Sin embargo, el hecho de que los “medios de Trump” todavía existan no se debe a la perspicacia comercial de Trump. Según una investigación realizada por el periódico británico The Guardian, un banquero cercano a Vladimir Putin salvó a la empresa de problemas financieros antes de que saliera a bolsa.

Para hacer pública la empresa, Trump Media se asoció con Digital World, una empresa fantasma a través de la cual finalmente se organizó la IPO. Para sobrevivir financieramente a esta fusión, Trump Media necesitaba dinero, recursos que la empresa aparentemente no tenía.

Entonces empezaron a buscar bancos e inversores que prestaran dinero a las empresas de Trump. Y durante mucho tiempo no encontraron nada: las instituciones financieras tradicionales probablemente no veían a Trump Media como una empresa que pudiera pagar su dinero de manera confiable.

Sin embargo, Trump encontró una cura: una empresa inicialmente oscura llamada ES Family Trust abrió una cuenta en un banco dominicano en mayo de 2021, a través de la cual se financió el préstamo a Trump Media: la friolera de ocho millones de dólares. Los documentos ahora disponibles para The Guardian revelan: ES Family Trust es una empresa fantasma propiedad del financiero ruso-estadounidense Anton Postolnikov y se registró en San Petersburgo, Rusia, en 2021.

Pero es posible que Postolnikov no haya jugado un papel en el acuerdo que supuestamente salvaría a Trump Media aquí. El empresario también posee partes del mencionado Paxum Bank, donde ES Family Trust abrió su cuenta para prestar a Trump Media.

El Banco Dominicano, por otro lado, es conocido por gestionar las cuentas de la industria del porno, pero no tiene una licencia en Estados Unidos que le permita prestar dinero. La sospecha de The Guardian: Postolnikov no podía prestarle dinero a Trump a través de su banco, pero sí a través de su empresa fantasma ES Family Trust.