Un mensaje especial en el cartel de Rewe plantea dudas

Página principal consumidor

de: Armin Linder

divide

En lugar del país de origen, en el cartel de fruta de la sucursal de Riwi apareció un mensaje especial, posiblemente destinado a WhatsApp. ¿Cómo pasó esto?

Kiel – Los clientes saben bien lo que suele escribirse en los carteles digitales de los supermercados: por supuesto, el precio, así como otras informaciones básicas, como el país de origen y la categoría de frutas y verduras. Con esta tecnología ocurren percances, como este incidente tan divertido en Lidl. qué roySin embargo, el cliente ha descubierto ahora esto que le causa especial irritación. El anuncio de lima ecológica sólo muestra un precio de 59 céntimos. Pero aparentemente también un mensaje privado, quizás a través de WhatsApp.

El cliente de Rewe vio el cartel y “pensó que algo andaba mal”.

“Oh, mi dulce ratón. ¡Espero verte la próxima vez! Tu Mike. Un gran abrazo para ti”. ¿Bien? Eso también pensó el cliente de Rewe, que tomó la foto y la cerró con llave. Reddit Transferir. Naturalmente, la autenticidad de la referencia no se puede verificar claramente, pero cuando nuestro equipo editorial le preguntó, el usuario confirmó que él mismo hizo el descubrimiento. En la sucursal de Rewe en Kiel. “Esto es 100% real. Sucedió en el área local de Rewe, donde estaba de compras después del trabajo. Vi el letrero y pensé que algo andaba mal.

Este signo de Rewe plantea interrogantes. ©Reddit

¿Pero cómo sucede algo como esto? Sólo se puede especular. El explorador está desconcertado. “No conozco personalmente a ningún miembro del personal”, explica, “y es posible que hayan cometido un error tan descuidado”. Otros usuarios de Reddit simplemente se burlan de él. “Mamá, Lemon está coqueteando conmigo”, escribió una persona, obteniendo más de 1000 me gusta. Otra persona dijo: “Esto me alegra el corazón. Ya es hora de que a alguien se le ocurra algo cuando ya no podamos enviar SMS Viva Plus”.

Fracaso de Rewe: los interesados ​​y los conocedores especulan sobre el motivo

Otros se muestran más serios y prefieren bromear sobre cómo pasó. “Mi mejor suposición es que las piezas se configuran a través del teléfono inteligente y que de alguna manera terminan en la caja”, dicen. En respuesta a alguien que dijo que había “hecho cosas con los clientes durante dos años”: “El software central se completa mediante importación CSV o API. El teléfono inteligente solo se usa para hacer coincidir la etiqueta con el número de artículo. Así que esto probablemente sucedió mientras el Los artículos estaban siendo atendidos en la sede central.” “También conozco una manera de cambiar el dominio usando una aplicación de teléfono inteligente. Pero esto debe activarse de forma centralizada”.

Otro supuesto informante dice: “Fuente: Trabaja allí”. “Muchos artículos contienen textos preescritos en la máscara que en realidad provienen de la sede central”, explica. Sin embargo, los artículos orgánicos deben mantenerse con información adicional. Además, en teoría, puede escribir cualquier texto que desee en la máscara tanto en la PC como en el MDE/teléfono inteligente. “El cuartel general no tiene que activar nada”.

Sin embargo, el extraño descubrimiento de Rewe definitivamente provocó algunas risas. En Reddit, hubo más de 4.000 interacciones vía votos a favor y en contra en menos de 24 horas, además de 100 comentarios. Quizás no fue un accidente en absoluto, pero ¿el empleado de Rewe quiso deliberadamente dejar una declaración de amor? Sólo podemos esperar que el gran abrazo de Mike de alguna manera llegue a la persona a la que estaba destinado. Sarah Ingalls también tiene que hacer algunas compras, y la estrella cometió “el mayor error que podrías cometer” en Edeka.