninguna posibilidad de éxito”. Rusia puede estar sola en su condición. La propaganda que vende otro ataque a Ucrania como un éxito, después de todo, el norte del país tuvo que reconocer la derrota el año pasado.

Por otro lado, el oficial considera casi imposible la participación de Bielorrusia en la guerra de agresión contra Ucrania.

“Las fuerzas del señor Lukashenko no tienen motivos para atacarnos, y si se les ordena hacerlo, lo más probable es que huyan en la primera oportunidad”, dijo el experimentado oficial.

Incursiones rusas en el este de Ucrania

Mientras tanto, el famoso grupo de expertos estadounidense “Institute for the Study of War” (ISW) informa sobre un posible nuevo ataque ruso en la región de Luhansk.

︎ En los últimos días, ya se han renovado las operaciones ofensivas rusas en dos sectores principales del frente, en la región de Zaporizhia y en el oeste de la región de Donetsk, llevadas a cabo por pequeñas fuerzas terrestres de 10 a 15 personas.

Según ISW, el tipo y alcance de estos ataques se refieren a los llamados ataques disruptivos. En otras palabras, los ataques tenían como objetivo distraer a los soldados ucranianos y romper sus líneas de defensa para lanzar una nueva ofensiva en la región de Lugansk.

El terrorismo con misiles continúa

Ucrania también informó el jueves de una nueva serie de ataques rusos contra varios objetivos en el país.

︎ Un hombre (55) murió en un ataque con misiles en la capital, Kyiv, el jueves, y otras dos personas resultaron heridas. Así lo explicó el alcalde Vitali Klitschko (51 años) en su canal de Telegram. Klitschko también habló de una explosión en Kyiv y pidió a los ciudadanos que permanezcan en los refugios.

La gente en Kyiv, la capital de Ucrania, busca seguridad en una estación de metro durante los ataques a la ciudad. FOTO: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

El jefe de la administración militar en Kyiv, Serhiy Popko, dijo que “el enemigo disparó más de 15 misiles de crucero hacia Kyiv”. Sin embargo, la defensa aérea pudo derribar a “todos”.

︎ Según la administración militar local, dos importantes centrales eléctricas resultaron dañadas en los ataques con misiles en el distrito sur de Odessa. No hubo heridos, pero los residentes tuvieron que permanecer en refugios.

