UU.: Donald Trump plantea preguntas a los votantes de New Hampshire – Política

Donald Trump sube al escenario, se detiene, sonríe y aplaude brevemente antes de estrechar la mano de la entrevistadora, Caitlan Collins. Es presentadora de la cadena de televisión estadounidense CNN, y fue corresponsal en la Casa Blanca -y estará interrogando al expresidente estadounidense durante aproximadamente una hora- junto al público, que aplaudió a Trump desde el primer momento.

CNN, que está organizando esta entrevista televisiva, llama al evento “Ayuntamiento”, como el Turno de Preguntas a los Ciudadanos. Es probable que la audiencia de New Hampshire simpatice más con Trump que con el presentador: se compone de votantes que ya están seguros de que votarán por los republicanos en las primarias y de aquellos que aún están indecisos. Donald Trump es actualmente el candidato republicano para las primarias presidenciales de 2024.

La primera pregunta del director fue sobre las elecciones que perdió Donald Trump en 2020, pero no reconoció sus resultados. Collins pregunta si ahora quiere reconocer públicamente la elección. Y solo momentos después del lanzamiento, apareció la primera mentira: “Creo que si miras el resultado, si miras lo que pasó en esta elección, si no eres una persona muy estúpida, puedes ver lo que pasó”. Al hacerlo, reitera su afirmación de que le “robaron” su victoria electoral contra Joe Biden en 2020. Caitlan Collins lo contradice: “No fue una elección amañada. No fue una elección robada”, dice ella.

Para Trump, esta es la primera aparición en CNN desde su campaña de 2016. El hecho de que aparezca en este canal es inusual: la emisora ​​​​es considerada algo liberal y es atacada repetidamente por el hombre de 76 años. Sin embargo, según los informes, la entrevista también podría ser parte de un cambio de estrategia en CNN. En consecuencia, la emisora ​​actualmente está tratando de ofrecer a los republicanos una alternativa a Fox News.

También es la primera aparición pública de Trump desde que un jurado de Nueva York le ordenó el martes pagar 5 millones de dólares en daños por la agresión sexual de la autora E. Jean Carroll. Collins trae este tema a la mesa muy rápidamente. Y Trump aquí repite cosas que ya dijo en el pasado: es una “historia inventada”, el juez fue “terrible” y: Carroll, “No conozco a esta mujer. Nunca la conocí. Ni idea quien es ella.”

Continúa: los espectadores selectos se ponen de pie, agradecen a Trump por venir a New Hampshire y preguntan: ¿Indultaría a los condenados después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 si fuera presidente? Trump: “Me inclino a perdonar a muchos de ellos”. ¿Qué hará a la economía estadounidense y contra la inflación creciente? “Drene, bebé, entrene”, dice Trump: impulsar la industria petrolera sería su respuesta para que la economía de EE. UU. vuelva a la normalidad.

Collins continúa interrumpiendo las declaraciones de Trump y enumera hechos que refutan sus afirmaciones falsas (Y hay un montón de ellos) e intenta que se ciña al punto y dé respuestas específicas. Al final, parece que la confrontación fue demasiado para él y dice que Collins es “una persona malvada”.

Como presidente, terminaría la guerra en Ucrania en 24 horas, dice Trump

Cerca del final, una mujer joven en la audiencia pregunta qué haría Trump como presidente contra la “amenaza de Vladimir Putin”. Por un lado, según Trump, obligará a Europa a enviar más dinero y armas a Ucrania. “Quiero que Europa dé más dinero porque se ríen de nosotros. Piensan que somos unos idiotas”.

Pero no solo eso: si fuera presidente, terminaría la guerra en 24 horas, dice. Cuando Collins preguntó si quería que Ucrania ganara la guerra, dijo que quería que cesara la muerte (aplausos del público). Collins quiere saber si cree que Vladimir Putin es un criminal de guerra. Y tampoco quiere dar una respuesta clara a eso: “Si dijera que es un criminal de guerra, sería muy difícil hacer un trato”, dice Trump.

En última instancia, el turno de preguntas cierra el círculo cuando el espectador quiere saber si Trump aceptará los resultados de futuras elecciones. “Si creo que es una elección honesta, definitivamente lo haría”, dijo, evasivo nuevamente. Le vuelve a preguntar a Collins, pero ella ya no puede evitarlo.