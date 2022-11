Un automóvil raro de los años cincuenta: Ferrari 195 Inter – Italiano para conductores avanzados

Es más probable que se encuentren artículos de colección por valor de millones de Ferrari 195 Inter en los pasillos con aire acondicionado que en las calles cercanas. Pero ntv.de rastreó la copia al norte de La Haya y se la llevó.

Los informes de conducción sobre los modelos Ferrari de principios de la década de 1950 no suelen ser fáciles de percibir. No faltan las razones por las que tales esfuerzos tienden a fallar: cobertura de seguro inadecuada, la incapacidad de ejecutar transmisiones manuales intratables sin o con solo desincronización o la simple imposibilidad de encontrar algo adecuado. Solo con la familia de modelos 250 ampliamente ramificada presentada en 1952, el fabricante italiano de autos deportivos progresó gradualmente hasta convertirse en un fabricante de serie: esta serie, con todas sus etapas de expansión y derivados, alcanzó números de cuatro dígitos acumulativos.

El elegante Touring Coupe tiene un aspecto compacto. (Foto: Patrick Broich)

Por otro lado, se rumorea que se construyeron 11 de los 195 Inter con Ghia, mientras que se dice que se construyeron un total de 28 ejemplos, si se cuentan las ruedas revestidas en los body-tailers Vignale, Touring y Motto.

A diferencia de las versiones de carreras, con las que los compradores contemporáneos de autos nuevos participaban en eventos como la entonces original Mille Miglia o la espectacular carrera de carretera Targa Florio, las variantes Inter estaban destinadas al movimiento opulento de personas adineradas. Encontrarlos en la calle a la vuelta de la esquina es como ganar la lotería. Por otro lado, trabaja de vez en cuando en la Mille Miglia moderna anual en Brescia. Es una lástima que esta pieza inusual de la historia cultural del automóvil merezca más visibilidad pública.

El motor de doce cilindros tenía una cilindrada de sólo 2,3 litros.

Un gran número de cilindros, pero con un motor pequeño: más de 2,3 litros no es posible. (Foto: Patrick Broich)

En consecuencia, el 195 Inter es un elegante turismo con asientos de cuero lujosamente tapizados. El interior está lleno de materiales lujosos como la madera y el metal. El hecho de que el italiano de 1950 sea un automóvil de ingeniería se puede ver a través del panel de instrumentos, que, además de la velocidad del motor, la velocidad y la temperatura del agua, también proporciona información sobre la presión del aceite. Para los legos, es difícil clasificar la carrocería del Ghia, ya que su parte delantera en particular está entre un Aston Martin y un Moretti. Casi nadie pensaría en un Ferrari si el llamativo logo no le diera la solución.

Tal vez antes de comenzar, debería saber que el Cavallino Rampante es un motor muy distintivo debajo de su capó pintado de negro. El doce cilindros con carburadores gemelos Weber tenía una cilindrada de sólo 2,3 litros, que es lo que representa el término del modelo. “195” solo se refiere a la cilindrada de un solo cilindro (siempre, pero no siempre, la regla aplicada en Ferrari): 195 multiplicado por el número de cilindros da exactamente 2340 cc. Aparte del tamaño inusualmente pequeño de un cañón de 12 puntas, el rendimiento de 135 caballos de fuerza no es exactamente abrumador.

La rueda de repuesto siempre está en el atleta. (Foto: Patrick Broich)

Para que no haya malentendidos, el Inter 195 no tenía poca potencia en un momento en que Italia negaba su movilidad con el Cinquecento y sus 14 CV, que pronto se descontinuarían. Comparado con el salvaje Ferrari 340 America de más de 200 caballos de fuerza, el 195 era un gran turismo de buen comportamiento que hoy en día atrae a fanáticos más sofisticados de la cultura del automóvil que a los automovilistas geek.

El motor de Colombo canta dulcemente hasta la velocidad máxima

La emoción de rodar el 195 por la carretera está aumentando lentamente. Los pequeños pistones de 2.3 litros funcionan con un zumbido típico: como la mayoría de los motores V12 modernos, el motor de carburador de 70 años no “organiza” cuando arranca con el ruido tradicional, porque la resistencia del motor de arranque eléctrico se debe a al pequeño intervalo de encendido que queda Tal como está. Posteriormente, la unidad desarrollada por el diseñador Gioacchino Colombo cae en una pista plantada, acústicamente todavía presente, pero nunca convirtiéndose en una tensión para el oído, sino todo lo contrario. Canta en la dirección de la velocidad máxima, pero lo desalienta a usar constantemente todas las reservas.

Un conductor italiano raro debe dominar los números romanos. (Foto: Patrick Broich)

Los primeros Ferrari de carretera tienen más estilo que los atletas hooligan. Así que no tienes que sentir ganas de conducir, especialmente cuando operas la caja de cambios de cinco velocidades estilo diva con una perilla elegante grabada con números romanos. Solo la primera marcha no está sincronizada nominalmente, pero el doble embrague y el cambio de marchas al cambiar de quinta a tercera, por ejemplo, no pueden hacer daño si desea que el cambio de relación sea silencioso.

El Ferrari 195 seguro que participará en la Mille Miglia

Después de un poco de adaptación, puedes conducir este Ferrari con agilidad, guiándolo rápidamente en las curvas con el gran volante, que, por supuesto, es algo duro debido a la falta de servo. Claro, arriesgar un artículo que vale millones puede no ser una buena idea, pero permitir que el tacómetro cruce la marca “50” en línea recta está bien.

Velocímetros, palanca de cambios, volante: Ferrari también es un festín para los ojos desde el interior. (Foto: Patrick Broich)

Por supuesto, el italiano no es realmente rápido para los estándares actuales, su velocidad máxima se ubica en la literatura en 180 km / h, pero este es un anuncio sólido en el mundo de los autos súper deportivos para 1951. Vehículos Bolides como el Maserati A6 o el contemporáneo Ferrari 340 de alta cilindrada con una capacidad de El V12 de 4.1 litros es más rápido. Y, sin embargo, a velocidades significativamente más bajas, el 195 Inter se siente más cómodo y quiere mantenerse limpio en la pista.

El distribuidor Alex von Mozer declara, sin embargo, que el último propietario anterior de este 195 Inter negro azabache ha participado repetidamente en la Mille Miglia, que se ha celebrado en forma histórica desde 1977, aunque según las listas oficiales solo los modelos de carreras 195 S y el Palanter permitido que lleva el logo. Después de todo, hoy en día solo los autos que comenzaron en la milla original pueden conducir. Pero cuando un invitado tan distinguido se anuncia, el Comité Mille Miglia parece hacer la vista gorda.

Un elegante movimiento de cadera le da al Class 195 Inter. (Foto: Patrick Broich)

Por cierto: la mayoría de los transeúntes probablemente apenas sabrán que el viejo es un Ferrari y ciertamente no como algo muy caro, que debería vender más de un millón de euros en el mostrador. Parece un transeúnte en la calle, pero probablemente todos los autos de esa época lo tenían. De hecho, el 195 probablemente podría usarse para recorrer la zona azul sin ningún problema. El pequeño cambio requerido para comprarlo debería ser el obstáculo definitivo para la mayoría de los entusiastas de los automóviles.

El Ferrari 195 Inter es un automóvil italiano para conductores avanzados, y esto significa no solo en términos de conducción, sino especialmente en términos de economía.