¿Un remake del clásico celular con Snake?

Nokia planea el regreso del modelo clásico que fue nada menos que revolucionario hace 25 años. ¿Volverá a existir el clásico juego “Snake”?

Con sus antenas, los primeros teléfonos móviles siempre parecieron más bien walkie-talkies a través de los cuales se intentaba comunicarse con el niño de la copa del vecino desde el balcón o, a años luz de distancia, con seres extraterrestres en otros planetas. Por cierto, mayoritariamente en vano. Luego llegó el Nokia 3210: el primer teléfono móvil sin antena puntiaguda y que podía personalizarse en el color que quisieras gracias a una carcasa reemplazable. El futuro brillaba mucho en 1999.

Equipado con la funcionalidad T9 por primera vez, el 3210 permite enviar SMS sin errores tipográficos. Al menos cuando no convertía el “Feliz Año Nuevo” en un “buen golpe”, invitaba a amigos a un “sacrificio” en lugar de una “comida al aire libre” o incitaba a los nuevos padres a enviar mensajes de texto correctivos como: “Su nombre es Maxi, ¡¡No soy un nazi!!

Ejecuté “Snake” hasta que la batería de mi Nokia 3210 se agotó

Se puede esperar una autocorrección más confiable si Nokia ahora parece querer devolver el 3210 al mercado, 25 años después de su famosa primera versión. Aún no hay fecha de venta, pero las primeras imágenes son: El teclado sigue ahí, al igual que la pantalla verde. Pero es más pequeño y, a pesar de su apariencia anticuada, probablemente esté equipado con una cámara. Los teléfonos móviles sin cámara ya no se venden porque un ratón no muerde una cuerda o una serpiente se muerde la cola como en “Snake”, que es quizás el juego de teléfonos móviles más famoso. Otro clásico dentro de un clásico. Jugué hasta que finalmente se acabó la batería indestructible. No se sabe si la palabra “Serpiente” se incluirá nuevamente en la nueva versión de Nokia Fossil. Y también si puedes escuchar música en él, por ejemplo “Mambo No. 5”, el mayor éxito de 1999. Si no, ¡nos enviaremos un código de tono de llamada!

