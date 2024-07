‘Una gran parte de mi vida’: Jack Nicholson se mantiene en contacto con la ex Lara Flynn Boyle

Jack Nicholson mantiene contacto con su ex Lara Flynn Boyle

Los actores Jack Nicholson y Lara Flynn Boyle demostraron que el amor también puede convertirse en amistad. Según Boyle, Nicholson, quien se retiró de la actuación hace casi 15 años, vive todo menos una vida retirada.

Los ex amantes Lara Flynn Boyle y Jack Nicholson mantienen su amistad incluso después de que termina la relación. Como dijo la actriz en una entrevista reciente con la revista People, ya no se ven, pero aún mantienen un contacto regular: “No salimos juntos”, dijo Boyle, de 54 años. Sin embargo, la tres veces ganadora del Oscar fue una gran parte de su vida. Nicholson salió con su colega de 1999 a 2001, y en 2006 los dos fueron fotografiados por fotógrafos mientras estaban de vacaciones juntos en Saint-Tropez. Poco después, Boyle conoció a su actual marido, el empresario Donald Ray Thomas.

Aunque Nicholson no ha aparecido en una película desde 2010, el solitario ícono de la actuación no se ha retirado. “En el mundo de Jack, no existe ninguna jubilación”, continuó Boyle, hablando del hombre de 87 años.

Según los rumores, Nicholson una vez agredió sexualmente a Boyle delante de su exnovio, el comediante David Spade. Sin embargo, según Boyle, esa historia nunca sucedió: “Creo que a algunas personas les gusta embellecerla para conseguir publicidad”, dijo la estrella de “Twin Peaks”. Después de Nicholson, nunca volvió a salir con otra estrella de Hollywood, y Boyle continuó bromeando: “Me despedí con fuerza cuando se trata de actores”.

Se suponía que Jack Nicholson interpretaría a “Toni Erdmann”.

Nicholson apareció por última vez en la pantalla grande en 2010. Apareció junto a Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson en la comedia romántica que no llamó mucho la atención “¿Cómo sabes que es amor?” sobre mí. La película sólo recaudó unos decepcionantes 49 millones de dólares frente a un presupuesto rumoreado de 120 millones de dólares, lo que la convierte en un gran fracaso.

Desde entonces, Nicholson se ha retirado no oficialmente y nunca lo ha hecho público, un hecho que también confirmó su difunto coprotagonista de “Easy Rider”, Peter Fonda, en 2017. En 2013, Nicholson rechazó el papel principal en la tragicomedia “Nebraska”. ” Se dice que el propio Nicholson recomendó a Bill Murray para la comedia “St. Vincent”, que Nicholson codesarrolló.

Su último proyecto cinematográfico planeado fracasó en 2017. Nicholson ya había firmado una nueva versión de la exitosa comedia alemana Toni Erdmann en Estados Unidos, pero el proyecto planeado nunca se hizo realidad. Así que su brillante carrera como actor terminó de una manera muy tranquila.