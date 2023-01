Ühlingen-Birkendorf: Así vivió el argentino Enrique Ortlieb la final del Mundial.

Señor. Artlieb, ¿eres realmente un fanático del fútbol? ¿O que Argentina no puede prescindir del fútbol?

Durante la Copa del Mundo, soy fanático del fútbol y nunca me pierdo un solo juego. De lo contrario, solo veo deportes de vez en cuando. Con mi hermano y mis primos en Argentina, el orgullo nacional y el patriotismo juegan un papel importante en el fútbol. Muchos muchachos son hinchas de Boca o River Plate en Buenos Aires. Las rivalidades entre grupos de fans a veces pueden ser muy emotivas. El fútbol es un juego con el que sueñan incluso los pobres. El deporte no distingue clases y permite que los sueños de ricos y pobres se hagan realidad, como lo ejemplifica Maradona, quien aún hoy es venerado por la gente. Argentina tiene mucho más orgullo nacional y patriotismo que Alemania.

¿Cómo está el latido de tu corazón hoy? ¿Cómo disfrutaste la final de ayer?

Lo estaba animando, estaba feliz cuando estaba 1-0, 2-0, y luego, todavía creí hasta el final que ganarían. Fue un absoluto placer ver jugar a Messi y Di María y todo el equipo nos mostraron un gran fútbol. Fue pura emoción y luego alegría y felicidad mientras conversaba al otro lado del estanque con amigos y familiares en WhatsApp. Y, por supuesto, mi pulso se aceleró un poco cuando todo estaba al límite.

¿Quién es Enrique Artlieb?Enrique Ortlieb nació en Argentina en 1950 y creció allí. En 1971, vino a Alemania por un año para aprender alemán. Después de completar sus estudios en Konstanz, se quedó y trabajó como ingeniero mecánico en Suiza hasta su jubilación en 2012. En 1973 se casa con Ursula Dörflinger y vive en Birkendorf. La pareja tiene cuatro hijos y diez nietos, viviendo en Alemania, Suiza, Estados Unidos y Argentina.

Usted visitó Argentina justo antes de la Copa del Mundo. ¿Cómo fue el estado de ánimo hacia la Copa del Mundo?

Messi es omnipresente en los carteles promocionales. Ahora se le verá aún más. Puedes comprar artículos de fans en la calle y en las tiendas. Todos anhelaban ganar el título mundial en Qatar.

Esto es lo que pasó tras el penal decisivo en Argentina. ¿Qué dicen tus familiares en Argentina?

Un amigo que vive en una estancia en el campo me escribió por WhatsApp: “La vista!!!!!!! Que manera de sufrir! Era para un infarto!!!! ¡Muchas emociones! (Traducción: Espectacular, qué manera de sufrir. Es digno de un infarto). Todos se sentaron frente al televisor y sufrieron cuando los franceses empataron repentinamente.

Desde Buenos Aires me llegó un video de la euforia colectiva en las calles de Buenos Aires. Pero entrar en tal multitud no está exento de riesgos. El fútbol y el título de campeón del mundo tienen un significado muy alto para Argentina. Escuché de amigos que muchas personas vendieron sus autos para participar en la Copa del Mundo en Qatar.

Argentina atraviesa una severa crisis económica. ¿Qué significa un título mundial para un país?

Argentina puede olvidarse por un momento de sus principales problemas económicos con una inflación cercana al 100 por ciento. La gente está felizmente celebrando la victoria en las calles. Pero si estoy allí, probablemente lo celebraré en el campo y con amigos.

Alemania realmente no tiene un culto en torno a jugadores de fútbol como Diego Maradona y Lionel Messi. ¿Por qué está en Argentina?

Yo tampoco sé, de todos modos la gente en Argentina se mantiene unida cuando se trata de la Copa del Mundo. Se trata de patriotismo y orgullo nacional, que no es muy común en Alemania. Los argentinos se aferran a sus estrellas sin ninguna forma ni apego. Aún hoy, Maradona es su héroe sin importar lo que haga. Ahora pueden tener un sucesor en Messi. Pero a Maradona no se le puede olvidar.

Sé honesto: ¿Quién crees que es el mejor jugador de fútbol? ¿Diego Maradona o Lionel Messi? ¿Y qué título mundial es mejor? 1986 o 2022?

Maradona y Messi son expertos, casi conocedores del balón. No puedo decir quién es mejor. Pero nunca he visto una actuación interesante de los jugadores argentinos que jugaron con Messi en este Mundial. En este sentido, el título mundial actual es muy bonito. Messi y Di María realmente merecían ganar el título mundial con el equipo al final de sus grandes carreras. Por eso me alegro por dos grandes futbolistas que lo lograron.