Un granjero busca una mujer cosmopolita: el granjero Gerfried está molesto

Graves problemas de comunicación en Austria

¡Alarma molesta en “Bauer sucht Frau International”! Las señoras Gerfried no se llevan nada bien

Acalorado debate en Austria: cuando Nicole y Angelika discuten, el granjero Gerfried rara vez interviene entre ellas de derecha a izquierda

¡Pero las dos damas no están en absoluto de acuerdo! ¡Esto debe tomarse literalmente! Se habla mucho de la finca ideal de Gerfried, candidato de Bauer sucht Frau International, en Austria. Sus damas Nicole, de 49 años, y Angélica, de 31, tienen problemas de comunicación, por lo que bendecir la casa a menudo sale mal en su primera mañana juntos. Además: “De repente hubo un terror de puta” El dueño del caballo, Gerfried, está molesto y no comprende la acalorada discusión, como se puede ver en el vídeo.

¿”Zickterror” por la barrera del idioma? El granjero Gerfried sólo entiende la estación de tren.

Después de su primera noche juntos, el estado de ánimo entre el granjero Gerfried y su elegido casi había llegado al punto de congelación. ¿Qué pasó? Nicole “se burló” de ella en un “tono no tan agradable” en el dormitorioAngélica se queja. El hombre de 31 años no puede soportarlo. Después de todo, la austriaca no había viajado a la hermosa Estiria para hacer nuevos amigos, sino para conocer mejor al granjero de sus sueños, Gerfried. Pero Nicole, de Leipzig, ve el “incidente” después del desayuno de otra manera: “Acabo de explicarle a Angélica que habla más lento porque me resulta difícil entender ese acento austriaco”.

Para aligerar el estado de ánimo apático y eliminar la barrera del idioma, a ambas damas les gusta tener una conversación aclaratoria. Sin embargo, rápida y claramente queda claro que continúan hablando alegremente entre ellos. Nicole no quiso decir mal su comentario, Angélica probablemente era demasiado sensible y no quería escucharlo de todos modos. A los ojos de Angélica, todo es una tontería. “Realmente no quiero dejar que un extraño arruine mi día”. – Ella es estricta: “Perdiste los estribos porque no entendiste nada”.

Una palabra lleva a la otra, e incluso cuando aparece el granjero Gerfried, la conversación continúa animadamente. El hombre de 51 años está completamente confundido: “De repente hubo un terror de perra”. Él no ve el problema en absoluto y piensa que las damas traman algo: “Si hubiera besado a una… habría sido diferente”. En el vídeo de arriba mostramos cómo el granjero Gerfried resolvió la candente situación.

El vídeo destaca la canción “Bauer sucht Frau International” en la lista de reproducción.

anuncio publicitario: Recomendaciones de nuestros socios

Vea “Bauer sucht Frau International” en RTL y RTL+

RTL mostró el martes 21 de mayo a las 20:15 en el canal “Bauer sucht Frau International” si el estado de ánimo del dueño del caballo Gerfried se calmará nuevamente y qué sucederá en otras granjas en materia de amor. El nuevo episodio ya está disponible para transmitir en línea en RTL+. (completo)