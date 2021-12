Utilice el conversor de divisas Opera en sitios web: así es como el navegador Opera se convierte en un conversor de divisas

El conversor de divisas está desactivado de forma predeterminada y debe encenderse primero. Para hacer esto, abra la configuración en el navegador Opera, la entrada está doblada extendido Luego haga clic en el punto de la extensión misión. Si se desplaza hacia abajo un poco a la derecha, puede ver debajo del encabezado Como esta ventana emergente también el punto Activar la búsqueda emergente cuando se selecciona texto Todo aquí se puede activar o desactivar usando el control deslizante. En el pequeño menú desplegable monedas en Puede seleccionar la moneda a la que desea convertir.

Ahora puede usar el mouse para seleccionar una cantidad que se puede especificar como moneda en los sitios web y se abre una ventana emergente sobre ella, donde también puede ver la cantidad en la moneda preseleccionada. Si ahora mueve el puntero del mouse sobre la cantidad, puede copiarla directamente con un clic izquierdo, si lo necesita. Si la ventana emergente no se abre, a menudo me olvido de marcar también el símbolo de la moneda, porque sin eso no reconocerá la función como moneda.