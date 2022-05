UEFA Champions League: Cómo ver el partido Real Madrid – Manchester City en directo – fútbol

¡Dos ex entrenadores del Bayern de Múnich compiten por la final!

El miércoles por la noche, Carlo Ancelotti (62) con el Real Madrid se encuentra con Pep Guardiola (51) y el Manchester City en el partido de vuelta de la Liga de Campeones de Europa. La hora de salida es a las 21:00 horas. El City ganó el partido de ida por poco 4 a 3. Pero el entrenador del Real Madrid, Ancelotti, declaró directamente: “¡Todavía estamos en la carrera! Necesitamos mejorar nuestra defensa, pero creo que tenemos la capacidad de crear problemas para nuestro oponente en el partido de vuelta. ” El partido de vuelta será exitoso En vivo por TV desde DAZN (anuncio) Transferir. Aquí puede averiguar qué opciones alternativas están disponibles.

En el partido de vuelta, el Real Madrid cuenta principalmente con el apoyo de la afición en su estadio Bernabéu. “Hay que estar preparado porque vamos a pelear por otra noche mágica”, dice Ancelotti. Su equipo saltó en forma: Los Blancos vencieron el sábado 4-0 al Espanyol Barcelona y luego celebraron el campeonato.

Pero el City también ganó 4-0 al Leeds United el fin de semana pasado. El técnico Pep Guardiola advierte contra la arrogancia y se refiere en particular al impresionante historial del Madrid: “El resultado no importa. Aunque estemos 2-0 o 3-0 arriba, tenemos que ir al Bernabéu y jugar bien. Porque o estás allí, o no lo estás”. Tienes otra opción”. ¡Esto promete otros fuegos artificiales ofensivos en la segunda etapa!

Mira el partido Real Madrid vs Manchester City en vivo por TV

Puedes ver el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League de este año entre el Real Madrid y el Manchester City En vivo en DAZN (anuncio). El juego comienza a las 9 pm. Esta noche. Olly Leifer comentó con el experto Sandro Wagner.

Si no tienes una suscripción a DAZN, también puedes jugar. Aquí en la cinta en vivo de BILD.de ¡Luego!