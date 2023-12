Unión Berlín vs. Colonia: Baumgart en el doble problema del descenso

A partir de: 20 de diciembre de 2023 a las 11:43 a.m.

Decimoquinto en la liga alemana contra Decimosexto: el partido entre Union Berlin y 1. El FC Köln está sumando puntos importantes en la lucha por el descenso. Incluso Stephen Baumgart recibe críticas repetidas.

¿Quién hiberna por encima de la línea y quién por debajo? Esta pregunta fue respondida en el partido de la Bundesliga entre Union Berlin y 1. FC Colonia. El puesto 15, es decir, el último puesto que significa permanecer en la liga, se encuentra con el puesto 16, es decir, el equipo que tendrá que descender según la situación actual. Sólo un abrir y cerrar de ojos los separa, ya que Unión y Colonia están empatados a puntos (diez puntos) y comparten la misma diferencia de goles (menos 16), pero los berlineses han marcado más goles. Y en medio de esta peligrosa situación: Stephen Baumgart.

Retransmisión en directo, miércoles a las 18:30 horas: Union Berlin vs. 1. FC Colonia

Flecha correcta

Ronda 16

Flecha correcta

Baumgart y Colonia están en crisis

Después de dos años sin preocupaciones en Colonia, terminando séptimo y undécimo, el entrenador del FC lucha en vano contra la falta de éxito en lo que va de temporada. Recientemente, nuevamente se obtuvieron resultados impresionantes contra Mainz 05 (0:0) y Friburgo (0:2), por lo que Colonia volvió a ocupar un lugar que no sería suficiente para permanecer en la liga.

“ Trabajaremos, seguiremos adelante, todo lo demás es una mierda de todos modos. No es que ahora todo parezca oscuro, es que no estamos consiguiendo buenos resultados dijo finalmente Baumgart.

Baumgart – N° 72 sobre tapa plana y unión Tarjeta de membresia

Esta frustrante constatación se aplica no sólo a él como entrenador, sino también a su vida como aficionado. En su vida privada, su corazón futbolístico está en su próximo rival, el Unión Berlín. Baumgart fue delantero del Iron de 2002 a 2004 y sigue brillando en el club en la actualidad. “ Sigo siendo miembro del sindicato y siempre lo seré. “Dijo en 2019.

Baumgart sigue siendo miembro del club (número de socio 72, el mismo que su año de nacimiento y el número de su gorra) y juega en el equipo tradicional. Pasa el mayor tiempo posible con su familia en el distrito federal de Köpenick, en Berlín, y su apartamento se encuentra a sólo 1 km de la “Alte Försterei”. Su esposa Katja, con quien está casado desde 1997, es una gran seguidora del club y dirige las tiendas para fans del club hasta 2021. En el campo todavía se encuentra la piedra fundadora con la inscripción: “ Steven Baumgart – Adiós. ”

Se trata de conseguir puntos importantes para el Colonia

Hasta el día de hoy, el ex favorito de los fanáticos (que fue elegido Unificado del Año en sus dos años) es extremadamente popular. “ Aunque solo jugué allí dos años, fue la etapa más formativa que tuve en mis 14 años como futbolista profesional. Todavía vivo en Köpenik, al menos cuando no vivo en Colonia, y probablemente no volveré a alejar de Köpenik el centro de mi vida. “, dijo Baumgart a principios de año en RBB.

El miércoles volverá, por así decirlo, a su salón, pero para él no se trata del lujo de su etapa como jugador o de un jugador especial en el Berlín-Kopenick, sino de sumar puntos vitales como entrenador del primer equipo. FC Colonia. En este caso, su misión es perjudicar a su club, que actualmente se encuentra bajo presión tras la derrota por 3-0 ante el VfL Bochum, para poder ayudar a su empleador.