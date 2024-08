Una nueva grabación en vivo de Toten Hosen celebrando a Argentina

pagina de inicio Cultura

De: Johannes Lohr

seguir adelante dividir

Gambino (derecha), el guitarrista Goodell y sus colegas tocan contra un muro de ruido en un concierto en Buenos Aires. © Bastián Boczynski

Die Toten Hosen tiene una larga historia de amor con Argentina. Los rockeros punk ahora están de celebración con una grabación en vivo de “Fiesta y Ruido”.

En español, la gente se desea “buenas noches” al irse a dormir. Es un poco diferente con Totten Hosen: Gambino se enfrenta a una pared de ruido frenético que grita “¡Buenas Noches Buenos Aires!” Con ese grito se escenifica un frenesí que durará toda la temporada. La grabación en directo del nuevo grupo de los punk rockeros de Düsseldorf no bajó ni un decibel. Se llama “Fiesta y Ruido”, más o menos “fiesta y ruido”. Y esa es ella.

Gambino viste la camiseta de la selección argentina de fútbol

Un concierto de pantalones completamente normal, diría un fan. Pero aquí se siente diferente. Familiar, y a pesar de los anuncios en español del protagonista con la camiseta del fútbol argentino, como un partido en casa. Cada línea de la letra de la primera canción, “Everybody Says So”, resuena en decenas de miles de gargantas, y muchos fans no entienden las referencias a “Rock ‘em Ring” o la supuesta rivalidad con los Doctores. Pero ni ellos ni Gambino revelaron nada.

El 11 de septiembre de 1992, Dotten Hosen tocó por primera vez en Argentina, marcando el inicio de una gran historia de amor entre la banda de Düsseldorf y los sudamericanos. En 2022 se cumplieron 30 años del espectáculo, que se celebró oportunamente con algunos conciertos en la capital argentina y otro en Dantil. Como dijo la banda, grabaron algunas noches con “fines de práctica”. “Hace unos meses, el guitarrista Goodell volvió a poner las grabaciones en el reproductor a última hora de la fiesta de Navidad de la banda”, afirma el comunicado de prensa. “No sólo cautivaron a todos los presentes, sino que incluso sorprendieron a los agentes de policía que vinieron al cabo de un rato para alterar el orden”.

Die Toten Hosen toca canciones de amigables bandas de punk argentinas

La banda también canta clásicos del punk argentino durante el disco de 20 canciones. “Más allá del bien y del mal”, “Iván fue un comunista”, “Uno, dos Ultraviolento” y “Represión” son versiones de los grupos Los Violadores y Pilsen con el cantante Bill Die Hosen, fallecido en 2021. Fue una amistad cercana. En sus inicios, Los Violadores sufrieron la brutalidad de la dictadura militar argentina, como nos recuerda Gambino en su declaración “uno, dos ultraviolento”. Luego tocaron la Novena de Beethoven antes de una oda a los “Ultrabrutals” y “La naranja mecánica” de Stanley Kubrick (su propia versión del tema, “Here’s Alex”, está, por supuesto, al principio). Con el himno punk de Dos Minutos, “Ya No Sos Igual”, Gambino podría haber dejado al público cantando su propia versión de “Bonnie & Clyde”.

Por último, pero no menos importante, este álbum en vivo es también un documento de amistad. No sólo cinco músicos que han sido queridos por muchos en Argentina a lo largo de los años. Como escribe la banda, muchos fans alemanes y argentinos de Hosen se gustan y se encuentran a menudo. Después de una hora de carrera por Buenos Aires, Gambino y compañía. Al final suena “Friends”. Ahora todo el mundo sabe lo que significa, incluso aquellos que no entienden el texto.