Uno de cada tres trabajadores en Argentina vive en la pobreza

Buenos Aires. Según un nuevo estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) Situado Ingreso de un tercio del país por debajo de la línea de pobreza. Además, el Instituto de Políticas Públicas y Pensamiento (IPyPP) investigado este desarrollo Ambos estudios dejan claro que, a diferencia del pasado, los desempleados o los que trabajan en la economía informal no corren un riesgo especial de caer en la pobreza. Por el contrario, los empleados con trabajo regular viven en la pobreza, incapaces de asegurar su sustento a pesar del trabajo regular.

La línea de pobreza en Argentina se mide mediante una canasta (canasta familiar pasica), cuyo valor se ajusta mensualmente. Para no ser considerado pobre, una familia de cuatro debería tener actualmente unos ingresos de unos 63.000 pesos (unos 550 euros). Sin embargo, el salario medio es de sólo 32.000 paise. Aproximadamente el 38 por ciento de los empleados reciben menos del salario mínimo legal (salario mínimo vital y móvil). Esta tasa es aún mayor para las mujeres y los trabajadores jóvenes. Alrededor del 42 por ciento de la población vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza.

Según los estudios, las razones del crecimiento actual son diferentes y de corto y largo plazo: por un lado, debido a la epidemia, muchas empresas tuvieron que hacer trabajos a corto plazo o tuvieron que parar por completo. Actividades durante mucho tiempo. Esto afectó el salario promedio.

Por otro lado, la inflación sigue siendo alta, especialmente en el sector de alimentos. Esto llevó recientemente al gobierno a prohibir las exportaciones de carne (US 21) Reportado) Los precios de la carne vacuna en la cadena productiva casi sin motivo han subido casi el doble que la inflación del año pasado. Después del embargo a la exportación, los precios en el Mercado Lineal de Ganado cayeron por primera vez en alrededor de un 15 por ciento. AbandonadoAunque esta reducción aún no ha llegado a los consumidores.

Sin embargo, las secuelas de la presidencia de Mauricio Macri también deben citarse como un factor de largo plazo. Después de la Gran Depresión de 2001, más de la mitad de la población argentina ya estaba por debajo del umbral de la pobreza. Gustar (Más: 60,8 por ciento en 2003). Bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la tasa de pobreza se redujo a la mitad en la práctica en 2015 (27,3 por ciento), con una fuerte tasa de crecimiento que se debilitó después de 2011 y volvió a aumentar levemente después de 2013.

Después del cambio de régimen en 2016, el gobierno de Macri adoptó políticas económicas y de mercado laboral neoliberales. Su objetivo era aumentar los salarios. Para reducir. En ese momento, también estaba comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Acordado Era. Y así Cayó El valor del salario mínimo fue de US$ 580 en 2015, aumentando 62 por ciento a US$ 221 en 2019. Sin embargo, esto no tuvo ningún impacto positivo en la economía: en los cuatro años de gobierno de Macri se requirieron cerca de 25.000 empresas. Hasta el final.

Los primeros tres años también vieron el mayor déficit comercial, incluido 2017 Muy alto En la historia de Argentina. Solo se vio un pequeño superávit en 2019 ya que no se importó nada debido a la recesión económica. La inflación también aumentó del 17,2 por ciento en 2015 al 53,8 por ciento en 2019, el nivel más alto en 28 años. Se redujo al 36 por ciento para 2020 solo después del cambio de régimen del presidente Alberto Fernández, aunque ahora amenaza con aumentar significativamente nuevamente.

Esta difícil situación se vio exacerbada por la epidemia de corona en 2020.

Sin embargo, actualmente hay algunas señales positivas: Actividad industrial Desarrollo Más recientemente, por primera vez en casi cinco años, la industria automotriz se está enfocando en materiales de construcción como cemento, acero y aluminio. Esto indica un aumento en las actividades de construcción.

Varias empresas ya han invertido en el país Anunciado. Más lejos Poner Las empresas que cerraron instalaciones de producción en los últimos años ahora están funcionando nuevamente. Además Rosa Los ingresos fiscales son superiores en proporción a la inflación, lo que es un claro indicio del resurgimiento de la actividad económica. Déficit de presupuesto Poner Esto, además de otros factores, indica un bajísimo 0,5 por ciento. Esto ha permitido recientemente que el estado se mueva más libremente.