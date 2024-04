Ucrania utiliza modernos aviones Atacms

Página principal Política

Carsten Dirk Hinzmann

Un objetivo de guerra tentador: el puente de Crimea ha sido atacado repetidamente, como ocurrió aquí en octubre de 2022. Con los nuevos misiles Atakum, Ucrania podría dañar gravemente el puente y tal vez cortar por completo el suministro ruso. © Sin acreditar/AP/dpa

Primer impacto de un misil estadounidense de largo alcance en Crimea: Ucrania vuelve a utilizar Atakm. Hay motivo de celebración, pero es muy restringido.

CABO TARANKUT – “Cuando miles de metralla caen sobre una batería antiaérea, no queda nada”, dijo Thomas Thiner en septiembre pasado. mundo Decir. El ex artillero italiano comentó sobre el posible impacto del misil Atakum (Army Tactical Missile Systems) con las municiones de racimo. Parece que algo así ha vuelto a suceder. Semana de noticias Los informes, citando varias fuentes, afirmaron que Ucrania Es posible que Crimea haya sido atacada nuevamente con misiles Atakum, y tal vez incluso nuevamente con municiones en racimo. Vladimir Putin Una batería antiaérea S-300 se perdió en el ataque final. También se habla de lanzar un ataque contra posiciones rusas en el sureste de Ucrania ocupado. Noticias diarias Esto se hace usando Atacms.

Semana de noticias Se refiere al canal Semana de noticias Muy alegre. Como ocurrió el otoño pasado, cuando Ucrania asestó un duro golpe a la fuerza aérea rusa por primera vez; Hasta el Nuevos tiempos de Zurich El tema se iluminó: “Llamas abrasadoras, enormes nubes de humo y la silueta de un helicóptero de combate contra el cielo nocturno rojo: imágenes de vídeo del infierno en el aeropuerto militar de la ciudad de Berdyansk, ocupada por Rusia, el 17 de octubre de 2023”. Inmediatamente dejó claro que la Fuerza Aérea Rusa había sufrido un duro golpe. Pronto se confirmó que aquí se estaba utilizando una nueva arma: Ucrania disparó por primera vez misiles estadounidenses Atakum.

“La pesadilla de Putin”: el Ataxus moderno simboliza el principio de esperanza en Ucrania

Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden Pagué por el suministro de esta arma. Ucrania podrá viajar largas distancias porque Estados Unidos ha entregado el modelo actual con un alcance de hasta 300 kilómetros. El titular decía: “Con esta arma, la pesadilla de Putin se ha hecho realidad”. mundo En septiembre, cuando probablemente acababa de llegar al frente el primer lote de misiles, el tipo más antiguo, con un alcance de menos de 200 kilómetros. Simboliza el principio de esperanza, que los defensores del terrorismo ruso parecen utilizar en todo momento, porque la situación en Ucrania es como una pesadilla. Incluso si se destruyera una batería en Crimea, sería una gota en el océano, aunque sea mundo “Todas las instalaciones rusas están en grave peligro”, respondió de nuevo animadamente, queriendo saber.

Tiempo en línea Es más realista –si no del todo pesimista: en su opinión, proporcionaría el arma adecuada–, pero llega un año tarde: “Hay más promesas en el misil de las que puede ofrecer”, escribió el autor Alexander Edlin. De hecho, el número de Atacms entregados no parece estar claro. El primer lote del otoño pasado describió esto Noticias diarias Como “número muy pequeño”, ahora se informa tiempo de acuerdo a Los New York Times Se entregaron 100 misiles adicionales; su ventaja es que pueden lanzarse desde los lanzadores de misiles HIMARS que ya se utilizan en Ucrania.

Impacto en Crimea: no hay valor táctico sin el uso de fuerzas terrestres

Mientras tanto, Estados Unidos también habría entregado la versión modernizada con un alcance de hasta 300 km y GPS, quizás debido a la ahora significativa superioridad de Rusia. Sin duda, esto brinda a Ucrania oportunidades operativas, pero, por otro lado, también es un argumento Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) Precaución: Dada la capacidad de Ucrania para operar a distancias más largas, simplemente está empujando los aeródromos, almacenes o áreas de preparación rusos hacia el corazón de Rusia: por lo tanto, un ataque con misiles sin fuerzas terrestres de seguimiento no logrará un éxito táctico a largo plazo. .

Incluso el actual ataque a las defensas aéreas de Crimea puede ser un acontecimiento exitoso, pero ciertamente es único, en contraste con el actual ataque asistido por drones contra la Flota del Mar Negro, que ha convertido a Ucrania en una potencia naval regional. Pero lo que resulta más amenazante es la guerra de desgaste que Ucrania lleva meses librando con creciente fuerza, detrás de las líneas de contacto. Es probable que el desgaste aumente con la nueva entrega de misiles estadounidenses Atakam de precisión con un alcance de hasta 300 kilómetros. mundo Fue seleccionado en azul a finales del año pasado. Todavía hay pocas señales de ello.

El tiempo corre para Rusia, pero el tiempo corre para el Puente de Crimea

Es posible que el big bang ya sea inminente. El Puente de Crimea sigue siendo una espina clavada para Ucrania, que volvería a ser más vulnerable con nuevos misiles. Pero es cuestionable cuántos misiles tendría que invertir Ucrania para cortar el sustento de los suministros rusos. Al menos Rusia tuvo tiempo de aprovechar los meses de disputas que Estados Unidos ha presenciado para prepararse. Desde el exitoso ataque de Ucrania en octubre, los rusos han tenido la oportunidad de prepararse para esta amenaza. ISW El escribe. Los rusos podrían haber trasladado sus almacenes y protegerlos mejor contra los ataques aéreos.

Occidente sigue algo preocupado por el uso del arma y la respuesta de Moscú en caso de un ataque ATACM al corazón de Rusia. Las armas están expresamente destinadas a ese “uso dentro de su territorio”. Noticias diarias Citado por Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente. Actualmente – el 28 de abril – informó la agencia de noticias Reuters Basado en la demanda renovada de Ucrania a Estados Unidos. En su discurso semanal en video, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que recientemente habló con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, y le pidió que se diera prisa: “En mi conversación con el señor Jeffries, subrayé la necesidad de sistemas Patriot, y lo más rápido posible. ” “.

Recorte de suministros: la oportunidad de Ucrania de estabilizar el frente

Reuters Al mismo tiempo, los informes indican que la situación en el frente de Ucrania se está deteriorando: desde la captura de la ciudad de Avdiivka, las fuerzas de Moscú han estado avanzando lentamente, aprovechando la falta de artillería y soldados de los defensores. Las fuerzas de Kiev debían tomar nuevas posiciones al oeste de las aldeas de Berdykhi y Semenivka, ambas al norte de Avdiivka, y Novomikhylivka, al sur cerca de la ciudad de Marinka. “En general, el enemigo logró ciertos éxitos tácticos en estas áreas, pero no pudo lograr ventajas operativas”, dijo Laut. Reuters Coronel General Oleksandr Sersky, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Volodymyr Zelensky: de comediante a símbolo de la resistencia Ver la serie de imágenes

En marzo, el historiador militar alemán más famoso, Sönke Neitzel, afirmó NDR Bromeó diciendo que casi lo acusaron de derrotismo en la reciente conferencia de seguridad de Munich cuando dijo que estaría feliz si al menos Ucrania no perdiera. Neitzel insiste repetidamente en la necesidad de aumentar la capacidad de ataque de Ucrania. Según él, el optimismo lo difunden principalmente aquellos que no tienen idea de “lo difícil que es llevar a cabo operaciones ofensivas”. Los ataques pueden contribuir a la capacidad ofensiva. Eso también parece EspejoEl autor Gernot Kramber dijo que temía que los ucranianos no pudieran resistir la presión rusa por mucho más tiempo.

Si ahora es posible cortar los suministros rusos y atacar las estructuras de mando, el impulso ofensivo ruso se debilitará. “Esto no significa victoria, pero los ucranianos al menos tendrán la oportunidad de estabilizar su frente”. (sacerdote)