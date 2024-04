Ucrania utiliza un Cessna como dron suicida

Página principal Política

Un avión Cessna rediseñado se estrella contra un fabricante ruso de drones. El objetivo está situado en lo profundo del territorio ruso y expone la debilidad de Putin.

YELLABOGA – Un avión Cessna reconvertido chocó contra una fábrica rusa de drones en Yelabuga. Ucrania convirtió el pequeño avión en un dron, equipado con muchos explosivos y un control remoto. en cinta de video, El cual fue distribuido en la plataforma de redes sociales X.Se puede ver el avión volando hacia la fábrica de drones en un picado suicida y estrellándose contra ella. Una gran bola de fuego indica la cantidad de explosivos que llevaba el pequeño Cessna.

Los drones ucranianos están demostrando cada vez más ser un arma valiosa para atacar objetivos en lo profundo del territorio ruso. © Ephrem Lukatsky/DPA y Glomex

Un Cessna ucraniano probablemente impactará una fábrica de drones en territorio ruso

La fábrica de drones, ubicada a unos 900 kilómetros al este de Moscú, no fue el primer objetivo atacado por los ucranianos en lo profundo de Rusia durante la guerra de Ucrania. Los depósitos de petróleo, las refinerías y otros objetivos estratégicos importantes fueron atacados repetidamente, por ejemplo Forbes mencionado. Del vídeo no queda claro si la propia instalación de producción fue bombardeada. También es posible que el avión Cessna se estrellara contra una vivienda de trabajadores de una fábrica cercana y que la fábrica en sí no resultara herida. Según informes del Ministerio de Salud de Tartaristán, en el ataque resultaron heridas 13 personas.

Actualmente se utilizan al menos 16 modelos diferentes de drones que pueden atacar objetivos en las profundidades de Rusia. Forbes Mencioné también. Aunque Rusia es capaz de interceptar la mayoría de los drones ucranianos, la afluencia constante de drones significa que el ejército ucraniano ataca con frecuencia refinerías de petróleo, el más reciente el martes (2 de abril) en la refinería Tanyko de Tatneft.

Los objetivos estratégicos de Rusia como factor importante en la guerra de Ucrania

Al atacar territorio ruso, Kiev intenta frenar la industria militar rusa. Directamente mediante ataques a industrias de defensa, como una fábrica de drones, o indirectamente mediante ataques a refinerías rusas. La gasolina y el diésel en particular son esenciales para Rusia en la guerra. Por un lado, como huelga de exportación y, por otro, para mantener en funcionamiento equipos militares como tanques, etc. La producción de petróleo rusa hasta ahora ha disminuido aproximadamente un diez por ciento debido a los ataques ucranianos.

El ataque también demuestra que el espacio aéreo ruso no está adecuadamente defendido. La mayor parte de las capacidades defensivas de Rusia fueron transferidas al frente de guerra. Grandes zonas del interior de Rusia son extremadamente vulnerables. Mark Hertling, general retirado del ejército estadounidense, añadió: “No sólo fueron alcanzadas las seis principales refinerías de petróleo rusas, sino que todas estaban muy dentro del territorio ruso y todas estaban indefensas (bombardeadas). masculino. rojo.).” (más seguro)