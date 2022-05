Un híbrido ligeramente diferente: Renault Scenic viene con reservas de hidrógeno

Renault Scenic sigue siendo una visión. Sin embargo, los franceses ya están revelando cómo se verá cuando surja como un automóvil eléctrico en 2024. Dígale adiós al automóvil familiar suave que alguna vez fue tan popular. El nuevo viene como una mezcla eléctrica de un SUV y un hatchback fornido. Todo esto combinado con una gran cantidad de ideas verdes.

En cuanto a la nueva conducción, Renault Scenic podría volver a convertirse en un modelo a seguir para los demás. (Foto: Renault)

El Renault Scenic debutó hace 26 años y es para familias que necesitan espacio y disfrutan viajar con comodidad gracias a una mejor visión general que las limusinas normales. Se convirtió en un modelo a seguir para muchos otros, como el Opel Zafira o el Volkswagen Touran. Mientras tanto, el auge de los SUV ha superado en gran medida a estas camionetas. El último Scénic pronto se lanzará en la línea y el Grand Scénic más grande se ampliará.

Los fanáticos no tienen que estar de luto. Al menos se conservará el nombre, pero en el futuro decorará el auto que no tiene nada en común con el original. En un suburbio de París, se ha presentado el nuevo Scénic. En dos años, este será el cuarto coche eléctrico de Renault, tras los modelos Twingo, Zoe y Mégane E-Tech. Sigue la forma básica que disfrutan muchos autos eléctricos nuevos en la actualidad. Ya sea un Volkswagen ID.3, un Hyundai Ionic 5 o el hermano mayor Renault Megane E-Tech: la nueva clase Golf brilla con una distancia entre ejes larga, ruedas instaladas en el exterior y una cabina bien ventilada, porque muchas de las características generadoras del motor de combustión no se necesitan mucho más tiempo. Y dado que las celdas de batería descargadas casi siempre están ocultas en el sótano, la posición del asiento es más alta, lo que los entusiastas de los SUV también pueden aceptar.

Muchos programas para ver

El interior del Renault Scenic parece un poco futurista. (Foto: Renault)

No, el estudio “Vision” del nuevo Scénic no tiene nada que ver con el futuro coche de producción. Pero la silueta y las proporciones no cambiarán mucho hasta que se edite. Un hombre corpulento, cuya apariencia completa representa un nuevo tipo de deporte, que ya no depende de más y más caballos de fuerza, sino que quiere expresar la modernidad a través de la carrocería a veces tosca en los lados y la parte trasera. Combinado con elementos LED como los ocho proyectores individuales en la parte delantera, que sustituyen a los faros de buen comportamiento hasta ahora. Muchos detalles no lo harán real. Esto incluye puertas, que se abren en sentidos opuestos según la lógica del armario, por lo que se debe prescindir de una columna central. No debería sobrevivir a las reglas de la prueba de choque.

El diseño interior con el yugo de control semi-rectangular actualmente es más para mostrar sin referencia a la realidad. Las muchas pantallas pequeñas adicionales están destinadas a proporcionar información que se puede agrupar en una pantalla central. También son nuevos los airbags que envuelven a los ocupantes como un capullo alrededor de los ocupantes.

No debe entrar por las puertas del portón para estudiar en el modelo de producción del Renault Scénic. (Foto: Renault)

La más importante de estas obras maestras es la seria intención de hacer del Scénic un modelo verdaderamente “verde”. Se trata de innumerables materiales y componentes ocultos que dejan una gran o menor huella de dióxido de carbono durante su producción. Los ejemplos incluyen pisos hechos de plástico reciclado de botellas de leche o tubos de plástico, así como todas las piezas de aluminio en Scénic. Lo mismo ocurre con el 95 por ciento del acero utilizado. En total, se utiliza un 70 por ciento de materiales reciclados o renovables. El objetivo también es que el 95 por ciento de las piezas sean reciclables al final de la vida útil de Scénic.

Batería y pila de combustible

Los datos técnicos del nuevo coche compacto de Renault siguen estando en gran parte clasificados. En el primer paso, debe utilizar Mégane E-Tech. Por lo que el modelo base utilizará una batería de 40 kWh y un motor eléctrico de 130 hp. Renault aún no ha revelado si la versión Mégane más potente (batería de 60 kWh, 220 CV) también estará disponible en el Scénic.

Gracias a la combinación de la batería y la pila de combustible, Renault Scenic puede conducir hasta 800 kilómetros sin emisiones. (Foto: Renault)

Sorprendentemente, sin embargo, es una nueva tecnología que tiene como objetivo hacer que el cambio a un vehículo eléctrico sea aceptable para los clientes escépticos. Se trata del miedo al alcance, y sigue siendo un argumento para los que niegan la electricidad. La versión superior debería tener una unidad híbrida a bordo. Por supuesto no un motor de combustión como los actuales sistemas de doble núcleo. El Scénic tendrá una celda de combustible montada en una batería a bordo que producirá 22 caballos de fuerza y ​​funcionará con hidrógeno verde de un tanque debajo del capó. La electricidad así generada no se utiliza directamente para el motor, sino que sólo se encarga de recargar la batería. Renault quiere ampliar la autonomía eléctrica de la batería de 40 kWh hasta los 800 km. Si se agota el suministro de hidrógeno, se puede repostar en menos de cinco minutos con la bomba de H2.

Renault espera que la red de estaciones de servicio de hidrógeno se vuelva cada vez más densa a principios del próximo año y, por lo tanto, tiene la intención de lanzar el Hybrid-Scénic solo entonces. Sin embargo, para hacer esto, la plataforma existente debe adaptarse al nuevo concepto de accionamiento. Entonces, el motor eléctrico se mueve hacia atrás, por lo que el automóvil tiene tracción trasera. La idea: en los viajes de un día, el Scénic no es diferente de otros autos electrónicos, ya que obtiene su energía de la batería. Antes de un vuelo largo, el sistema de navegación calcula el uso extensivo de la celda de combustible como fuente de energía de respaldo. En climas fríos, la energía del hidrógeno también se puede usar para calentar la temperatura de la batería durante un rango más largo. Los ingenieros anticipan que el tanque de hidrógeno deberá rellenarse cada tres horas. Al llegar al destino, el vehículo estacionado normalmente se recarga utilizando la estación de carga.