Éxtasis, una tormenta de alegría y una pequeña lata de Coca-Cola. Las Islas Feroe causan sensación en el Campeonato Europeo de Balonmano, arrebatando un empate a la favorita Noruega. Miles de fans que recorrieron todo el camino y ya estaban completamente emocionados estaban celebrando una gran fiesta. El juego histórico permite que todas las represas colapsen.

El entrenador Peter Breidsdorf Larsen tenía otro plan para la noche: consultar sus numerosos mensajes, 80 de los cuales llegaron en los primeros 30 minutos después del partido, y beber una Coca-Cola con su equipo con un guiño. Como recompensa por el sorprendente éxito de su equipo de las Islas Feroe, el favorito de Noruega, se llevó el empate por 26:26. En la conferencia de prensa posterior al partido en Berlín, mostró una sonrisa de incredulidad. “Este es un día histórico para las Islas Feroe. Fue fantástico ser parte del torneo, pero esto lo supera todo”.

Para un campeón de Europa por primera vez, que se ha clasificado por primera vez para un gran torneo, ganar un punto contra sus vecinos escandinavos, que son uno de los favoritos al título del Campeonato de Europa, es una verdadera sensación. Uno que ofrece fotos locas del estadio Mercedes-Benz. Más de 5.000 aficionados que viajaban en las gradas completamente abarrotadas. La fiesta ya estaba en pleno apogeo antes del inicio, y la fiesta se volvió más intensa a medida que el partido se iba tensando, y las Islas Feroe nunca permitieron que los noruegos se alejaran. Pero tras el pitido final demostraron que aún era posible subir el volumen. Durante la rueda de prensa de los entrenadores se escucharon claramente cánticos de entusiasmo.

Como si hubiera diez millones de alemanes moviéndose

El archipiélago tiene una población de poco menos de 54.000 habitantes, de los cuales 7.000 viven actualmente en Berlín. No quieren perderse la primera participación de los jugadores de balonmano en un gran torneo. A modo de comparación, es como si unos diez millones de alemanes viajaran para asistir a un evento en el mismo lugar en el extranjero. Las Islas Feroe son fáciles de reconocer, y no sólo por su tamaño. Casi todos visten la camiseta nacional blanca y azul, y ondean banderas grandes y pequeñas, confeccionadas con los colores nacionales. El revuelo es la realidad, los jugadores pueden sentirse como estrellas del pop.

“Estoy muy feliz por todas las Islas Feroe. Estamos aquí para hacer nuestra parte en una gran celebración del balonmano”, dijo Bredsdorf-Larsen antes del partido. Y ahora eres uno de los personajes principales de la fiesta. El técnico habló en la rueda de prensa sobre el revuelo que se ha generado en torno al archipiélago, que es parte independiente del Reino de Dinamarca. En realidad, existe un fenómeno de “miedo a perderse algo”, es decir, “una sensación incómoda de perderse eventos interesantes que involucran a otras personas, a menudo provocada por publicaciones en canales de redes sociales”, como lo describe el Diccionario de Cambridge. No es de extrañar, mirando las fotos proporcionadas por los fans que viajaron con nosotros. Incluso el creador de juego noruego del Magdeburgo, Christian O'Sullivan, dijo después, según handball-world.news: “Eso fue realmente genial. Fue divertido jugar aquí. Independientemente de si los aficionados nos apoyaron a nosotros o al rival, fue genial”. Esto es lo que queremos en el balonmano”.

Con lucha y suerte en los últimos segundos.

“Las Islas Feroe jugaron un partido impresionante”, dijo el seleccionador noruego Jonas Lieberg Wille a su compañero de equipo. “Nos lo pusieron muy difícil y estábamos preparados, pero fue intenso”. Y añadió: “En los últimos minutos nos adelantamos, pero luego llegó el final, lo que es muy difícil para nosotros”. Esto se refiere a los últimos tres minutos del partido. Alexander Kristoffersen Bluns anotó a los 26:23 y Noruega parecía haber ganado el partido después de un partido consistentemente cerrado y equilibrado. Pero a partir de entonces sólo las Islas Feroe anotarían. “Pensábamos que lo habíamos perdonado, pero la suerte estaba de nuestro lado”, dijo Bredsdorf-Larsen.

El perdedor anotó cuando quedaban 23 segundos, y Roy Berg Hansen anotó después de una parada del portero Pauli Jacobsen para poner el marcador 25:26. Se supone que el último tiempo muerto de Noruega traerá calma al juego, pero Willie no logra ejecutar este plan. Sólo quedan once segundos en el reloj, pero como todos sabemos, el tiempo es relativo y en el balonmano el reloj se detiene cuando el juego se detiene la mayor parte del tiempo. Las Islas Feroe presionan a Noruega en su propio campo con cobertura ofensiva y luego Elias Elefsen de Skipagoto roba el balón. El jugador de defensa, que desde esta temporada juega en el THW Kiel de la Bundesliga, corre inmediatamente hacia la portería noruega y es detenido por su compañero de equipo de la Bundesliga, Harald Reinkind. Sin embargo, con una falta, los árbitros decidieron lógicamente: penalización de tiempo para Reinkind y siete metros para Scipagoto.

La euforia de casi dos horas de fiesta en las gradas se acumula en un solo partido: Schibagotto contra el portero Torbjörn Bergerud. El jugador de Islas Feroe se dio la vuelta y perdió los últimos tres segundos del partido, mientras sus compañeros animaban, saltaban y bailaban en el campo. Skipagotu consiguió el primer punto en la historia de las Islas Feroe. “Estaba un poco nervioso”, dijo después el hombre del partido sobre el penalti desde siete metros, un partido final tenso. Esto no le impidió marcar un gol histórico que hizo felices a sus compatriotas. “Me siento bien, es un sueño hecho realidad ganar. No me refiero a ganar, pero es una victoria para nosotros conseguir un punto contra Noruega, así que es un gran día para las Islas Feroe y nuestro balonmano”.

“Nuestros aficionados ya ganaron la Eurocopa”.

“Tener aquí a 5.000 personas de casa es increíble”, dijo Hakun West av Teigum, que tiene contrato con el Füchse Berlin, después del partido inaugural contra Eslovenia, que perdió por un estrecho margen de 29:32. “Normalmente hacemos pruebas a 1.500 en casa , y ahora se ha triplicado”. Según Dean, actualmente se está construyendo una sala en las Islas Feroe con capacidad para 3.600 espectadores. Bueno, muchos viajeros de mercados emergentes tendrán que quedarse en el extranjero en el futuro.

Las Islas Feroe lograron un empate ante la favorita Noruega gracias a una defensa combativa, al gran portero Nicholas Satchwell, que por momentos tuvo una tasa de capturas del 53 por ciento, y a una gran compostura. El equipo es muy joven, ocho jugadores nacieron en el nuevo milenio; Scipagoto y Afe Tegum, por ejemplo, tienen sólo 21 años.

El balonmano no es sólo un asunto familiar simbólico en las Islas Feroe. Elias Elefsen de Skipagoto está con su hermano Roy Elefsen de Skipagoto en Berlín. Dos de sus primos también representan a las Islas Feroe: los hermanos Ole y Pauli Mitton. El creador de juego Oli Mitton dijo: “Juegas con tus mejores amigos y también con familiares. Quizás por eso estamos tan emocionados, porque realmente queremos hacer todo lo posible para que nuestro país se sienta orgulloso”.

¿Podría continuar el cuento de hadas? Las Islas Feroe podrían avanzar a la ronda principal si Noruega pierde ante Eslovenia, que ya se clasificó para la ronda principal, y las Islas Feroe vencen a Polonia, que ya ha sido eliminada. “Por supuesto que es un sueño, pero será difícil”, dijo Oli Mitton según handball-world.news, y prometió: “¡Pero volveremos a dar el 100 por ciento! Es un largo camino, pero todo es posible y esperanza.” ¡Así que!” Independientemente de cómo transcurran los partidos del lunes, una cosa es segura, según el entrenador Bredsdorf Larsen: “Nuestros aficionados ya ganaron la Eurocopa”.