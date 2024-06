Un estudio sugiere que el café expreso puede prevenir la enfermedad de Alzheimer

periódico Fulda tutor

de: Julián Gutmann, Michaela Brehm

El café puede ser más que una simple bebida deliciosa. Los investigadores sugieren un posible vínculo con la prevención de la enfermedad de Alzheimer.

Fulda – Un café pequeño y potente, el espresso siempre ha tenido un estatus de culto. A menudo se sirve después de una comida copiosa para favorecer la digestión. Sin embargo, muchos amantes del café aprecian su sabor y lo disfrutan sin importar la hora del día ni las comidas.

El café puede tener efectos positivos en la salud

Una traducción de espresso es “prensado”, en referencia al proceso de producción. Con mucha presión, el agua caliente pasa a través de granos de café finamente molidos, o así lo llaman los expertos. extractor. La fina molienda de los granos permite que los aromas se transfieran mejor al espresso. En comparación, el café filtrado en polvo es más grueso y libera menos aromáticos.

Además de sus numerosos sabores, el espresso también contiene ingredientes que promueven la salud © Pond5 Images/ IMAGO

Existe la idea errónea de que la cafeína es el ingrediente principal del café. De hecho, el café se compone aproximadamente en un 50% de polisacáridos, es decir, azúcares complejos formados por azúcares simples unidos como la glucosa, informa Welt.de. Además, el café contiene muchas otras sustancias: los bioquímicos ya han identificado más de 700 de ellas. Algunos de estos ingredientes pueden tener efectos positivos en los humanos. salud impacto, El escribe fr.de.

Se dice que el efecto eufórico ayuda a prevenir la depresión, al menos cuando se toma con moderación. La investigación también sugiere que las personas que beben café con regularidad tienen menos probabilidades de hacerlo Enfermedades cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Y también en Diabetes El sufre. Esto puede tener un efecto que prolonga la vida. Además, el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer se puede reducir mediante el consumo regular de café. Estos son los resultados de la investigación… Revista de agricultura y química de los alimentos Al corriente.

Reducir el riesgo de demencia y Alzheimer a través de la dieta: Protege el cerebro con doce tipos de alimentos Ver la serie de imágenes

Un equipo de investigación dirigido por Roberto Terra del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Verona en Italia examinó los efectos de los ingredientes que se encuentran en el café expreso sobre la estructura del cerebro. En el laboratorio, los científicos pudieron demostrar que algunos componentes del espresso pueden prevenir la acumulación de las llamadas proteínas tau, p. Resistente a múltiples drogas mencionado. Se cree que la acumulación de estas proteínas favorece el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio sugiere que los ingredientes que se encuentran en el café expreso pueden prevenir la enfermedad de Alzheimer

En su estudio, los investigadores mezclaron los componentes del espresso, cafeína, trigonelina, genisteína y teobromina con proteínas tau. Dijo que a medida que aumentaba la concentración de extractos de espresso, se podía demostrar el acortamiento de las fibras de tau agrupadas. Resistente a múltiples drogas seguimiento.

“Estos hallazgos proporcionan nuevos conocimientos sobre el potencial neuroprotector del espresso y sugieren marcos moleculares para el desarrollo de terapias”, dijeron los autores del estudio. Sin embargo, este estudio no puede demostrar claramente si el espresso tiene un efecto positivo en la salud del cerebro humano. Enfermedades ¿Cómo se puede prevenir de forma fiable la enfermedad de Alzheimer?

Una experta en nutrición explica los beneficios de una dieta antiinflamatoria para el organismo.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.