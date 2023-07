¿Un “supervolcán” amenaza con hacer erupción en Italia?

Los residentes del área metropolitana de Nápoles están preocupados. Una cámara de magma de 40 km de ancho duerme bajo tierra. La pregunta crucial es si el líquido caliente subirá a la superficie y cuándo.

Mauro devito Acabo de volver de una videoconferencia con el italiano. Defensa Civil. Todos los martes, los expertos debaten sobre la situación en Occidente Nápoles Ubicado “Super Volcán”. Nápoles De hecho, el Monte Vesubio es conocido, pero los Campos Flégreos, los campos “en llamas”, como los llamaron los colonos griegos medio milenio antes de Cristo, están causando un malestar creciente.

En los últimos doce meses, registrado en la provincia de Fuorigrotta Nápoles El observatorio del Vesubio registró 4.488 temblores, solo en junio hubo 880. Pero devitoDirector del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) Un observatorio conectado, pidiendo calma por teléfono: “No hay de qué preocuparse”, dijo.

Amenaza de gran erupción volcánica: Recién el lunes hubo evento mediático

Sin embargo, lo consiguió bajo tierra En el oeste Nápoles No hay duda en sí mismo, porque la profundidad es de 40 kilómetros de ancho. cámara de magma coma. Si y cuando hace calor líquido Empujar a la superficie es la pregunta crucial. esto lo organice el lunes INGV junto con Defensa Civil Las comunidades vecinas realizan un evento informativo para los vecinos. “No tenemos evidencia científica de que la evidencia sea inminente brotedijo el hombre de 63 años devito Aún allí.

Cualquiera que se aleje del campo de fútbol en SSC Nápoles en puzzoli Moviéndose hacia el oeste, ya podía oler los campos flegreos: azufre. Bien conocido es el llamado Solfatara, que es uno de los 50 cráteres formados después de la última gran erupción del volcán hace unos 40.000 años. Los visitantes ven una vista de la luna aquí Tierra Su color es amarillo.

La erupción volcánica será precedida por el ascenso de magma. ¿Hay alguna señal?

Hace once años, los vulcanólogos notaron un cambio en bajo tierra es encontrado. “Desde entonces, los campos flegreos han estado en crisis”, explica. devito. Pues tiene un ligero aumento. Terremoto, y anomalías del suelo, pero sobre todo las publicaciones científicas y periodísticas se han vuelto a centrar en ellas. Y aseguró que “nuestras mediciones, que intensificamos y tomamos las 24 horas, no muestran ningún signo de cambio en el sistema volcánico”. Uno brote En cualquier caso, estuvo precedida por la subida de magma, de la que actualmente no hay pruebas. Sin embargo, se está moviendo Tierra, 15 mm por mes. Medidas en el casco antiguo puzzoli Mostró que la Tierra se había elevado 1 metro desde 2005.

El Monte Vesubio se eleva peligrosamente alto sobre Nápoles. Foto: Ciro Fusco, ANSA/epa/dpa-tmn

en reuniones semanales Defensa Civil Sobre la base de datos científicos, si se debe declarar un nivel de alerta más alto. En 2012, se actualizó de verde a ámbar. Orange dará como resultado que alrededor de un millón de personas se vean afectadas por uno brote Se pedirá a los afectados que abandonen la zona de peligro. La alerta roja más alta significa evacuación forzada. Es difícil imaginar las consecuencias que esto puede acarrear: el desvío de Nápoles Ya está crónicamente estreñido en el tráfico diario de la hora pico.

En el evento de prensa del lunes, los expertos hablaron de una posibilidad a largo plazo para una brote, que es el once por ciento; menor erupción Tiene un 60 por ciento de posibilidades. consecuencias “pequeñas” erupción Visto por última vez en 1538. Después brote Se ha creado una nueva montaña, Monte Nuovo. Se habla de Plinio erupciónNombrado en honor a Plinio el Joven, quien causó la destrucción de Pompeya y Herculano En el brote a Vesubio un testigo. En 1538 el pueblo se hundió tripergoles En el golf de Nápoles. La última “súper erupción” de los Campos Flégreos se remonta a alrededor del 39.000 a.