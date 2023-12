Un amante del té ve una estrella en el “Tekanne Alpenkräuter” y no puede creer lo que ve

tz consumidor

de: Kay Hartwig

Lo que está en el paquete debería estar allí. Esto es lo que pensó el bebedor de té y se demostró que estaba equivocado. No todos comparten su enojo.

Munich – El té es un producto muy saludable. Si actualmente no sufre abstinencia, una bebida caliente puede ser beneficiosa para su salud. Por ejemplo, cierto tipo de té puede ayudar a prevenir los resfriados.

Un amante del té descubre un asterisco en ‘Tekanne Alpenkräuter’ y no puede creer por qué

La elección del té en supermercados, tiendas de descuento o tiendas especializadas es enorme. Ahora un usuario de X (anteriormente Twitter) ha compartido su experiencia con el té en línea. Según su tweet, eligió uno de los productos de Teekanne de la serie “Four Senses”. (alemán: los cuatro sentidos) – Se llama “hierbas alpinas”. En el artículo no queda del todo claro si al final le gustó o no la mezcla de infusiones preparada. Sin embargo, notó un detalle importante sobre el té que pareció molestarle mucho.

Los amantes del té vieron una estrella casi discreta detrás de la palabra “Alpine Herbs” en la parte posterior del paquete. Quedó asombrado cuando leyó unas líneas lo que se escondía detrás de ellos. Allí se puede leer una nota breve pero clara: “Las hierbas no provienen de los Alpes”. “¡Ahora Nuevo, Ahora Nuevo!” “Las hierbas alpinas no son de los Alpes”, escribió el usuario con aire de suficiencia en su tweet.

El descubrimiento del té sorprende: “Ahora me pregunto de dónde viene la leche alpina”

Las reacciones en línea a este descubrimiento no tardaron. Las opiniones divergieron un poco. “Las hierbas utilizadas son típicas de los Alpes”, transmitió un usuario la descripción en el paquete del té. Irónicamente, se añadió un ingrediente: “limoncillo”. En realidad, esto no proviene de los Alpes, sino que se atribuye a la región que rodea la India. Otro bromeó: “Tal vez tampoco sean hierbas, sino más bien perfumes”. Otro usuario dijo: “Ahora me pregunto de dónde viene la leche alpina…”

Se ha señalado en otro lugar que la terminología que rodea a un alimento no siempre se refiere a sus ingredientes. “En Leberkäse tampoco hay hígado”, se decía. O “el escalope salchicha rara vez viene de Viena” y “los frankfurters tampoco vienen de Frankfurt”. Un usuario añadió: “El aceite de semilla de calabaza tampoco proviene de Estiria (se puede extraer de las semillas de calabaza en Baja Austria en molinos de aceite en Burgenland; también se produce de esa manera)”.

Las hierbas no proceden de los Alpes: esto también es comprensible para los fabricantes de té.

Mientras tanto, otros usuarios no pensaron que el incidente fuera tan dramático. Y defendieron un poco al fabricante. “No creo que sea tan malo como se denuncia aquí. “Está públicamente reconocido, incluso justificado (exigencias de grandes cantidades)”, dijo uno de ellos, señalando la etiqueta del paquete. “Y además, es obvio si dedica cinco segundos al tema”. Un usuario escribió: “Al menos escriben allí. Por ejemplo, no hay cerezas del Piamonte, vienen de Alemania y son guindas”. Otro juzgó: “Al menos honestamente”.

Una portavoz de Teekanne Alemania explicó cuando se le preguntó IPPEN.MEDIAQue el producto “hace varios años que ya no está en la colección de Teekanne Alemania”. El té Four Senses Alpine Herbs todavía se vende en Austria. Una pregunta a Teekanne Österreich sobre por qué la empresa decidió no adquirir las hierbas para su gama de tés de hierbas alpinos de Alpine sigue sin respuesta por el momento.

El embalaje no siempre cumple lo que promete el contenido. El etiquetado de los productos a veces deja confundidos a los consumidores.