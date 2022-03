Union Berlin: Así es como el jugador de Colonia Stephen Baumgart piensa del entrenador Urs Fischer – Liga Alemana

Gran anticipación. Recibido en un Försterei completamente lleno, sin restricciones Corona espectadores Unión Viernes (20:30 h) 1. FC Köln con el entrenador Steffen Baumgart (50). Un partido especial para todas las partes, así como para el técnico del FC que jugó en los fierros de 2002 a 2004.

Bild: Sr. Baumgart, ¿hasta qué punto Köpenick sigue siendo el centro de su vida?

Baumgart: “Todavía tenemos un apartamento allí y sigue siendo el centro de nuestra familia. Mi esposa Katya me visita a menudo en Colonia. Como nuestra hija menor tiene que ir a la escuela, ella está principalmente en Berlín.

Bild: ¿Conoces al Al Ittihad mejor que a los otros clubes?

Baumgart: “La Unión siempre me ha interesado más que otros clubes. Quiero saber si la Unión lo está haciendo bien o mal. Esto es personal. Por eso sigo en contacto con uno u otro del club. Pero no No tengo ningún conocimiento interno del equipo ahora.” .

Bild: Gané dos veces en la unión con Paderborn. ¿Tienes un impulso extra contra el hierro?

Baumgart: “Estoy emocionado por cada partido de la Bundesliga. Con el Paderborn en junio de 2020, fui relegado a la primera división de la Bundesliga debido a la derrota por 1-0 en Union. La victoria por 3-2 en la copa con Paderborn en Diciembre de 2020 fue bastante afortunado. Siempre fue un partido abierto, incluida una victoria por 2-2 en el partido de ida de esta serie”.

Bild: ¿Es más fácil jugar sin Max Kroos?

Baumgart: “Antes que nada, hay que darle crédito a la federación por lo que han logrado. Desde el comienzo de la temporada ya han perdido un pivote con Robert Andreich (Leverkusen – editor), Marvin Friedrich (Gladbach) y Max Kroes ( Wolfsburg). Desde mi punto de vista, Friedrich era más importante porque era muy importante en las jugadas a balón parado. Puede que falten los pasaportes de Kroos. Pero la Federación siempre se nutre de la inclusión y la compacidad. Los logros son consistentes incluso con las derrotas. Lo más importante factor es el entrenador Urs Fischer. Será difícil reemplazarlo”.

Bild: ¿Qué hace que Fisher sea especial?

Baumgart: Su tranquilidad y pericia. Él sabe exactamente qué hacer. No se pone ansioso cuando las cosas se ponen difíciles. Tiene un plan para cada oponente. Interactúa con todo. No en vano, Urs es el mejor entrenador para mí. En Al-Ittihad cumplió muchos anhelos y anhelos también porque encarna al club.



El entrenador de Al-Ittihad, Urs Fischer, llevó al equipo de Iron a la liga alemana y a EuropaFoto: Sven Hoebe / d



Bild: ¿Te gustaría entrenar a la Federación?

Baumgart: “De momento no. Llevo dos años en el club. Me encanta la federación pero el club ha hecho superlativos sin mí. Aparte de ser hincha no he aportado nada. Seguirán yendo a lo suyo”. No es mi objetivo decir lo que vendrá al final. Mi objetivo tampoco era convertirme en entrenador del Paderborn, eso es lo que sucedió de todos modos. No hay una lista de clubes a los que me gustaría ir”.