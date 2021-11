Uruguay vs. Argentina Consejo, predicción y contradicciones 13/11/2021

Después de la Copa del Mundo de 1970 en México, Argentina, dos veces campeona del mundo, no se perdió una sola final, y la Albiceleste ha vuelto a la normalidad. Después de jugar once partidos en la CONMEBOL WM Quali 2022, hasta el momento no ha habido una sola derrota. Es conveniente en consecuencia Llegó quinto con una ventaja de nueve puntos, Que todavía irá a los playoffs intercontinentales.

Contenido

Uruguay ocupa el quinto lugar. Celeste ya ha jugado en un partido, pero ha conseguido ganar sólo cuatro de sus doce partidos de equipo (cuatro empates, cuatro derrotas). En consecuencia, antes del conflicto entre Uruguay y Argentina, las discrepancias en la dirección de los invitados eran claras.

Conflictos Uruguay-Argentina | 3 notas importantes

Probabilidades de carreras hasta el 11/11/2021, 11:07 am

18+ | Cumplir con los términos y condiciones.

Más recientemente, la selección uruguaya de fútbol comenzó hace un mes sin poder ganar los últimos tres partidos internacionales que ha disputado. Perdieron 0-3 en la ida en Buenos Aires Vs. Albiceleste. En Uruguay contra Argentina, la punta de la victoria de los Gauchos podría jugar en este partido de vuelta.

Si está buscando una casa de apuestas interesante para colocar su apuesta en una licencia de apuestas alemana y un bono de depósito del 100% de € 100, debe consultar Informe de prueba básico de carreras para Tipwin Mirada meticulosa.

Nuestra nota de valor: BTS: si

1,96 en MyPet Probabilidades de carreras hasta el 11/11/2021, 11:07 am

* 18+ | Cumplir con los términos y condiciones.

Uruguay – Estadísticas y forma actual

La selección uruguaya de fútbol se perdió la final del Mundial de vez en cuando, pero fue las últimas tres veces seguidas. En 2010 en Sudáfrica, Celeste alcanzó las semifinales, pero terminó cuarta después de dos derrotas.

Sin embargo, fue su mejor actuación en 40 años, lo que proporcionó el impulso para el período siguiente. Un año después, Uruguay celebró su decimoquinta victoria general en la Copa América 2011. Hasta hace unos meses, la elección de Uruguay era el único campeón récord en Sudamérica.

Video: “Beidfüäß”, el espectáculo base de carreras con Fuß & Niesner, proporciona un pronóstico completo de clasificación para la Copa del Mundo para el noveno día de carrera. (Fuente: YouTube / Racing Site)

Solo cuatro victorias en los primeros doce partidos por equipos

Pero después de que el invitado de hoy Argentina ganó la Copa Am 20rica 2021 este verano, que terminó en los cuartos de final de Uruguay por penales contra Colombia, el Cáucaso ha ganado los 15 títulos.

La selección uruguaya quiere ser parte de la Copa del Mundo 2022 en Qatar antes de que haya otro intento de convertirse en el único campeón récord en Sudamérica nuevamente en 2024 para la Copa América en Ecuador. Esto definitivamente necesita algunas mejoras. Hasta el momento, las clasificaciones para el Mundial de la CONMEBOL eran definitivas Ganó solo cuatro de los doce juegos del equipo.

Solo uno de los nueve puntos posibles de los últimos tres juegos

Celeste es actualmente quinta y está empatada a puntos con Colombia, que actualmente es cuarta en el grupo. Más recientemente, sin embargo, el equipo del veterano entrenador Oscar Tabares se ha llevado solo uno de los nueve puntos posibles de los últimos tres partidos y está solo tres puntos por delante del igualmente ambicioso Chile.

A pesar de ganar por un punto a Couchos, otro triple es absolutamente necesario en un partido que se disputa en el extranjero tres días después en Bolivia. Sin embargo, el partido de ida en Buenos Aires hace un mes fue claramente 3-0. De Betway Probado casa de apuestas Betway En consecuencia, la propia victoria de Celeste en casa en Uruguay contra Argentina ofrece una probabilidad de 3.30.



Formación esperada de Uruguay:

Muslera – Cáceres – Godín – Giménez – Gonzalez – Vecino – Bentacur – Torreira – Nández – J. Rodríguez – Suárez

Últimos partidos de Uruguay:

Argentina – estadísticas y formato actual

La selección argentina de fútbol es considerada la primera subcampeona permanente en los últimos 30 años en ganar el Mundial de 1986 y la última vez que ganó la Copa América en 1993.

Gauchos no solo perdió en las finales de la Copa del Mundo en 1990 y 2014, sino que también tuvo que admitir la derrota en la final cuatro veces seguidas en la Copa América. El año en curso ha dado más satisfacción a la generación dorada alrededor de la estrella mundial Messi.

Primer gran título inacabado

Paradójicamente, este verano la Albiceleste venció 1-0 a la Copa América en la final contra el anfitrión Brasil en el famoso Maracaná de Río de Janeiro por 15ª vez en la historia.

Los hombres de Lionel Scaloni también han subido al sexto lugar en el ranking mundial de la FIFA y definitivamente serán un feroz contendiente por el título en la Copa del Mundo 2022 en Qatar en un año. En vista de la tabla actual de CONMEBOL WM Quali, la clasificación parece ser una cuestión puramente de forma.

Invicto en 25 partidos internacionales consecutivos

Kausos ha jugado once partidos y aún no ha sido derrotado por completo con siete victorias y cuatro pistas. El equipo actual ya está ocho puntos por delante del tercer Ecuador y, como todos los demás seguidores, ya tiene un partido por jugar.

Sin embargo, Scaloni definitivamente va a jugar a su mejor equipo en Montevideo, en el que nada debería volver a arder. Mirando el último récord, la punta de Uruguay está bajo una buena estrella en la victoria en los jardines del Albicelestein contra Argentina. Finalmente, la Selección Argentina está presente Invicto en 25 partidos internacionales consecutivos (17 victorias, ocho empates).



Creación esperada de Argentina:

mi. Martinez – Ottamondi – Aguna – Tagliafico – Bezella – de Paul – Paredes – Lo Celso – Di Maria – L. Martínez – Messi

Últimos partidos de Argentina:

Nuestra comparación de la iniciativa Uruguay – Argentina 13/11/2021 – 1 / X / 2

Discrepancias de carreras al 12 de noviembre de 2021, 9:17 p.m.

* 18+ | Cumplir con los términos y condiciones.

Uruguay – Argentina comparación directa / récord H2H

Cara a cara: 56 – 44 – 88

Ya ha habido un total de 188 conflictos entre los dos países, y con 88 victorias Argentina lidera claramente en la comparación directa. Más recientemente, Albiceleste ganó 3-0 en el partido de ida contra Uruguay.

Estadísticas destacadas Uruguay y argentina

Wetfaces-Forecast y Uruguay – Argentina Nodo

En Uruguay contra Argentina, el pronóstico debe tomar en cuenta la fuerza de forma de los Couchos en comparación con la última buena forma de Celeste. Uruguay ganó las elecciones Solo uno de los nueve puntos posibles de los últimos tres juegos, Albiceleste no ha perdido en 25 partidos internacionales consecutivos.

Hechos clave – Uruguay vs. Consejo de Argentina

Argentina ganó el partido de ida 3-0 en Buenos Aires

Uruguay se ha llevado solo uno de los nueve puntos posibles de sus últimos tres partidos de clasificación

Argentina está invicta en 25 partidos internacionales consecutivos (17 victorias, 8 empates)

Con tales números casi no hay alternativa a apostar por la victoria de Argentina, especialmente cuando el técnico Lionel Scaloni puede derribar a todos los mejores actores. Gauchos viajará a Montevideo con los mejores actores.

En consecuencia, recomendamos el Consejo 2, para el cual Uruguay tiene una discrepancia de 2,42 frente a Argentina. Desde cuando Casa de apuestas Unibed probada sobre conceptos básicos de carreras Invertiremos cuatro unidades en esta carrera. Una descripción práctica es muy atractiva Los privilegios para la clasificación para la Copa del Mundo se pueden encontrar aquí.

Uruguay vs. Argentina – Clasificación de las Mejores Contradicciones para la Copa del Mundo 2022 Sudamérica

Éxito Uruguay: 3,30Entre

Empate: 3.15Venir

Éxito Argentina: 2,42Unipet

Contradicciones para la victoria de Uruguay / empate / victoria de Argentina:

Uruguay – Argentina – Probabilidades de carreras * y otros desafíos interesantes de un vistazo:

Por encima / por debajo de 2,5 goles

Más de 2.5 goles: 2.35 Bet365

Menos de 2.5 goles: 1.57 Bet365

Ambos equipos se encuentran

JA: 1,95 Bet365

Número: 1.80 Bet365