Uli Hoeness interpreta este papel en Wechsel-Theatre de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski quiere dejar el Bayern de Múnich en verano por el FC Barcelona. Los funcionarios de Munich insisten en que los polacos se queden. Según los informes de los medios actuales, hay opiniones completamente diferentes dentro de la FCB sobre el caso Lewandowski. Uli Hoeness en particular parece estar comprometido con el Bayern Basta.

Incluso si Robert Lewandowski probablemente no tiene ganas de volver a la Säbener Straße mañana martes, la pole no tiene otra opción. El Bayern ha rechazado hasta el momento todas las ofertas del Barcelona por el delantero de 33 años. Incluso la última oferta de 40 millones de euros más pagos de bonificación no fue suficiente para los funcionarios. La huelga está fuera de discusión para el auténtico Lewandowski profesional.

Como los informes de Bild.El lado de los jugadores hace que el presidente honorario Uli Hoeneß sea el principal responsable del hecho de que el Bayern se presente agresivamente en la transición del póquer con el FC Barcelona.

Lewandowski Lager ve el comportamiento del Bayern como ‘desagradecido’

Según información de “BILD”, el presidente del club, Oliver Kahn, y el director deportivo, Hasan Salihamidzic, ya están totalmente preparados para hablar de ventas. Según el periódico, Hoeneß debe seguir respetando y promoviendo la prohibición de cambiar “en segundo plano”. Incluso si el jugador de 70 años ya no está al frente, la influencia del antiguo entrenador del Bayern en Eisar sigue siendo significativa. Recientemente tomó una posición clara en el Teatro Wechsel de Lewandowski: “Tal y como están las cosas en Múnich, el Barcelona puede ahorrarse otra oferta. No me decido. Pero las declaraciones del Bayern fueron claras. Dicen que Robert debe cumplir el contrato en Múnich”. .

Por otro lado, Lewandowski y su entorno siguen esperando mudarse a España y ven la posición del Bayern como “desagradecida”. La razón: el delantero ha marcado goles como una cinta transportadora para el club en los últimos ocho años, desempeñando así un papel clave en los muchos éxitos del club.

Otro punto que irrita al campo de Lewandowski: mientras que el Bayern de Múnich celebra un golpe de transferencia con Sadio Mane, con una estrella mundial atraída a Múnich por solo 32 millones de euros al año antes de que expire el contrato, los funcionarios no están dispuestos a dejar a Lewandowski. , que se encuentra en una situación similar, pagará 40 millones de euros.