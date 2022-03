Una cálida bienvenida al Lambi: el jurado sorprende a la princesa Boucher

“¡Este es el mayor desafío al que nos hemos enfrentado!” La joven supermodelo “GNTM” Anita sabe sobre qué advertir a sus 16 compañeras de clase, porque acaba de ponerlo en doce. Y ella no es la única. El “Paseo de la Eliminación” literalmente desapareció con el viento. Licelot logró pasar al siguiente papel.

“Germany’s Next Top Model” no es solo alegría y sol. Y California no se trata solo de playas y palmeras. Pero también montañas y desierto. Y en esas montañas desoladas se desarrolla el octavo episodio del drama de la exclusión. La pareja de diseñadores Phillipe y David Blond querían experimentar a las chicas “GNTM” como “alienígenas de la moda” aterrizando en la Tierra. En un polvoriento depósito de chatarra con grava, de todos los lugares, y con un OVNI todavía colgando de sus cinturas (los modelos). ¿se ve raro? Pero será trágico.