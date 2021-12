Un video sobre el proyecto obtuvo el 96% de los no fanáticos.

La comunidad de jugadores no parece contenta con la decisión de Ubisoft de ingresar a la industria NFT. Hace unos días, la compañía anunció que la plataforma Ubisoft Quartz para tokens no fungibles (NFT) está en beta. También se ha publicado un breve vídeo. Pero a diferencia de muchos otros proyectos de NFT, que han sido aclamados por la crítica, la comunidad le dio a Ubisoft un hombro frío.

Según los informes, 218,766 personas tienen este Video Se vio por primera vez en la prueba, ya que la empresa quiere integrar la tecnología NFT y blockchain en los juegos existentes. El primer juego en tener un NFT basado en tecnología blockchain es Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Según el video, la plataforma Quartz permitirá a los jugadores recopilar NFT jugables, llamados números, y usarlos en el juego.

Los jugadores de la comunidad no parecen pensar mucho en la idea. Esto se puede ver en la cantidad de “No me gusta” del video recibido.

Aunque YouTube cambió su política para ocultar la cantidad de me gusta para los videos, aún se puede acceder a estos datos a través de la extensión de Google Chrome. Con su ayuda, puede ver que la página de videos tiene 1,400 me gusta y 37,000 no me gusta. Esta diferencia corresponde a una tasa de rechazo de aproximadamente el 96%.

Los jugadores afirman que Ubisoft está buscando dinero de NFT

Un jugador que se hace llamar OperatorDrewsk escribió sobre los planes NFT de Ubisoft:

Esto, para mí, es una clara señal de que quieres obtener la franquicia Ghost Recon literalmente por cada centavo con un esfuerzo mínimo en el juego real. No jugaré un partido de GR en el futuro si el equipo cae a ese nivel. Te has ganado una franquicia sólida y has hecho el hazmerreír.

Su comentario tiene actualmente 2.700 me gusta.

Además de YouTube, los jugadores también hablaron en Twitter y expresaron sus opiniones. Nuevamente, el estado de ánimo es negativo. Algunos jugadores han prometido desinstalar todos los juegos de Ubisoft y no comprar más juegos del desarrollador francés.

Debido a mi opinión personal sobre las NFT y no a todo el entorno, ahora procederé a desinstalar todo lo relacionado con usted y dejar de comprar más juegos. Eso es. Para las personas a las que no les gusta el marketing de Current Ubi, simplemente dejen de comprar. – Skyeeeely – Lazy VStreamer Cat 🐈 (Sukaaaily) 7 de diciembre de 2021

Los jugadores de Reddit respondieron de la misma manera. Un Redditor instó a otros a oponerse al producto. Según el usuario, Ubisoft está tratando de obtener más dinero de los jugadores pagándoles para que compren aditivos cosméticos en lugar de desarrollar productos de alta calidad.

El jugador ha dejado en claro que es compatible con NFT en los juegos y solo está de acuerdo con el enfoque de Ubisoft. Sugiera un modelo diferente para los desarrolladores de juegos. Puede permitir que los usuarios compren NFT con copias digitales de juegos para vender a otros sin infringir los derechos de autor.