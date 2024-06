Una misteriosa señal procedente del espacio desconcierta a los astrónomos: “No podemos explicarla completamente”

Página principal sepamos

La investigación está interesada en una extraña señal procedente del espacio. “La señal no se parece a nada que los astrónomos hayan visto antes”, explica Manisha Caleb, astrofísica de la Universidad de Sydney. (Avatar) © IMAGO/imageBROKER/Christian Peters

Los investigadores recibieron una misteriosa señal del espacio. “No se parece a nada que los astrónomos hayan visto antes”, dice un investigador.

SYDNEY – Una misteriosa señal de radio procedente del espacio es un misterio para los científicos. El origen de esta señal es un cuerpo celeste llamado ASKAP J1935+2148, ubicado en la Vía Láctea, a unos 15.820 años luz de la Tierra.

La primera detección de esta extraña señal fue realizada por el telescopio Australian Square Kilometer Array (ASKAP) en Australia Occidental. Manisha Kalb, astrofísica de la Universidad de Sydney, describe la señal como única: “La señal no se parece a nada que los astrónomos hayan visto antes”. “No sólo tiene un ciclo de aproximadamente una hora, sino que hemos visto en múltiples observaciones que a veces emite destellos largos y brillantes, a veces pulsos rápidos y débiles y, a veces, nada en absoluto”, añade. A estos resultados llegó el científico En la plataforma Conversación divisor.

¿Qué causa la misteriosa señal del espacio? Los investigadores no están seguros

Caleb y su equipo aún no están seguros de qué causa exactamente este fenómeno. “No podemos explicar completamente lo que está sucediendo aquí. Lo más probable es que se trate de una estrella de neutrones muy inusual, pero no podemos descartar otras posibilidades”. En la revista especializada astronomía de la naturaleza publicado.

El objeto que emite esta inusual señal fue descubierto por casualidad, mientras que ya se había observado un objeto completamente diferente. Tras analizar observaciones anteriores, el equipo de investigación descubrió que la señal tiene un ciclo regular de 53,8 minutos. Este descubrimiento fue confirmado por observaciones adicionales realizadas con el radiotelescopio MeerKAT en Sudáfrica.

El misterioso objeto tiene tres estados diferentes.

A lo largo de ocho meses, el equipo de investigación pudo observar tres estados corporales diferentes: fuertes pulsos polarizados linealmente, pulsos más débiles polarizados circularmente o fases sin pulsos mensurables. El comportamiento de ASKAP J1935+2148 contrasta con modelos anteriores de estrellas de neutrones, que normalmente muestran patrones predecibles.

El equipo de Caleb especula que la señal proviene de una estrella de neutrones inusual o de una enana blanca, aunque esto último es poco probable. “Una explicación podría ser que el objeto sea parte de un sistema estelar binario en el que una estrella de neutrones o una enana blanca orbita otra estrella invisible”, sugiere Caleb.

¿Qué es una estrella de neutrones? La NASA explica que una estrella de neutrones es el resultado de la muerte de una estrella con una masa de entre ocho y 30 masas solares. Durante la explosión de una supernova, el material exterior de la estrella es expulsado al espacio. Los restos restantes de la estrella colapsan bajo su propia gravedad, formando un cuerpo pequeño y muy denso: una estrella de neutrones. Hay diferentes tipos de estrellas de neutrones: las estrellas de neutrones normales son borrosas, mientras que los púlsares emiten radiación de radio a través de su rotación, de forma similar a la forma en que un faro emite su luz. Los magnetares, por otro lado, tienen un campo magnético extremadamente fuerte, explosivo y en movimiento. Los tres tipos de estrellas de neutrones se comportan de forma predecible.

“Es importante que investiguemos esta área previamente inexplorada”.

En su estudio, el equipo de investigación enfatiza la importancia de estudiar este fenómeno: “Es importante que estudiemos esta región previamente inexplorada del espacio de parámetros de las estrellas de neutrones para obtener una imagen completa de la evolución de las estrellas de neutrones, y esto podría ser un recurso importante para eso.” “.

Aún no se sabe cuánto tiempo lleva ASKAP J1935+2148 emitiendo señales de radio, ya que este tipo de señal no se suele buscar. Es posible que existan muchos otros objetos similares en la Vía Láctea que aún no han sido descubiertos. Recientemente, otro equipo de investigación también descubrió señales inusuales en el universo. (factura impaga)